Ce personnage d’oignon de verre donnant des vibrations à Elon Musk est tout ce dont Internet parle

La suite mystère / crime de 2022 Glass Onion: A Knives Out Mystery, est disponible en streaming sur Netflix et attire déjà l’attention des médias sociaux. Bien que son intrigue soit sans aucun doute intrigante, il y a plus de brassage sous la surface, selon les utilisateurs des médias sociaux. Le film suit le parcours du milliardaire technologique Miles Bron, qui invite ses amis pour une escapade sur son île grecque privée. Mais quand quelqu’un est retrouvé mort, le détective Benoit Blanc est chargé de l’affaire. Pour les utilisateurs de médias sociaux, cela ressemble beaucoup au PDG de Twitter, Elon Musk.

Beaucoup en sont venus à croire que Miles Bron est la parodie d’Elon Musk. Pour eux, le milliardaire riche et excentrique ressemble au patron de Twitter. Beaucoup ont même partagé leurs réflexions sur la plateforme de médias sociaux. L’une des citations du film, que beaucoup considèrent comme la meilleure : “C’est une chose dangereuse de confondre parler sans réfléchir et dire la vérité”, est également quelque chose que les utilisateurs pensent s’adresser à Elon Musk.

Un utilisateur de Twitter a écrit : “Il y a un documentaire d’Elon Musk sur Netflix sous le nom de Glass Onion, et je ne saurais trop le recommander.”

“Nous avons regardé ‘Glass Onion’ l’autre soir. Dans l’ensemble super film. J’ai particulièrement aimé que le personnage évident de type Elon Musk se soit avéré être une fraude qui s’est appuyée sur le travail des autres et l’a reconditionné comme son génie. C’est comme si tout le monde comprenait », lit un autre tweet.

Nous avons regardé “Glass Onion” l’autre soir. Dans l’ensemble, un excellent film. J’ai particulièrement aimé que le personnage évident de type Elon Musk se soit avéré être une fraude qui s’est appuyée sur le travail des autres et l’a reconditionné comme son génie. C’est comme si tout le monde comprenait… – Brad (@BradCNct) 24 décembre 2022

Un autre utilisateur a tweeté: “J’ai regardé hier soir ce film sur Elon Musk et Andrew Tate intitulé Glass Onion. Super truc! La meilleure réplique du film !

Si vous vous demandez si Miles Bron est bien une parodie, l’écrivain et réalisateur Rian Johnson a la réponse, a rapporté Forbes. C’est à la fois oui et non. Glass Onion a été développé et tourné en 2021. C’était bien avant les gros titres récents de Musk. Cependant, Johnson avait mentionné que Miles Bron était une compilation d’un plus grand nombre de milliardaires de la technologie, et pas seulement d’un type en particulier. Le réalisateur a maintenant reconnu les parallèles de Musk. Johnson avait exprimé sa surprise devant la façon dont son film prédisait en quelque sorte le comportement récent de Musk.

