Ce peintre ‘Pat’ de Kalighat dépeint l’amour queer dans une nouvelle série

Un artiste de Midnapore, dans l’ouest du Bengale, a révolutionné les peintures de rue de Kalighat. Uttam Chitrakar, 30 ans, a présenté des personnes queer et trans dans une série de nouvelles peintures. Ils ont été réalisés en collaboration avec le co-fondateur de l’exposition d’art ‘The India Story’, Swarup Datta. Les peintures feront partie d’une exposition d’art folklorique et contemporain au Method Art Space de Kala Ghoda à Mumbai, selon un rapport de The Indian Express. Le spectacle a commencé le 30 juillet et se poursuivra jusqu’au 8 août.

« Un homme peut voir ces peintures et penser que ces personnages sont des hommes. Une femme peut penser que ce sont des femmes. Mais les personnages dans les peintures – qui pensent-ils qu’ils sont ? Chitrakar a déclaré à The Indian Express.

Le spectacle sera présenté par l’établissement d’art et d’artisanat Baro Market. La propriétaire de Baro Market, Srila Chatterjee, a déclaré que le sujet de Chitrakar est quelque chose avec lequel très peu sont à l’aise de travailler, ce qui le rend particulièrement impressionnant.

Chitrakar est le fils d’un couple interreligieux. Son père hindou a fait des sculptures religieuses, tandis que sa mère musulmane était celle dont la famille a fait des peintures de pat. Initialement, Chitrakar a vendu ses œuvres à la « Hostosilpo Mela » de Kolkata, une foire d’artisanat. Après être entré en contact avec le Swarup Dutta susmentionné, Chitrakar a été mandaté pour des projets personnels et commerciaux par le premier depuis 2008.

La propre photographie de Dutta examine les corps naturels des êtres humains d’une manière qui est libre du regard hypersexuel. S’exprimant sur la représentation d’Uttam Chitrakar des corps trans et de la psyché, Dutta a déclaré que l’artiste présente ce que cela fait d’avoir le corps d’un homme mais de se sentir comme une femme. Il a exprimé cela en peignant un homme se regardant dans un miroir et trouvant une femme dans le reflet.

En discutant de la tradition du pat art de Kalighat, Dutta a déclaré à The Indian Express qu’il s’agissait, même traditionnellement, d’une pratique artistique contemporaine car elle a toujours cherché à exprimer tout ce qui se passe dans la société.

La peinture Kalighat ou Kalighat Pat est née au 19ème siècle à Kolkata dans le Bengale occidental, à proximité du temple Kalighat Kali. Ce qui a commencé par être des objets de souvenirs pris par les visiteurs du temple de Kali, les peintures sur une période de temps se sont développées comme une école distincte de peinture indienne. À partir de la représentation de dieux hindous, de dieu et d’autres personnages mythologiques, les peintures de Kalighat se sont développées pour refléter une variété de sujets, y compris de nombreuses représentations de la vie quotidienne.

L’œuvre d’Uttam Chitrakar pourrait être l’une des nombreuses façons dont la représentation des identités queer peut trouver un espace à travers différents espaces intersectionnels.

