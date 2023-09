Ce pays a organisé 11 référendums l’année dernière. C’est une partie fière de leur identité nationale

Points clés La Suisse a organisé 11 référendums en 2022.

Le taux de participation électorale est en moyenne d’environ 50 pour cent.

Les référendums symbolisent la démocratie directe, très appréciée des Suisses, estiment les experts.

Alors que les Australiens se préparent à voter lors de leur premier référendum depuis une génération, ils ont beaucoup à apprendre de la Suisse, où 11 référendums ont eu lieu en 2022.

Au 20ème siècle, près de 50 pour cent des référendums organisés partout dans le monde ont eu lieu dans ce pays européen, qui a demandé à son peuple de voter sur des questions allant de l’augmentation des impôts à la restriction du contrôle des armes à feu, en passant par l’interdiction des expériences sur les animaux.

Les référendums symbolisent le concept de démocratie directe et font fièrement partie de l’ADN du pays, a déclaré Sean Mueller, professeur adjoint d’études politiques à l’Université de Lausanne, à SBS News.

« Certains acteurs au centre de l’échiquier politique estiment qu’il est trop facile de contester le Parlement » et que le seuil pour déclencher un référendum devrait être plus élevé.

Mais dans l’ensemble, la démocratie directe est « très, très populaire » en Suisse et fait même partie du nationalisme suisse, a-t-il déclaré.

«Parce que nous n’avons pas une seule langue, nous n’avons pas une seule religion, donc ce qui unit les Suisses, ce sont en fait les droits et l’exercice de ces droits politiques.

« Il est très difficile de trouver un homme politique qui déclare vouloir limiter l’étendue de la démocratie directe, car il ou elle sera très impopulaire en disant cela, donc cela ne changera pas. »

Affiches pour un vote non au projet de loi sur le changement climatique lors d’un référendum de juin 2023 à Berne, en Suisse. Source: PAA / Peter Klaunzer

Comment fonctionnent les référendums en Suisse ?

Les référendums ont lieu quatre fois par an, plusieurs le même jour, et les Suisses peuvent participer de trois manières différentes.

L’État fédéral suisse, ou la Suisse que nous connaissons aujourd’hui, a été créé en 1848 et, au début, la seule condition requise était que les futures modifications constitutionnelles soient soumises à un vote populaire.

Ce type de référendum obligatoire a lieu chaque fois que le gouvernement et le parlement souhaitent modifier la Constitution, et il doit obtenir une double majorité pour être adopté, comme le référendum australien Voice to Parliament.

« Ensuite, il y a un référendum facultatif, pour chaque loi fédérale votée par le Parlement suisse », a déclaré Pascal Sciarini, professeur de sciences sociales à l’Université de Genève, à SBS News.

« Si les partis du comité ou les groupes d’intérêt ne sont pas d’accord avec la loi, ils peuvent lancer un référendum pour recueillir des signatures, et s’il parvient à recueillir 50 000 signatures en 100 jours, alors le dernier mot reviendra au peuple. »

La troisième institution est ce qu’on appelle l’initiative populaire, où un groupe peut recueillir des signatures et s’il parvient à recueillir 100 000 signatures en 18 mois, il peut demander un changement ou un amendement de la Constitution.

En Australie, un référendum peut avoir lieu après que le parlement a adopté un projet de loi contenant le changement proposé à la constitution.

Il n’y aura pas de référendum en Suisse cette année en raison des élections fédérales.

Quel est le taux de participation aux référendums en Suisse ?

Contrairement à en Suisse, le taux de participation est donc en moyenne d’environ 54 pour cent.

Il existe de fortes variations selon les votes, a déclaré Sciarini, certaines questions attirant environ 30 pour cent et d’autres allant jusqu’à environ 70 pour cent.

Des études ont montré que 10 pour cent de l’électorat ne participe jamais, 10 pour cent participent toujours et 80 sont des électeurs sporadiques selon le sujet.

Dans environ 75 pour cent des cas, les gens votent en faveur de ce que préconise le gouvernement.

« Parce que nous organisons des référendums fréquents, ce n’est jamais le même 50 pour cent (des gens) », a déclaré Mueller.

« En mars, la question concernait peut-être les voitures, et en juin, la question concernait l’énergie ou l’Europe », de sorte que les électeurs pourraient être un groupe de personnes complètement différent à chaque fois, a-t-il déclaré.

La Suisse est célèbre pour ses beaux paysages, son chocolat et sa démocratie directe. Source: PAA / Bob Gibbons

Comment les gens ont-ils tendance à voter lors des référendums dans le monde ?

Le professeur Matt Qvortrup a écrit un livre sur les référendums dans le monde.

« Auparavant, environ 70 pour cent d’entre elles étaient adoptées, et cela prend en compte les changements constitutionnels intervenus dans des pays non démocratiques comme Cuba et la Russie »,

« Mais au cours de la dernière décennie, il y a eu une tendance mondiale à la baisse et seulement 52 pour cent environ ont été dépassés. »

Qvortrup a déclaré que cela pourrait être dû au fait que les gens sont moins fidèles aux partis politiques qu’avant.

«Auparavant, les gens s’inspiraient de leurs partis politiques… mais aujourd’hui, les référendums sont de plus en plus utilisés pour ce pour quoi ils ont été créés. Cela permet aux gens de préférer un groupe de personnes pour gouverner la vie quotidienne, puis d’avoir leur mot à dire sur des questions très importantes.

« On peut donc dire que c’est presque un passage à l’âge adulte, que les gens sont prêts à s’éloigner de certains de leurs partis politiques. »

Des référendums continus peuvent rendre les gens plus responsables « parce qu’on leur donne davantage de responsabilités », a-t-il déclaré.

« Ils voteront occasionnellement de manière mûre, par exemple en votant pour des impôts plus élevés s’ils le souhaitent et en votant pour des dépenses plus élevées. »

Mais il y a peu de preuves suggérant que les référendums organisés en Australie entraîneront automatiquement une plus grande confiance dans le gouvernement, a déclaré Qvortrup.

Restez informé du référendum Voix autochtone au Parlement de 2023 sur l’ensemble du réseau SBS, y compris les perspectives des Premières Nations via NITV.