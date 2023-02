Ce papillon était autrefois considéré comme éteint. Maintenant, il n’est plus sur la liste des espèces en voie de disparition – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) — Le Papillon bleu de Fender s’est éloigné du bord de l’extinction.

L’espèce, autrefois si rare qu’on la croyait éteinte, n’est plus considérée comme en voie de disparition, selon un communiqué de presse du 11 janvier du US Fish and Wildlife Service. L’organisation a reclassé l’espèce de “en voie de disparition” à “menacée” et a également finalisé une règle pour faciliter la gestion de l’espèce par les propriétaires fonciers.

“C’est une formidable réussite – passer d’une quasi-extinction à une reprise”, a déclaré Craig Rowland, superviseur d’État par intérim pour le bureau du service dans l’Oregon, dans le communiqué. «Nous avons seulement atteint ce point de pouvoir déclasser grâce à des partenariats réussis avec des propriétaires fonciers, des agences de conservation, des entreprises, d’autres agences et le travail de nos refuges fauniques nationaux pour conserver le papillon de Fender.

“C’est encore une autre espèce qui fait des progrès incroyables dans l’Oregon”, a-t-il ajouté.

Le reclassement prendra effet le 13 février, selon le communiqué.

Le papillon bleu de Fender se trouve uniquement dans la vallée de Willamette en Oregon – une région de 150 miles de long dans l’état qui s’étend de Portland à Eugene – dit le service. On pensait que l’espèce était éteinte en 1937 mais a été redécouverte plus tard en 1989. Grâce aux efforts de conservation locaux, la population de papillons est passée d’environ 3 391 insectes en 2000 à 13 700 en 2018, selon une évaluation des espèces du Fish and Wildlife Service.

Pour Sujud Ottman, professeur de biologie et d’agriculture urbaine à l’Evanston Township High School dans l’Illinois et défenseur amateur des papillons, le rétablissement de l’espèce est un “signe d’espoir” pour les autres espèces menacées.

Ottman a déclaré à CNN que le papillon bleu de Fender est unique car il préfère pondre ses œufs sur une plante hôte, le lupin de Kincaid. Cela rend la survie du papillon et celle de la plante profondément liées. Le lupin de Kincaid est également classé comme “menacé” par le Fish and Wildlife Service des États-Unis.

Les insectes sont également intéressants en raison de leur cycle de vie, a ajouté Ottman. Les chenilles du Fender entrent dans une sorte de développement retardé appelé diapause pendant l’hiver avant d’émerger sous forme de papillons complètement formés. Les adultes ne vivent qu’une dizaine de jours durant lesquels ils doivent trouver un compagnon et se reproduire.

Ottman a déclaré que la perte d’habitat et la prévention humaine des incendies de forêt naturels sont les principales menaces pour le papillon bleu de Fender. Les incendies de forêt sont nécessaires pour empêcher l’habitat de la prairie dont dépendent les papillons de se transformer en forêts.

Les efforts de conservation comprenaient la plantation de milliers de lupins de Kincaid pour que les papillons pondent leurs œufs ainsi que des feux dirigés pour maintenir l’environnement crucial des prairies.

La reclassification de l’espèce est “une merveilleuse nouvelle”, a ajouté Ottman. “C’est super inspirant de savoir qu’un papillon qui était autrefois considéré comme éteint est maintenant retiré de la liste des espèces en voie de disparition.

“C’est vraiment remarquable et cela me donne beaucoup d’espoir.”

En tant que pollinisateurs, les papillons sont un élément crucial de nos écosystèmes, a-t-elle expliqué. C’est en partie pourquoi la protection des papillons en voie de disparition est si importante. “J’ai l’impression que cette histoire est, eh bien, vraiment stimulante et j’espère qu’elle allumera un feu intérieur pour poursuivre les efforts de conservation qu’ils font”, a-t-elle déclaré.

Pour Ottman, le rétablissement du papillon bleu de Fender peut être un signe d’espoir pour d’autres espèces de papillons en voie de disparition, comme l’emblématique papillon monarque. Monarques ont été classés « en danger » par l’Union internationale pour la conservation de la nature en juillet 2022.

“Mon rêve est que le monarque suive essentiellement les traces du papillon bleu de Fender et, vous savez, prospère également”, a-t-elle déclaré. “Je crois que nous pouvons le faire et que nous pouvons inverser les dommages que nous avons causés.”

