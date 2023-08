Ce PDG dirige une entreprise distante. Voici ce qu’elle recherche chez les employés

Pour Chan, cela inclut le désengagement ou l’isolement des employés, les problèmes de communication dus au manque d’indices non verbaux et les problèmes de confidentialité des données.

« Ils n’ont pas tort », a déclaré le fondateur et PDG de Médias de type sauvage une société de communication médiatique axée sur les STEM, a déclaré à CNBC Make It.

« De plus, je n’ai jamais vu personne se plaindre de notre politique de travail à distance… lors des évaluations de performances. [employees] partagez toujours avec moi à quel point ils sont reconnaissants de ne pas avoir à lutter contre les embouteillages et à faire la navette quotidiennement. »

Des millions de travailleurs désir de travailler n’importe où et à tout moment, mais lorsqu’il s’agit d’embaucher un bon travailleur à distance, Chan a déclaré qu’elle était devenue « beaucoup plus sophistiquée » avec le processus.

« Même si la plupart des gens aimeraient travailler de manière flexible, tout le monde n’y est pas adapté. Nous avons tous des types de personnalité et des niveaux d’expérience professionnelle différents, et nos besoins aux différentes étapes de notre carrière sont également remarquablement différents », a-t-elle ajouté.

« Bien que ce soit également un problème dans un bureau, le problème est aggravé dans un environnement distant car personne (pas même le superviseur) n’a de visibilité sur la question. »

Même si les « esprits d’équipe » et les bons communicateurs sont très appréciés dans le travail à distance, Les « travailleurs bruyants » pourraient trouver leurs efforts infructueux, a déclaré Chan.

« Les « paons » qui autrefois pouvaient s’enfuir en se montrant le plus bruyant [through] le présentéisme et le show-boating n’ont plus de valeur dans un contexte éloigné. »