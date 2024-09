Ce père de famille de Floride se sentait en forme et en bonne santé, jusqu’à ce qu’un médecin lui dise qu’il avait besoin d’une intervention chirurgicale immédiate

Pendant des décennies, Phil Passen a été un coureur et un boxeur actif. Il courait des dizaines de kilomètres par semaine et participait régulièrement à des compétitions dans des parcs, tout en élevant sa fille de 9 ans et en travaillant dans la finance.

Il se sentait en forme et en bonne santé. Ainsi, lorsque son médecin traitant au Langone Health de l’Université de New York lui a annoncé qu’il souffrait d’une maladie cardiaque congénitale qui n’avait jamais été détectée auparavant, il a été choqué.

« Je suis allé pour mon examen annuel « … et mon médecin généraliste a décelé un souffle cardiaque, et cela semblait un peu anormal », a déclaré Passen, 53 ans. « Elle m’a envoyé faire des examens supplémentaires, par mesure de précaution. Ils n’ont rien trouvé lors d’un test d’effort, mais lorsqu’ils ont commencé à faire l’échographie, ils ont découvert que j’avais une valve aortique bicuspide. »

Phil Passen et sa famille. Phil Passen / NYU Langone



Une valve aortique bicuspide signifie qu’une personne n’a que deux valves dans son aorte, au lieu des trois habituelles. Une valve bicuspide peut se calcifier, rétrécir la valve et rendre la circulation sanguine plus difficile. Cette condition est généralement corrigée par chirurgie, mais lorsque la maladie de Passen a été détectée pour la première fois en 2016, elle n’en était pas encore à ce stade. Au lieu de cela, lui et sa famille sont entrés dans une période d’attente : chaque année, Passen devait subir des examens cardiologiques réguliers pour surveiller la situation.

« J’ai dû me dire que c’était quelque chose qui devait être surveillé et que je ne pouvais pas le modifier », a déclaré Passen. « Donc si cela devenait grave, je n’aurais pas dû ignorer les symptômes et faire ce qu’il fallait faire. »

En 2020, deux événements se sont produits : la pandémie de coronavirus a frappé les États-Unis et la famille Passen a déménagé à Miami, en Floride. Passen n’avait pas encore trouvé de cardiologue dans sa nouvelle ville et il évitait les cabinets médicaux au début de la pandémie. Il n’était pas le seul : 41 % des personnes ont déclaré avoir manqué des rendez-vous au cours des premiers mois de la pandémie. selon l’Association médicale américaine.

Pendant trois ans, Passen a manqué son contrôle régulierIl a déclaré à CBS News qu’il courait toujours entre 40 et 50 kilomètres par semaine et qu’il ne présentait aucun symptôme alarmant comme un essoufflement, des douleurs thoraciques ou des étourdissements. En avril 2023, il a finalement pris rendez-vous avec un médecin en Floride, pour finalement entendre la nouvelle qu’il redoutait.



« Ils m’ont dit : « Vous avez besoin d’une intervention chirurgicale immédiate sur votre valve cardiaque ». C’était la dernière chose à laquelle je m’attendais », a déclaré Passen. « C’est comme un moment qui change ma vie, parce que soudainement, ce n’est plus une opération élective, et on vous dit que vous avez besoin de cette intervention, et que vous devez la faire immédiatement. C’était probablement le moment le plus stressant de ma vie. »

Trouver un deuxième avis et une nouvelle option

Passen a décidé de demander un deuxième avis à son ancienne équipe de cardiologie. Après un premier rendez-vous, au cours duquel on lui a dit qu’une intervention chirurgicale serait nécessaire dans les mois à venir, il a eu un rendez-vous de suivi pour discuter des options avec le chirurgien cardiothoracique Dr Mark Peterson, directeur de la chirurgie aortique à NYU Langone.

Les deux interventions chirurgicales les plus courantes avaient chacune leurs inconvénients. Passen pouvait obtenir une valve aortique de remplacement provenant d’une source animale, mais ces valves ont tendance à devoir être remplacées au bout d’une dizaine d’années, ce qui entraîne davantage d’interventions chirurgicales par la suite. Une autre option était une valve prothétique en carbone pyrolytique, mais Passen devrait alors prendre des anticoagulants pour le reste de sa vie et ne pourrait pas pratiquer de sports de contact. L’option prothétique a également un impact négatif sur l’espérance de vie, a déclaré Peterson.

Phil Passen et Dr Mark Peterson. Haley Ricciardi



Peterson a alors proposé à Passen une troisième option : une intervention chirurgicale complexe appelée procédure de Ross. Au cours de cette intervention, la valve aortique est remplacée par la valve pulmonaire du patient, et la valve pulmonaire est remplacée par une valve d’un donneur, a expliqué Peterson.

« La procédure de Ross est évidemment un peu plus compliquée qu’un remplacement de tissu ou de valve mécanique classique, mais… cette opération à court terme et plus complexe est payante à long terme », a déclaré Peterson. « Elle permet de rétablir l’espérance de vie normale, il n’est pas nécessaire de prendre un anticoagulant et les patients bénéficient généralement d’une excellente qualité de vie. »

C’était une option plus risquée, mais elle offrirait à Passen la vie qu’il souhaitait.

« J’ai simplement décidé que cela valait la peine de subir une intervention plus compliquée et de réduire le risque de devoir subir une autre opération, même dans 10 ans », a déclaré Passen. « J’ai simplement décidé que je ne voulais pas revivre la peur d’avoir besoin d’une nouvelle valve cardiaque alors que je peux subir une intervention qui va réduire considérablement le risque que cela se produise. »

Une fois la décision prise, Passen a commencé à s’entraîner pour l’opération comme il le faisait pour les événements sportifs. De décembre à mars, il a veillé à maintenir son programme d’exercices, espérant qu’être en forme lui permettrait de récupérer plus rapidement par la suite. Finalement, le jour de l’opération est arrivé.

Phil Passen. NYU Langone Health



L’intervention de Ross dure environ quatre heures, a déclaré Peterson. L’opération de Passen s’est bien déroulée, a déclaré Peterson, et deux heures après son réveil, il faisait ses premiers pas dans l’unité de soins intensifs. Deux jours et demi plus tard, il a été libéré.

Aujourd’hui, près de six mois après l’opération, Passen a recommencé à courir régulièrement et a même pris des vacances en famille en France pendant l’été. Il attribue à l’intervention de Ross son rétablissement rapide et lui a permis de reprendre les activités sportives qu’il aime.

Passen a déclaré qu’il espère que son histoire inspirera d’autres personnes à surveiller leur santé.

« Une fois que vous êtes plus de 40 ans« Vous devriez non seulement passer un examen physique annuel, mais aussi faire examiner votre cœur », a déclaré Peterson. « Il arrive souvent que des problèmes surviennent dont vous n’avez même pas connaissance, et plus tôt ils sont détectés, mieux ils peuvent être traités. »

