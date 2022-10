Ce petit chien en costume amusant est tout ce dont nous avons besoin pour commencer notre journée

Le monde d’Internet continue de nous offrir des vidéos adorables. Certains sont difficiles à croire, tandis que d’autres nous font rire aux éclats. Une de ces vidéos, qui transformera votre mauvaise journée en une bonne en une minute, surtout si vous êtes un amoureux des animaux, a été révélée.

Une vidéo publiée par un compte Twitter nommé Morissa Schwartz alias Dr Rissy montre l’avatar le plus drôle d’un bébé chien et nous parions que vous n’avez rien vu de tel.

Mo a ce même costume 😂 pic.twitter.com/g4G5yg8dzd — Morissa Schwartz (Dr Rissy) (@MorissaSchwartz) 12 octobre 2022

En parlant de la vidéo, ce mignon petit chien a été vu dans le costume le plus drôle pour un concours de déguisements. Il montre un costume qui a deux jambes sur le devant avec un motif de salopette associé à un t-shirt à rayures rouges et blanches et avait de fausses mains qui tenaient un couteau. La tenue montrait “bon dogi” écrit dessus.

La vidéo a fait surface partout sur Internet et a reçu plus de 4 lakh vues et les gens ont rempli la section des commentaires avec tant d’amour.

L’un d’eux a dit “c’est génial”.

C’est tellement génial. — Christa Severns (@iluvmypearls) 12 octobre 2022

Un autre a dit: “C’est vrai, bizarre, j’adore.”

C’est vrai, bizarre, j’adore. — Gregory J. Tetu (@gt2tetu2) 12 octobre 2022

Un autre a écrit: “Je pourrais acheter ce costume à Simba, incroyable.”

@jimmysalserito @MidLaner Je pourrais acheter ce costume à Simba, incroyable 😂 —Daniel Sapp (@DanielSapp1212) 12 octobre 2022

Un autre a écrit: “Cela m’a rappelé le roman” la longue guerre “.

Ça m’a rappelé le roman “la longue guerre” 🤭 — CoxDigital (@CoxDigitalcl) 12 octobre 2022

Beaucoup ont demandé le lien d’Amazon vers la tenue de leurs animaux de compagnie.

