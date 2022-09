Internet est un dépôt de vidéos bizarres. Les plateformes de médias sociaux, quotidiennement, nous bombardent d’événements étranges et amusants à travers le monde sous la forme de vidéos au format court. Viral Hog, une poignée Instagram, est populaire pour partager de telles vidéos. Il a publié une autre vidéo qui a amusé les internautes et ils exigent des réponses.

La vidéo, partagée le 8 septembre, montre un pélican se promenant dans un restaurant. Alors que beaucoup de gens sont distraits par cela, d’autres continuent leur repas après y avoir jeté un coup d’œil, comme s’il n’y avait rien de déplacé à ce sujet. Combien de fois voyez-vous un oiseau géant se promener dans un restaurant avec une telle paix ? Probablement jamais. Cependant, ce n’est pas le cas du restaurant Pelican à Paphos, à Chypre. Le lieu a été révélé par une personne dans les commentaires.

“Ce pélican est un habitué des restaurants”, lit-on dans la légende. Dans la vidéo, on peut voir le pélican se promener et les clients caressent même l’oiseau géant. Il se toilette ensuite debout à côté d’une table pendant que les gens prennent des photos au passage. La bobine a gagné plus de 64 000 vues et plus de 8 000 likes. Les personnes dans les commentaires ont exprimé leur choc en regardant la vidéo.

Un utilisateur a commenté : “Pourquoi semble-t-il qu’il marche de table en table en demandant aux clients s’ils sont tous satisfaits de leurs repas ?”

Un autre a demandé de quel genre de pélican il s’agissait, “C’est très différent du vôtre en Floride ??”

L’un d’eux a même exprimé son intérêt pour les études et a écrit : « Je ne savais pas que les pélicans faisaient ce son ! Faut les étudier maintenant !

La page Facebook du restaurant Pelican présente de nombreuses photographies de la nourriture et de l’ambiance du restaurant, ainsi que des photos de pélicans se promenant dans le coin salon de l’endroit. Les gens ont exprimé leur amour pour la nourriture et l’ambiance sur Facebook et ont beaucoup apprécié l’endroit dans la section des critiques.

