Ce PC Windows 11 de poche ne coûte désormais que 144 $, tombant à son prix le plus bas à ce jour

MeLE PCG02 Mini clé PC sans ventilateur 144 $ 240 $ Économisez 96 $ Si vous recherchez un PC Windows 11 qui tient dans votre poche, alors ce PC MeLE sera fait pour vous. À l’heure actuelle, vous pouvez réaliser des économies impressionnantes qui ramènent le prix à seulement 144 $.

Les options ne manquent pas si vous souhaitez effectuer du travail en déplacement. Les smartphones sont un moyen populaire de faire avancer les choses si vous souhaitez effectuer un travail léger, ou vous pouvez toujours passer à une tablette si vous avez besoin d’espace d’écran supplémentaire. Bien entendu, l’option la plus populaire sera un ordinateur portable, vous offrant le meilleur des deux mondes avec beaucoup de puissance combinée à une portabilité ultime. Mais que se passe-t-il si vous ne cherchez pas à dépenser autant et avez besoin d’une solution plus abordable qui exécute toujours Windows. Eh bien, que diriez-vous d’un mini PC ? Ce système tout-en-un est extrêmement compact, dispose de beaucoup de puissance et peut facilement être emporté en déplacement.







La seule chose dont vous avez besoin est un moniteur, une souris et un clavier, et vous êtes prêt. Maintenant, cela ne conviendra pas à tout le monde, mais si vous pouvez gérer une configuration à la maison et au bureau, vous pouvez toujours emporter cette solution PC avec vous et ne pas vous soucier de l’encombrement. Si tout cela vous convient, alors la mini clé PC MeLE PCG02 pourrait bien être ce que vous recherchez. Il dispose d’un processeur Intel, de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. De plus, il fonctionne sous Windows 11 Pro et son prix est désormais ridiculement bas, à seulement 144 $. C’est le plus bas que nous ayons vu pour ce PC, qui coûte 40 % de moins que son prix de vente initial sur Amazon. Alors obtenez-le pendant que vous le pouvez, car cet accord ne durera pas.









Qu’est-ce qui est génial avec la mini clé PC MeLE PCG02 ?

Comme vous pouvez le constater sur l’image, cette clé PC est incroyablement compacte. Mais comme indiqué précédemment, il offre toujours beaucoup de puissance et peut être idéal pour accomplir le travail. Le PC est équipé d’un processeur quadricœur Intel Celeron J4125 pouvant atteindre 2,7 GHz en cas de besoin. De plus, vous bénéficierez de 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Ceux qui ont besoin de plus d’espace de stockage seront heureux de savoir que l’appareil dispose d’un emplacement pour carte microSD avec une extension jusqu’à 1 To.





Il est livré avec Windows 11 Professionnel préinstallé, vous n’aurez donc pas à vous soucier d’installations fastidieuses. Sortez-le simplement de la boîte et vous êtes prêt à partir. Bien entendu, si vous souhaitez installer Linux sur cet appareil, il est entièrement compatible. En ce qui concerne la connectivité, vous disposez de deux ports USB-A, Bluetooth 4.2, Wi-Fi double bande, USB-C et un port Ethernet pleine taille. Il dispose également d’un port HDMI qui peut être utilisé pour se brancher sur un téléviseur ou un moniteur.

Et comme il s’agit d’un produit sans ventilateur, vous n’avez pas à vous soucier d’une surchauffe. Dans l’ensemble, vous obtenez ici un petit appareil fantastique qui peut vraiment changer votre façon de voir les ordinateurs. Et si vous hésitez, à ce niveau de prix, ce n’est ni trop ni un risque, surtout lorsque vous pouvez facilement le retourner à Amazon s’il ne répond pas à vos besoins. Alors obtenez-le maintenant à un prix avantageux pendant que l’offre est toujours en cours.