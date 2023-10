Il était une fois Jeff Maggioncalda qui grinçait des dents à l’idée que ses collaborateurs travaillent à domicile un jour par semaine.

Mais maintenant, le PDG de la plateforme d’apprentissage en ligne de 2,6 milliards de dollars Coursera est un converti au travail à distance : il affirme que l’entreprise retient les talents plus longtemps et trouve plus facile d’embaucher des candidats de grande qualité.

Parler à Fortune En octobre, Maggioncalda a révélé qu’il terminait une tournée éclair en Europe et au Moyen-Orient, visitant Dubaï et l’Arabie saoudite pendant quelques jours.

Maggioncalda a modifié ses habitudes de sommeil pour être disponible pour ses collègues de différents fuseaux horaires en cas de besoin – peut-être en faisant une sieste de 45 minutes dans un salon d’aéroport ou en se réveillant à 3 heures du matin pour diriger la réunion générale de Coursera.

Le PDG montre l’exemple. Depuis le COVID-19, Coursera et ses 1 400 employés travaillent d’abord à distance, l’entreprise se réunissant environ huit fois par an, mais encourageant le personnel à travailler la plupart du temps où bon lui semble.

Maggioncalda, qui a gagné plus de 29 millions de dollars l’année dernière (la majorité en actions) pour superviser l’important site d’apprentissage en ligne avec lequel il s’associe Google et DeepLearning.AI, dit qu’il ne sait pas exactement où se trouvent la plupart de ses employés à un moment donné.

Certains travaillent encore près du centre de l’entreprise, la Silicon Valley, ou dans d’autres bureaux à travers le monde ; d’autres pourraient se perdre dans une camionnette en pleine campagne.

En parlant de ses employés dispersés, Maggioncalda se souvient qu’il doit déplacer son site Slack de Riyad à Londres : la liberté de mouvement est un avantage évidemment partagé entre le PDG et ses employés.

De critique du travail à distance à défenseur

Il est difficile d’imaginer qu’il s’agit de la même personne qui, en 2019, détestait apparemment les « mercredis sans réunion » de l’entreprise, autorisant le personnel à travailler à domicile un jour par semaine.

Cette politique visait à compenser les déplacements « brutaux » auxquels sont confrontés ses employés pour se rendre dans la Silicon Valley, dit Maggioncalda, mais c’était difficile à supporter.

“J’ai dit : ‘Tu peux faire ce que tu veux, mais je vais travailler'”, raconte Maggioncalda. Fortuneadmettant qu’il avait des soupçons sur ce que faisait le personnel une fois par semaine.

« Les gens ont-ils la discipline nécessaire pour consacrer autant de temps et d’attention au travail à accomplir ? Maggioncalda se souvient avoir réfléchi.

Mais lorsque le COVID-19 a frappé, les craintes de Maggioncalda ont été apaisées. Il a été étonné que l’entreprise soit capable d’atteindre systématiquement ses objectifs tout en communiquant entièrement via Zoom appels.

Maggioncalda a depuis été convaincu de faire de Coursera une entreprise axée sur le travail à distance en raison de la manière dont cela affecte la satisfaction du personnel et de la manière dont cela a révolutionné le recrutement de talents de Coursera en regardant au-delà des limites de San Jose.

« Si vous exigez que des personnes viennent au bureau et que vous n’avez pas de bureaux partout dans le monde, vous pouvez soit embaucher uniquement des personnes qui se trouvent à proximité de votre bureau, soit déplacer des personnes dans votre bureau.

« Votre vivier de talents est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus restreint », a-t-il poursuivi.

Aujourd’hui, dit Maggioncalda, la plupart de ses dirigeants sont basés aux États-Unis, tandis que le chef d’entreprise de l’entreprise est en France.

Les PDG réagissent

Il y a eu un changement radical dans le débat sur le lieu de travail des gens.

Malgré les protestations des travailleurs, PDG des plus grandes entreprises du monde commencent de plus en plus à jouer de la musique d’ambiance sur un retour éventuel à cinq jours par semaine au bureau.

Un octobre enquête de 400 patrons par KPMG ont constaté que 62 % pensaient que les emplois qui se déroulaient en personne avant la pandémie seraient de retour au bureau d’ici 2025.

Maggioncalda fait partie d’une minorité de plus en plus restreinte de PDG qui résistent aux appels visant à ramener le personnel à leur bureau. Sa trajectoire vers l’adoption du travail à domicile est plus frappante alors que d’autres patrons se rétractent sur le concept, par exemple Force de vente chef Marc Bénioff et co-fondateur de Meta Mark Zuckerberg.

Cadres à la recherche de travail à distance

D’autres PDG qui ont pris une longueur d’avance en évitant le bureau semblent toujours aussi enthousiastes à l’idée de ce mouvement.

Matt Mullenweg, PDG et co-fondateur de WordPress et propriétaire de Tumblr Automattic, pourrait être considéré comme l’un des pères fondateurs du travail à distance.

Automattic est « distribué » depuis que Mullenweg a créé l’entreprise avec Mike Little en 2005. Les 2 000 employés de Mullenweg sont répartis dans 98 pays.

D’autres avantages, comme la possibilité de travailler moins de jours avec un salaire inférieur, sont également en avance sur le pack des entreprises.

Comme Maggioncalda, Mullenweg trouve le moyen de rencontrer ses employés plusieurs fois par an et considère la communication comme la clé du succès d’une main-d’œuvre dispersée.

« Si une entreprise venait me voir et me disait : « Hé, ça ne marche pas », je commencerais par me demander quel type de formation propose-t-elle ? Quelle est leur culture de réunion ? Comment communiquent-ils ? Mullenweg a déclaré, s’adressant à Fortune lors d’une de ces rencontres à Malaga, en Espagne.

Mullenweg commence peut-être déjà à récolter les fruits de la résistance des employés à retourner au bureau, qualifiant les taux de rétention d’Automattic de « hors normes ».

Mullenweg affirme qu’Automattic a constaté une augmentation du nombre de candidatures de dirigeants au cours des six derniers mois, ce qui, selon lui, n’est pas une coïncidence. En comparaison, Mullenweg affirme que l’entreprise a eu plus de mal à recruter des administrateurs système, qui ont globalement réussi à rester à distance.

Maggioncalda et Mullenweg admettent que certains travaux pourraient simplement être mieux effectués depuis un bureau, ou que certaines entreprises ne seront peut-être jamais en mesure d’obtenir les mêmes résultats via Zoom.

Cependant, le cofondateur d’Automattic se demande si le travail à distance est utilisé comme bouc émissaire pour d’autres problèmes au sein d’une organisation, ajoutant qu’au moment où le personnel sera de retour au bureau cinq jours par semaine, il sera peut-être trop tard pour les résoudre.

“Ce qu’ils découvriront, c’est que lorsqu’ils forceront les gens à retourner au bureau, certains de ces problèmes persisteront car, pour être honnête, il est possible d’être improductif dans un bureau”, a déclaré Mullenweg.

“J’ai l’impression que la question de savoir si nous sommes productifs et efficaces est nécessairement orthogonale à l’endroit à partir duquel nous travaillons.”

Cette histoire a été initialement présentée sur Fortune.com