Une vidéo montrant un adorable enfant en bas âge aidant sa mère dans sa matinée riyaaz a repris Internet. Le clip est devenu viral depuis qu’il est partagé en ligne et Internet ne peut s’empêcher d’en tomber amoureux. La vidéo virale montre le petit bébé rejoignant sa mère pour un « jugalbandi » sans effort et on peut être surpris de voir comment le bébé cloue les notes de musique.

La femme dans la vidéo saine est identifiée comme la célèbre chanteuse classique et marathi, Priyanka Barve. Son fils Yuvaan, qui est assis sur les genoux, la suit parfaitement. Elle pratique une belle chanson classique et pendant qu’elle commence à prendre les notes de aalaap haut, le petit se met spontanément à chantonner au son de l’électronique Tanpura. Non seulement sa voix, mais ses mouvements de jambes synchronisés ont également ravi les gens sur les réseaux sociaux. Priyanka, qui est elle-même surprise par les talents musicaux de son fils, est laissée à l’écart quand il se désaccorde adorablement.

Le clip a été partagé par l’agent de l’IPS Arun Bothra sur Twitter. Partagée le 23 mars, la douce vidéo a recueilli plus de 21 800 vues et plusieurs réactions. La paire fait fondre les cœurs sur le site de microblogging et les internautes ne pouvaient pas arrêter de jaillir de leur «jugalbandi».

Les internautes ont trouvé la vidéo très mignonne et ont inondé les sections de commentaires d’émojis de cœur. Beaucoup ne pouvaient pas s’arrêter de jaillir des actions adorables de l’enfant avec sa mère. Dans la section des commentaires, les gens ont partagé leur amour pour l’adorable duo mère-fils. Beaucoup ont noté à quel point les enfants avaient l’air à l’aise en chantant des ragas classiques. Le reste des commentaires était rempli d’émojis de cœur.

Basée à Pune, Priyanka est connue pour jouer le rôle d’Anarkali dans l’adaptation de Feroz Khan à Broadway de Mughal-E-Azam. Petite-fille des chanteurs chevronnés Padmakar et Malati Pande-Barve, elle a prêté des voix au marathi ainsi que des chansons en hindi. Certaines de ses chansons les plus célèbres sont incluses dans Marathi Films comme Siège double, Mumbai-Pune-Mumbai 2, Ajintha, Binline en ligne, Rama Madhav, et Perdu trouvé. En plus de son talent musical, elle est également une artiste de théâtre renommée. Elle est mariée à Sarang Kulkarni. Ils ont accueilli un petit garçon, Yuvaan, en août de l’année dernière. Priyanka et Sarang ont ensemble une chaîne musicale PriyaRang où ils produisent des albums de musique fusion en collaboration avec d’autres musiciens et artistes.