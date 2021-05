Ce para-athlète argentin enseigne à des enfants italiens le dribble en cas de pandémie

Quatre classes de CE1 de la banlieue milanaise de Verano Brianza ont appris à jouer au basket ce printemps avec un vrai pro. Ils ont également reçu une leçon de diversité. Leur entraîneur pour le mois de mai a été Adolfo Damian Berdun, un champion italo-argentin de basket-ball en fauteuil roulant. Berdun, 39 ans, a perdu sa jambe gauche dans un accident de la circulation à l’âge de 13 ans dans sa ville natale de Buenos Aires, et il a visité de nombreuses écoles au fil des ans pour discuter de la façon dont il a vécu avec son handicap.

Mais cette fois, lorsqu’il entre à l’école élémentaire de banlieue, Berdun se veut simplement « coach ». C’était sa première fois dans le rôle. Il a refusé les suggestions d’une introduction vidéo et s’est rendu sur le terrain le premier jour avec une ardoise vierge, sans histoire.

« Chaque classe qui est entrée me regardait bouche bée comme s’ils voulaient poser une question », a déclaré Berdun. « J’ai dit : ‘Nous pouvons poser des questions plus tard, maintenant nous jouons au basket.’ » Le responsable de l’association sportive qui a organisé le programme de cinq semaines a rappelé le premier jour. Berdun a fait une introduction simple, puis a demandé : « ‘Tu veux courir ?’ Ils ont dit oui, et il a dit : « Courez », a déclaré Elena Sandre. Et ils sont partis, affamés d’action après une année universitaire la plupart du temps dépourvue de sports d’équipe.

Au cours des cinq semaines, les enfants ont appris à dribbler et à tirer ; le passage était limité en raison des protocoles COVID. Ils se sont alignés pour des exercices et ont parcouru un parcours de slalom sur le sol du gymnase. Berdun a abaissé deux anneaux de chaque côté du panier, afin que les enfants qui ne pouvaient pas lancer à la hauteur de 10 pieds (trois mètres) du cerceau standard puissent avoir un coup.

Sandre a connu Berdun en tant que journaliste couvrant le basket-ball en fauteuil roulant en Italie, d’abord lorsqu’il était à Rome, puis en Sardaigne et enfin lorsqu’il est arrivé dans la province de Monza en Lombardie, où il joue sur UnipolSai Briantea84 Cantù. L’équipe a remporté le championnat italien cette année et Berdun a été nommé MVP du championnat. Il continue de jouer dans l’équipe nationale argentine, mais n’ira pas aux Jeux paralympiques de Tokyo car son équipe n’a pas réussi à se qualifier.

Sandre a déclaré qu’elle avait tapé Berdun non pas à cause de son handicap, mais parce qu’elle avait observé la façon dont il commandait l’équipe dans laquelle il jouait. « Si vous le voyez jouer, vous voyez qu’il est entraîneur. Il gère l’équipe. C’est un leader », a-t-elle déclaré. Il n’a eu aucun mal à gérer un groupe de 7 ans parfois bruyant. « Je n’imaginais pas qu’en fauteuil roulant, avec autant d’enfants, je pourrais me sentir aussi bien », a déclaré Berdun.

Même si Berdun n’a pas discuté de son handicap jusqu’au dernier jour, la leçon de la diversité a coulé. Sandre dit qu’elle voit des parents dans des publications sur les réseaux sociaux dire à quel point leurs enfants sont «privilégiés» d’avoir l’expérience d’apprendre d’un para-athlète.

Pour son dernier jour, les enfants ont offert à Berdun les dessins qu’ils avaient réalisés.

« Mais le plus beau, c’est que nous avons réussi à faire tomber la barrière entre l’entraîneur avec une jambe en fauteuil roulant et l’idéal d’entraîneur, point final », a déclaré Berdun.

« Comment puis-je le savoir ? Parce qu’après m’avoir posé quelques questions, ils m’ont demandé s’ils pouvaient continuer à faire des exercices de basket-ball. Cela signifie qu’ils étaient plus intéressés à jouer qu’à savoir pourquoi je n’ai qu’une jambe.

