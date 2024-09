Ce panneau publicitaire ingénieux a un message caché

Pour attirer l’attention, un panneau publicitaire doit être différent et original. L’installation d’une énorme toile ordinaire suscite certainement l’intérêt, mais quel est le message ? Il s’avère qu’un public cible spécifique verra plus de choses dans cette publicité que d’autres.

Pour les observateurs ayant une vision standard des couleurs, le panneau ressemble à une sorte d’œil magique composé de points verts. Mais peu importe combien de temps ils le regardent, le message caché n’apparaît pas car il n’est visible que pour les personnes daltoniennes.

Un examen plus approfondi révèle que l’affiche contient également des points rouges, qui sont la clé du message caché, visible uniquement par les personnes souffrant d’une déficience de la vision des couleurs, c’est-à-dire d’une capacité réduite à voir les couleurs ou les différences de couleur. « Si vous pouvez voir cela, c’est parce que nous vous voyons », peut-on lire sur le message.

Cette publicité astucieuse a été commandée par la Banque Toronto-Dominion (TD Bank) et développée par Ogilvy Canada. Elle fait la promotion de TD Accessibility Adapter, une extension gratuite de Google Chrome qui permet aux utilisateurs de personnaliser leur navigateur Web avec une série d’améliorations pour améliorer l’accessibilité, notamment des guides de lecture, des polices plus grandes qui sont plus adaptées aux personnes dyslexiques et divers modes de couleurs, dont le monochrome, le mode sombre et la faible saturation. Initialement développée pour l’usage interne de la banque, elle est désormais disponible pour tous.

Selon Ogilvy, une personne sur six souffre d’une déficience visuelle ou d’une neurodivergence et seulement 3 % d’Internet leur est accessible. L’outil vise à faire la différence dans ce domaine.

