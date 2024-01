Ce peintre d’Ivins prouve qu’il n’est jamais trop tard pour poursuivre ses rêves – St George News

IVINS — Cet artiste peint des images oniriques et des textures surréalistes, capturant la beauté insaisissable des écosystèmes désertiques et de leurs habitants.

«Je n’ai commencé à faire ça qu’à l’âge de 27 ans», a déclaré Chloe Duncan à propos de son art. «J’ai fait d’autres travaux et j’aurais aimé ne pas perdre tout ce temps.»

Duncan a déclaré que toute sa famille avait un don pour les arts, en particulier sa mèrequi est aquarelliste professionnel à plein temps. Ce n’est que lorsqu’elle a eu son deuxième enfant que Dunan a envisagé de créer de l’art à plein temps. Et c’est la meilleure décision qu’elle ait jamais prise, a-t-elle déclaré.

Son voyage a commencé lorsqu’elle s’est retrouvée avec son nouveau-né à 2 heures du matin. Elle a commencé à dessiner des oiseaux et des corbeaux et a ensuite montré son travail à sa mère. À l’époque, sa mère présentait son travail à l’intérieur du Galerie Duncan LittleCreek à Elko, Nevada, et a montré le travail de Duncan au galeriste. Les propriétaires les aimaient, dit-elle, ce qui a propulsé sa carrière artistique. Elle a vendu des œuvres hors de la galerie ainsi que des pièces à un cabinet dentaire en Californie.

“J’ai toujours été un peu plus attirée par le sauvage – je ne veux pas dire le gothique – mais par les choses plus sombres”, a-t-elle déclaré.

Suite à une suggestion de sa mère, elle a égayé ses images en ajoutant des touches de couleurs sourdes. Ayant toujours été attirée par les créatures de la forêt, son travail s’est élargi pour inclure des animaux tels que les lapins, les renards et les mouflons.

« Mon travail est plus fantaisiste et un peu fantastique », a-t-elle déclaré. « J’ai toujours été très attiré par les animaux sauvages et les paysages naturels, donc les arbres, les mauvaises herbes et les fleurs (mais) davantage en hiver. Quand ils meurent, je pense qu’ils ont beaucoup plus de caractère.

Duncan est née et a grandi en Écosse et a déménagé à Elko, dans le Nevada, à l’âge de 17 ans. Après avoir vécu dans l’Idaho, elle a déménagé dans le sud de l’Utah il y a sept ans.

Duncan a déclaré que son travail se trouvait toujours à la galerie Duncan LittleCreek, où il se trouvait depuis 11 ans. Elle a également présenté son travail sur les marchés locaux alors qu’elle vivait à Boise, Idaho.

« C’est juste une sorte de mélange de tout cela – site Web, galeries, expositions – qui permet d’acquérir des clients », a-t-elle déclaré à propos de la croissance de son entreprise.

Elle espère transformer le garage de sa maison en une véritable galerie d’art afin que les gens puissent acheter ses œuvres en personne.

“Celui-ci est certainement l’un de mes plus populaires”, a-t-elle déclaré en désignant un lièvre aquarelle dans son salon. «Je l’ai fait rapidement sans trop y réfléchir, et le résultat était si agréable. Cela représente vraiment exactement ce que je recherche avec mon art.

Découvrez le travail de Duncan à la Sunset Gallery et à Framer sur 929 W. Sunset Boulevard, n°2 à St. George, et des spectacles locaux tels que le St. George Art Festival. Pour acheter une œuvre en ligne, visitez son site internet ou suivre @inksbychloeduncan sur Facebook.

