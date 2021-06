Ce petit fournisseur 401(k) veut apporter de la crypto-monnaie aux fonds de retraite des Américains

Les services financiers pour les détenteurs de crypto-monnaie se développent depuis des années en tant que sous-ensemble de l’industrie des technologies financières. Maintenant, les crypto 401(k) entrent dans le mix.

Un petit fournisseur 401 (k) appelé ForUsAll permet désormais aux participants d’allouer jusqu’à 5% de leurs fonds de retraite à la crypto-monnaie.

L’offre comprend 50 actifs cryptographiques différents, y compris Bitcoin, qui seront conservés et gérés par Coinbase Institutional. L’entreprise n’a pas précisé combien de ses clients employeurs ont souscrit à l’offre depuis son lancement plus tôt cette semaine.

Rendre le bitcoin disponible via 401(k)s est un moyen de donner aux investisseurs de détail une exposition facile et accessible, a déclaré le PDG Jeff Schulte lors du « Power Lunch » de CNBC jeudi après-midi.

« Nous avons vu ces dernières années un énorme changement dans le monde de l’investissement », a-t-il déclaré. « Les investisseurs institutionnels utilisent de plus en plus la crypto-monnaie dans le cadre de leurs portefeuilles, vous voyez Harvard, Brown, Yale, tous incluant la crypto-monnaie dans leurs dotations. Malheureusement, la plupart des Américains n’ont pas accès aux mêmes types d’actifs. »

L’offre intervient au milieu d’une semaine active pour le prix du bitcoin, qui a chuté de 10% plus tôt dans la semaine mais a rebondi et a brièvement touché 37 000 $ avant de revenir à la fourchette de 36 000 $. Beaucoup sont encore sceptiques quant au fait que le bitcoin puisse servir de réserve de valeur fiable compte tenu de la volatilité de ses prix, même si les prix à la consommation augmentent plus rapidement, plus rapidement qu’ils ne l’ont fait depuis des années.

« Ce n’est pas que le jury soit sorti, mais le verdict est tombé : détenir entre 0 et 5 % de la crypto-monnaie dans le cadre d’un portefeuille bien diversifié a la possibilité d’augmenter la croissance attendue sans augmenter sensiblement la volatilité, nous pensons donc que cela a un rôle à jouer. jouer », a déclaré Schulte, ajoutant que 60% de « tous les gestionnaires professionnels » affirment que la crypto a désormais un rôle à jouer dans leurs portefeuilles.

Il y a 6,7 billions de dollars dans les plans 401 (k) à la fin de 2020, selon l’Investment Company Institute, représentant environ un cinquième du marché américain de la retraite de 34 900 milliards de dollars.

ForUsAll gère 1,7 milliard de dollars d’actifs pour 70 000 employés.

« L’industrie 401(k) est généralement lente à évoluer », a déclaré Schulte. « Le fait que nous soyons un acteur plus petit nous permet de voir ce qui se passe sur le marché, de reconnaître les tendances absolument irréfutables et de prendre position en tant que leader parce que nous pensons que le moment est venu. tous les Américains n’est pas seulement approprié, mais c’est approprié. »

ForUsAll dit que c’est la première entreprise à proposer la crypto en 401(k)s. D’autres sociétés travaillent sur des offres de retraite crypto, notamment Kingdom Trust, qui propose une plate-forme de retraite hybride en libre-service où les investisseurs peuvent acheter, vendre ou détenir des actions, des ETF et des actifs crypto dans un seul compte fiscalement avantageux.