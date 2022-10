Ce PDG affirme que les entreprises qui investissent dans leurs employés sont mieux loties financièrement

Paul Tudor Jones, fondateur et CIO de Just Capital.

Les entreprises qui soutiennent leurs travailleurs s’en sortent mieux financièrement à long terme, selon le PDG de Just Capital, Martin Whittaker.

“Aujourd’hui, les affaires consistent à créer de la valeur pour les parties prenantes dans leur ensemble, puis comment cela conduit-il au succès de mon entreprise ? » a-t-il déclaré mercredi au Work Summit de CNBC. “… Nous le constatons maintenant avec toutes nos données, tous nos indices au fil des ans. Les entreprises qui respectent leurs parties prenantes s’en sortent mieux financièrement.”

Les employeurs sont peut-être confrontés à l’une de leurs plus grandes menaces financières depuis des années alors que les craintes d’une récession imminente secouent Wall Street et la main-d’œuvre américaine. De nombreuses entreprises et grands noms technologiques populaires qui se sont développés rapidement pendant la pandémie réduisent leurs effectifs, suppriment des emplois et, dans certains cas, des avantages sociaux.

La façon dont les entreprises font face à ce nouvel environnement est essentielle à leurs performances actuelles et futures, a déclaré Whittaker.

Les entreprises qui « font ce qu’il faut » avec leurs travailleurs investissent dans de bons avantages sociaux, la formation et le renforcement de la communauté. Ces noms ont tendance à mieux performer financièrement, comme en témoigne la façon dont ils se sont comportés pendant les fermetures et la réouverture de la pandémie.

L’épine dorsale de la stratégie commence par le paiement d’un salaire juste et décent, qui peut mieux engager les travailleurs et stimuler la productivité, a-t-il déclaré. Cela s’étend à la conduite des licenciements de ce que Whittaker a qualifié de “juste”, y compris ce que les entreprises proposent comme indemnité de départ.

Whittaker souligne Alphabet , Microsoft , Pay Pal et Verizon comme certaines des entreprises qui investissent agressivement dans leurs parties prenantes.

“Alors que nous entrons en 2023 et que les craintes d’une récession et de licenciements se profilent, j’exhorte simplement les entreprises à vraiment réfléchir à la manière de le faire de manière juste”, a-t-il déclaré.