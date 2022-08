Ce père et son fils avaient tous deux besoin de greffes de 4 organes. Ils veulent que plus de gens donnent le cadeau de la vie

Près de 16 ans après que Darryl Wallis ait subi une opération de transplantation rare et qui a changé sa vie pour quatre organes, son fils de cinq ans a dû subir la même procédure il y a à peine deux semaines. Maintenant, il demande à plus d’Ontariens d’envisager de s’inscrire pour devenir donneurs d’organes.

À l’âge d’un an, Wallis a reçu un diagnostic de myopathie viscérale creuse, un type rare de pseudo-obstruction intestinale qui empêcherait son système digestif de déplacer correctement les aliments ou d’absorber les nutriments. Pendant les 20 premières années de sa vie, Wallis a dû manger et boire par voie intraveineuse jusqu’à ce qu’il trouve une greffe de foie, d’intestin, d’estomac et de pancréas d’un donneur.

Le receveur de la greffe de quatre organes, qui est devenu pharmacien, a déclaré que les médecins lui avaient dit que sa maladie rare ne serait pas transmise génétiquement à ses enfants. Mais à l’âge d’un an, son fils Owen a commencé à montrer des signes similaires : abdomen gonflé, vomissements fréquents et ne pas pouvoir grandir ou prendre suffisamment de poids pour son âge.

“Ce n’est que lorsque les tests génétiques sont sortis que nous avons confirmé ce que nous espérions être faux et qu’il avait la condition”, a déclaré Wallis à CBC Toronto.

Wallis a déclaré que son fils avait subi un épisode septique aigu à l’âge de deux ans lorsque son tractus intestinal s’est infecté, se propageant dans tout son corps, et son intestin grêle a dû être retiré. C’est alors que le tout-petit a été mis sur la liste des greffes d’organes.

Darryl Wallis a déclaré que son fils s’était bien rétabli après l’intervention majeure d’il y a deux semaines. (Soumis par Darryl Wallis)

“C’est comme un coup de pied dans l’estomac”, a déclaré Jamie Wallis, la mère d’Owen.

“Je savais par Darryl et sa mère … tout ce qu’ils avaient traversé tout au long de son enfance et de ses années d’adulte et à quel point sa vie était difficile. Et puis d’imaginer mon fils, traversant cette même vie … c’était terrifiant .”

Après avoir attendu environ deux ans, le jeune garçon a subi l’opération de 12 heures pour recevoir les quatre organes le 30 juillet à l’hôpital SickKids de Toronto, et va mieux que prévu, a déclaré son père. Les parents ne savent pas qui était le donneur, a-t-il dit.

“Tout ce que nous savons, c’est que quelqu’un aurait été à peu près de sa taille parce qu’il n’a que cinq ans et qu’il est assez petit pour son âge”, a-t-il déclaré.

La greffe était la seule option salvatrice, selon un médecin

En novembre, cela fera 16 ans que Wallis a reçu la greffe vitale au Toronto General Hospital en 2007. Le Dr Anand Ghanekar, chirurgien transplantologue au Toronto General Hospital, a déclaré que sans la greffe, Wallis n’aurait pas pu vivre , sans aucune autre option alternative.

“Pour de nombreuses personnes, la seule option est une greffe d’organe d’un donneur décédé”, a déclaré Ghanekar, qui se spécialise dans la transplantation d’organes abdominaux vivants et décédés chez les adultes et les enfants.

Avant d’être inscrit sur la liste d’attente pour une greffe, le père avait souffert d’insuffisance hépatique terminale après avoir dû compter sur des liquides intraveineux pendant 20 ans.

“Les médecins ont essentiellement dit à ma famille, nous allons essayer de le maintenir en vie assez longtemps pour que la technologie de transplantation progresse suffisamment”, a déclaré Wallis.

Wallis a déclaré que bon nombre des mêmes médecins et infirmières qui l’ont opéré en 2007 ont été impliqués dans l’opération de transplantation de son fils 16 ans plus tard.

“Revenir ici et voir mes anciens médecins et infirmières, c’était un niveau de confort … juste savoir que les soins qu’il recevait étaient ce que j’avais reçu, donc vous êtes optimiste quant au résultat”, a déclaré Wallis.

Ghanekar a déclaré que le Toronto General et SickKids n’avaient vu que plusieurs cas de cette maladie héréditaire rare au cours des dernières décennies. Alors que Wallis a connu une récupération initiale difficile, Ghanekar a déclaré que les progrès qu’il avait réalisés montraient à quel point l’opération changeait la vie.

Pendant les 20 premières années de sa vie, Darryl Wallis a dû manger et boire par voie intraveineuse jusqu’à ce qu’il reçoive une greffe de foie, d’intestin, d’estomac et de pancréas. Il partage son histoire afin que plus de gens puissent être conscients de l’impact vital des dons d’organes pour des patients comme lui et son fils. (Soumis par Darryl Wallis)

“[Darryl] a fait un rétablissement incroyable et a vraiment démontré le pouvoir de la transplantation d’organes. [It] lui a totalement sauvé la vie et lui a permis d’avoir une qualité de vie vraiment excellente”, a déclaré Ghanekar.

“Sans greffe d’organe, rien de tout cela n’aurait été possible.”

Il a dit que dans le cas des enfants, il est crucial que plus d’Ontariens soient conscients de l’impact des greffes d’organes.

“Il est très important de créer autant d’opportunités de greffe que possible pour les enfants, car ils sont touchés et désavantagés de manière disproportionnée à certains égards en termes de temps d’attente”, a déclaré Ghanekar.

Plus de 1 500 Ontariens sur liste d’attente

Plus de 1 500 personnes attendent une greffe d’organe en Ontario, selon le Réseau Trillium pour le don de vie, un organisme gouvernemental responsable du système de don d’organes de la province.

La famille espère qu’en partageant leur histoire, ils pourront encourager plus de gens à faire le don généreux du don d’organes.

“Un seul donneur peut fournir des organes à huit personnes différentes. C’est donc vraiment un cadeau incroyable à offrir”, a déclaré Wallis.

Owen Wallis, au centre, est photographié avec ses parents Darryl, à gauche, et Jamie Wallis, à droite. Darryl Wallis a déclaré que la famille ne savait pas qui avait fait don des organes qu’Owen avait reçus. (Soumis par Darryl Wallis)

“Une fois que vous avez vécu votre vie, une fois que vous avez fait tout ce que vous savez, pouvoir continuer et offrir cette seconde chance à beaucoup de gens est tout simplement une chose incroyable.”

Il y a tellement d’espoir maintenant pour son avenir, – Jamie Wallis, la mère d’Owen

Quant à Owen, sa mère dit qu’il va bien après l’opération et qu’il a déjà pu remarcher.

“Il y a tellement d’espoir maintenant pour son avenir”, a déclaré Jamie Wallis. “En le voyant après sa greffe … on a l’impression qu’il a ça, comme s’il allait franchir toutes ces étapes que nous espérions qu’il aurait dans sa vie. Avant la greffe, nous ne savions pas que ce serait le cas. “

“Ce type est un petit pétard. Il n’ira nulle part de sitôt. Il va tirer le meilleur parti de cette vie et il a beaucoup de combat en lui et beaucoup de dynamisme.”