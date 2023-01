Ce pays asiatique est stratégiquement critique pour la Chine et les États-Unis. Qui va-t-il choisir ?

Les Philippines entretiennent une relation commerciale vitale avec Pékin, mais Washington la considère comme un terrain de jeu pour d’éventuelles hostilités à Taiwan.

Ferdinand Marcos Jr., le président des Philippines, a ouvert 2023 en effectuant une visite en Chine. Là, 14 accords bilatéraux ont été signés entre Manille et Pékin.

Entre les deux, ce genre de diplomatie n’est pas rare. Ce sont des partenaires économiques proches, la Chine étant le plus grand marché d’exportation des Philippines et une source essentielle d’investissements entrants, en particulier dans le cadre de l’initiative Belt and Road (BRI). Les deux pays ont des différends, bien sûr, en particulier en ce qui concerne la mer de Chine méridionale, mais ils ont choisi de ne pas laisser cela gâcher la vue d’ensemble des relations bilatérales, du moins pour l’instant.

Mais il y a un éléphant dans la pièce qui hante les liens de Manille avec Pékin, et c’est le pays qui se perçoit comme le véritable et légitime maître des Philippines : les États-Unis. Alors même que Marcos Jr. développe sa coopération avec la Chine, le président nouvellement élu fait face à une pression considérable de la part de Washington pour lui permettre d’accroître sa présence militaire dans le pays et de se retrouver potentiellement enrôlé dans une éventuelle éventualité à Taiwan, en raison de la situation géostratégique critique des Philippines. positionner. Cela a conduit la politique étrangère du pays de l’archipel à devenir un exercice d’équilibriste sur la corde raide, qui pourrait facilement le plonger dans le désastre si quelque chose tourne mal.

Les Philippines sont un incontournable de la puissance américaine en Asie-Pacifique. C’est parce qu’il porte la distinction douteuse d’être le seul pays d’Asie à avoir été une colonie littérale des États-Unis. Autrefois dominion de l’Espagne impériale, les îles ont été annexées par Washington après la guerre hispano-américaine de 1898. La guerre a permis aux États-Unis de devenir une grande puissance dans le Pacifique, et les Philippines resteront en sa possession jusqu’après la Seconde Guerre mondiale. Guerre mondiale, les États-Unis ayant repoussé une invasion japonaise des îles.

Devenues indépendantes, les Philippines sont naturellement devenues un allié des États-Unis. En tant que série d’îles situées au large de l’Asie du Sud-Est, le pays permet aux États-Unis de projeter leur puissance militaire sur le continent, par exemple en utilisant leurs bases navales pendant la guerre du Vietnam. Situées juste au nord des îles se trouvent Taiwan et la Chine continentale. Compte tenu de cette valeur stratégique, les États-Unis considèrent les Philippines comme une pièce essentielle du conseil d’administration de tout futur conflit contre Pékin. Les îles sont essentielles pour empêcher la Chine de réaliser ses revendications sur l’intégralité de la mer de Chine méridionale et de lutter contre une éventualité à Taiwan. Les États-Unis n’auraient pas pu le dire plus clairement dans leurs récentes ouvertures à Manille.

Mais ce n’est pas si simple. Bien que les Philippines aient des griefs avec Pékin concernant le territoire contesté dans la mer de Chine méridionale et aient été instinctivement pro-américaines pour leur histoire récente, la réalité est que c’est aussi un pays pauvre, et l’alignement avec les États-Unis n’atténue pas cela. Les Philippines ont besoin d’un marché d’exportation, d’investissements dans les infrastructures et du tourisme chinois. La Chine n’est pas seulement un voisin, mais le pays le mieux placé au monde pour fournir toutes ces choses. Cela a rendu la relation bilatérale stable, malgré les moments de tension sur la mer de Chine méridionale.

Et par conséquent, les Philippines ne se comportent pas dans leur politique étrangère comme un allié manifeste des États-Unis, comme le ferait un pays comme le Japon, mais cherchent plutôt à se protéger soigneusement entre Washington et Pékin. Ce réalignement de la politique étrangère des Philippines a commencé avec la présidence de Rodrigo Duterte en 2016, qui cherchait à affirmer l’autonomie géopolitique du pays en courtisant plus activement la Chine, tout en gardant Washington à distance.

En effet, la compréhension de Duterte de ce qui constitue les intérêts nationaux – ses approches de questions telles que la criminalité, ainsi que l’économie – ne correspondait pas à la vision américaine. Bien que Duterte n’ait pas complètement chassé les États-Unis, comme en témoigne sa décision de ne pas mettre fin à “l’accord sur les forces en visite”, il a positionné le pays de manière à ce qu’il ne devienne pas un mandataire américain contre Pékin, et a compris que la Chine était utile à certains égards en tant que partenaire.

Il est perçu que le président nouvellement élu, Ferdinand Marcos Jr, pourrait être plus pro-américain que Duterte, surtout compte tenu de l’héritage de son père. Cependant, sa décision de commencer l’année par une visite officielle en Chine, cherchant ce qu’il a appelé un passage à un “vitesse supérieure” dans les relations bilatérales, est révélateur du fait que cette tendance à la couverture entre Washington et Pékin en matière de politique étrangère va se poursuivre. Lors de sa visite, il est clair qu’il cherchera à renforcer l’aspect des liens économiques entre les deux pays, mais aussi à rassurer la Chine sur le fait que les Philippines ne deviendront pas une simple plate-forme militaire pour les États-Unis.

Cependant, il reste à voir comment cela se déroulera finalement. Il est prévu qu’en 2023, les États-Unis tenteront d’intensifier davantage les tensions à Taiwan. Le but de le faire sera bien sûr de rompre toute unité et tout lien harmonieux entre la Chine et les pays asiatiques, dans le but de projeter davantage sa puissance militaire (comme il l’a fait avec l’Ukraine). Comment Manille va-t-elle traverser ces crises ? Comment va-t-il gérer les demandes américaines pour un accès militaire de plus en plus important ? Et comment la Chine va-t-elle gérer cette situation ? Si la visite est prometteuse sur le plan diplomatique, elle ne nous dit pas grand-chose sur ce qui nous attend finalement.