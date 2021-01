Si vous vous appelez Kamala, vous êtes peut-être dans Kama-luck!

Alors que Kamala Harris devient la toute première vice-présidente des États-Unis d’Amérique, une chaîne de parcs à thème en Inde célèbre sa victoire en offrant un cadeau spécial.

Wonderla, la chaîne de parcs à thème d’attractions qui exploite actuellement des parcs à Kochi, Bengaluru et Hyderabad, a annoncé que toute personne portant le nom de Kamala obtiendrait une entrée gratuite dans l’un des parcs.

Dans un post sur Facebook, ils ont détaillé le règlement: « Ce dimanche, tout le GAGNANT de Kamala!

Tout invité au nom de Kamala obtiendra une entrée gratuite au parc le dimanche 24 janvier 2021 sur présentation d’une photo d’identité valide.

L’offre est disponible uniquement pour les 100 premiers clients éligibles à l’offre dans chaque parc. L’offre est valable pour les parcs Wonderla Bangalore, Kochi et Hyderabad. Les variantes du nom sous Kamala incluent «Kamla», «Kamal» et «Kamalam». Aucune autre variante du nom ne pourra bénéficier de l’offre. «

Bien que gagner ce prix ne dépende pas de vous, cela dépend entièrement de ce que vos parents ont choisi pour que vous soyez appelé.

Harris a une importance particulière pour les Indiens – en plus d’être la première femme en tant que vice-présidente, elle est également la femme noire et la première femme d’origine asiatique du sud-est (indienne) à occuper ce poste. La mère de Harris, Shyamala Gopalan, est originaire de Chennai, Tamil Nadu en Inde. Au cours de sa campagne et de sa victoire ultérieure, l’Inde a célébré comme si l’un des nôtres avait gagné. Harris a également beaucoup de souvenirs en Inde, qu’elle partage régulièrement.

Les habitants du village de Thulasendrapuram au Tamil Nadu ont en fait profité d’une célébration végétalienne avant l’inauguration de Kamala Harris en tant que prochain vice-président américain mercredi, alors que PETA Inde a envoyé des paniers de biryani végétaliens et de morceaux de Proteiz de GoodDot, du lait d’avoine aromatisé de Good Mylk, des bonbons végétaliens et d’autres friandises savoureuses pour chaque famille de Thulasendrapuram, où le grand-père de Harris est né. Le panchayat du village et ses bénévoles livrent les paniers au nom de PETA Inde.