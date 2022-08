Ce paquet de 4 veilleuses à 10 $ illumine automatiquement votre chemin

Peu de choses sont aussi bonnes que la lumière fidèle pour prévenir les blessures domestiques, comme vous le dira quiconque a dû faire face à des risques de trébuchement dans l’obscurité. Podiality’s offrent un éclairage sans tracas pour les couloirs, les salles de bains, les chambres, les escaliers et tout autre endroit que vous pourriez fréquenter lorsqu’il fait sombre. Et en ce moment, vous pouvez économiser 52 % sur un pack de quatre pour votre maison, ce qui porte le coût à seulement 10 $.

Ces lumières s’allument automatiquement lorsqu’il fait sombre, sans aucun interrupteur ou bouton requis. Ils s’éteignent automatiquement lorsque la lumière ambiante revient, ce qui vous permet d’économiser de l’argent sur votre facture d’énergie. Et vous n’avez pas à craindre d’être aveuglé lorsque vous entrez dans le hall : la douce lumière est inoffensive aux heures tardives.

Conçu avec une utilisation domestique et une fonctionnalité à l’esprit, il n’obstruera pas non plus la prise inférieure comme le font certaines veilleuses. Et les capteurs répondent en fournissant de la lumière à toute personne qui passe, qu’il s’agisse d’une course rapide à la salle de bain, d’un voyage pour une collation de minuit ou de votre enfant se réveillant au milieu de la nuit.

Avec des vies occupées et des familles nombreuses, il est difficile de garder une trace de ce qui pourrait croiser ou entraver votre chemin dans l’obscurité. L’éclairage de ces veilleuses automatisées vous aidera à voir les animaux domestiques, le linge, les jouets, les cordons ou tout autre danger qui pourrait se cacher sur votre chemin. Si vous cherchez à illuminer vos soirées tardives à moindre coût, c’est le moment idéal pour saisir ce pack de quatre fonctionnel.