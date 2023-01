Ce patron australien recrute des employés sur la base d’un “test de tasse de café”

Un patron d’une entreprise australienne a mis au point une nouvelle technique pour présélectionner les employés et cela n’a rien à voir avec votre expérience ou votre CV. Selon LadBible, le patron est identifié comme étant Trent Innes de la société de logiciels Xero Australia. Au cours de son interaction avec The Venture Podcast, Trent a révélé l’astuce qu’il utilise pour déterminer les employés à embaucher. Étonnamment, tout se résume à la façon dont on traite sa tasse de café. Vous vous demandez comment cela fonctionne ? Apparemment, lorsqu’il rencontre un candidat potentiel pendant le processus d’entretien, le patron l’emmène se promener dans la cuisine du bureau.

Trent s’assure qu’ils ramènent la tasse de café avec eux sur le chemin du retour. Le patron observe alors qui propose ou tente de rapporter les tasses à café vides à la cuisine. Si c’est vous qui offrez votre aide, ils sont réputés être adaptés au lieu de travail. Mais ceux qui partent simplement, malheureusement, n’obtiennent pas le travail. “Je cherche toujours à la fin de l’entretien, la personne qui fait l’entretien veut-elle ramener cette tasse vide à la cuisine?” il expliqua.

Pour Trent, tout se résume au concept de «lavez votre propre tasse de café». “Vous pouvez développer des compétences, vous pouvez acquérir des connaissances et de l’expérience, mais cela dépend vraiment de l’attitude, et l’attitude dont nous parlons beaucoup est le concept de” laver votre propre tasse de café “”, a-t-il déclaré. Le patron évalue la façon dont la personne interrogée réagit à la tâche de niveau le plus bas, car il la perçoit comme extrêmement importante pour favoriser une culture de propriété.

Au cours de la même interaction, le patron a également décrit comment les cuisines de son entreprise sont toujours propres et étincelantes. “Si vous venez un jour au bureau à l’intérieur de Xero, vous verrez que les cuisines sont presque toujours propres et étincelantes et cela fait beaucoup partie de ce concept de lavage de votre tasse de café”, a-t-il poursuivi. Le patron a déclaré que la majorité des personnes qui se présentent pour l’entretien proposent de rapporter leurs tasses dans la cuisine du bureau. Il a précisé que le but n’est pas de les obliger à le faire mais seulement d’observer s’ils sont prêts à le faire par eux-mêmes.

