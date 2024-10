Ce papier d’examen médical froissé ? C’est inutile, selon une étude

Même la médecine est sujette à des routines qui ne sont pas étayées par la science.

C’est ce que dit Mary Jane Hampton, chroniqueuse sur les soins de santé à CBC Nouvelle-Écosse, à propos de certaines des pratiques courantes constatées par les patients lorsqu’ils visitent un cabinet médical.

Parler avec l’animatrice Portia Clark à l’émission de CBC Radio Matin d’information Nouvelle-ÉcosseHampton dit que certaines routines sont « inutiles ».

Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

Matinée d’information – Nouvelle-Écosse7h35Health Hacks #266 : Un pli dans l’utilisation du papier d’examen médical C’est aussi emblématique dans le domaine de la santé qu’une blouse blanche et un stéthoscope. Aujourd’hui, notre chroniqueuse sur la santé, Mary Jane Hampton, examine ce papier froissé sur les tables d’examen. Une étude récente a révélé que c’est totalement inutile et qu’il est en fait nocif.

Dans quelle mesure certaines de ces routines sont-elles restées incontestées dans le système médical ?

Il existe une longue liste de choses que nous faisons dans la pratique de la médecine sans aucune preuve. Prescrire des antibiotiques pour les maux de gorge, faire des radiographies pulmonaires avant chaque intervention chirurgicale, enlever les amygdales chez les enfants d’âge préscolaire et même faire des examens physiques annuels sur des adultes par ailleurs en bonne santé.

Comment ces choses ont-elles changé depuis que nous avons obtenu de meilleures preuves ?

À moins qu’il n’y ait des preuves d’une infection bactérienne, les antibiotiques ne sont pas une bonne chose à prescrire pour un mal de gorge.

Nous savons que les radiographies pulmonaires ne devraient être effectuées que sur les patients ayant des antécédents médicaux suggérant qu’ils courent un risque plus élevé de subir une intervention chirurgicale. Tout le reste gaspille de l’argent et expose les patients aux risques connus des radiations.

Tous ces enfants sans amygdales – moi y compris – la plupart d’entre nous aurions pu les garder. Il existe des preuves qu’ils contribuent réellement à renforcer le système immunitaire. Il n’y avait absolument aucun avantage à subir cette opération dans les années 70 et 80.

Même la façon dont nous abordons l’examen de santé annuel, qui n’est désormais recommandé qu’en fonction de l’âge et des risques et avec un dépistage ciblé du cancer. De bons soins de santé reposent sur l’utilisation de données probantes pour prendre des décisions. Mais mettre en œuvre le changement peut être difficile car les gens s’habituent beaucoup aux routines. Nous nous habituons simplement à la façon dont les choses ont toujours été.

De quelle routine êtes-vous curieux cette semaine ?

Ce papier froissé sur la table d’examen. C’est un symbole aussi emblématique dans le domaine des soins de santé qu’une blouse blanche et un stéthoscope, et familier à quiconque a travaillé dans un cabinet médical au cours des 50 dernières années. Je suis tombé sur une étude récente sur le papier froissé et j’ai découvert que c’était totalement inutile.

En fait, cela fait du mal.

Quelle est l’étude ?

Il a été publié plus tôt cette année dans les Annals of Family Medicine et c’était intéressant à plusieurs points de vue. Premièrement, l’étude a examiné les preuves étayant l’utilisation du papier d’examen en termes de contrôle des infections.

Elle a également examiné le produit en termes de son impact environnemental, qui constitue une perspective de plus en plus importante à appliquer dans la prestation des soins de santé.

Qu’ont découvert les chercheurs sur le contrôle des infections ?

Ce qu’ils ont découvert, c’est que le document ne fait aucune différence en matière de contrôle des infections.

Les chercheurs ont recruté des patients subissant des examens physiques qui les obligeaient à se lever sur la table d’examen, à s’allonger et à redescendre. Ils voulaient voir où les mains et la peau du patient entraient en contact avec la surface du lit. Alors avant de se lever, ils ont aspergé les mains du patient puis ils ont appliqué une lumière noire pour voir où les mains s’étaient touchées.

La principale source de contamination se trouvait sur la surface de la table d’examen non recouverte par le papier. En fait, il y avait très peu de contacts avec le journal.

Les lignes directrices sur les meilleures pratiques indiquent très clairement que le contrôle des infections consiste à essuyer toute la surface avec des désinfectants de faible niveau entre chaque patient. Le papier est pire que simplement inutile car il peut donner une fausse impression de propreté. Cela rend un nettoyage approprié plus difficile car vous devez retirer ce papier pour essuyer la surface.

Qu’en est-il de son impact environnemental ?

L’étude a également examiné l’impact environnemental de l’épreuve d’examen, qui est important. Le papier nécessite la récolte des arbres, la transformation, l’emballage et la distribution. Il s’agit d’un produit à usage unique qui est presque toujours jeté avec les ordures qui finissent dans une décharge.

Ils ont découvert qu’un cabinet médical typique utilisant environ trois rouleaux de papier de table d’examen par semaine générerait un coût annuel en carbone qui nécessiterait la plantation de près de neuf arbres matures chaque année pour le compenser.

Le BC Cancer Program a déclaré utiliser 2 000 kilomètres de papier de table d’examen chaque année et a cessé de l’utiliser dans le cadre de son programme de gestion de l’environnement, appelé Planetary Health Campaign. Ce changement s’est produit parce qu’un médecin, Caroline Mariano, a posé la question : « Pourquoi diable utilisons-nous ce produit ? »

Alors, quel est le problème de santé ici ?

Voici donc l’astuce santé : la prochaine fois que vous serez chez votre médecin et que vous verrez ce produit utilisé, demandez-lui pourquoi.

C’est une pratique que nous devrions simplement arrêter.