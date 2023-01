Ce “papa ingénieux” utilise juste une cuillère pour donner à son fils une coupe de cheveux soignée

Oubliez les ciseaux, les rasoirs ou même une lame, tout ce dont vous avez besoin de nos jours est une cuillère de cuisine pour faire une coupe de cheveux. Ce père est là pour prouver que donner un fondu ne nécessite pas beaucoup de matériel. Le clip a été partagé par NowThis sur Twitter et le père a montré des compétences incroyables. L’utilisateur de TikTok avait son fils assis devant la caméra. Il a l’air tout prêt à se faire couper les cheveux et le père commence par lui couper les mèches avec le bord de la cuillère. Cela semble trop irréel, mais l’utilisateur avait capturé l’ensemble du processus dans une vidéo accélérée. Il a même ralenti des parties du processus et a montré le résultat.

Ce père devient viral pour avoir coupé les cheveux de son fils en utilisant seulement une cuillère de cuisine ! 🥄💈Papa débrouillard @ari_rover a partagé les images sur TikTok, où elles comptent désormais plus de 8 millions de vues. “La cuillère s’estompe devient folle”, a écrit un commentateur. “Je suis choqué de voir à quel point c’est bien sorti !” dit un autre. pic.twitter.com/9YC5lCXBTo — NowThis (@nowthisnews) 23 janvier 2023

Les utilisateurs des médias sociaux étaient vraiment curieux de savoir comment l’homme le faisait. Ils se demandaient si la cuillère était tranchante ou s’il y avait une autre astuce qu’ils étaient incapables de saisir. Quoi qu’il en soit, pour la plupart, cela ressemblait toujours à une chose plutôt cool à faire. Un utilisateur de Twitter a écrit : “Le bord de la cuillère a été affûté mais reste cool.”

Le bord de la cuillère a été aiguisé mais reste cool— Markus O’wellius (@LorenzoDelSol) 23 janvier 2023

Un autre tweet disait : « Je ne comprends pas. La cuillère a-t-elle des bords tranchants ? »

« Manger des céréales le matin est un vrai plaisir. C’est une arme, pas un ustensile », a tweeté un autre utilisateur.

Ce n’est pas le seul papa débrouillard que vous rencontrerez sur Internet. Un autre père a fait les gros titres lorsqu’il a converti les gribouillis de sa fille en art de Mickey Mouse. Parlons de créativité ! Le clip commence par un tout-petit qui dessine sur un mur, comme le font les tout-petits. Hors caméra, son père lui demande de ne pas dessiner sur le mur. Il continue ensuite à apporter un pochoir de Mickey Mouse. En utilisant de la peinture en aérosol pour recouvrir le pochoir, il le transforme en quelque chose d’assez impressionnant. En même temps, il veille à ce que l’œuvre de sa fille ne soit pas affectée. L’art mural de la petite fille se transforme en un chef-d’œuvre à part entière. Sa réaction est encore plus réconfortante. La leçon est également bien apprise. Quand le père lui demande à la fin du clip, “Maintenant, qu’est-ce qu’on apprend?” La petite fille répond : « Ne dessine pas sur le mur. Jetez un œil au clip ici:

Le clip partagé sur Twitter a fait le tour des réseaux sociaux. Il a amassé près de 7 millions de vues.

