Ce nouvel ASUS Zenfone 8 a l’air plutôt sympa

Un téléphone d’Asus a attiré mon attention depuis très longtemps, mais cela vient peut-être de changer avec leur annonce du Zenfone 8. Avec un petit corps, une liste de spécifications impressionnante et un prix très raisonnable, cela pourrait être une excellente option dans un monde rempli de Samsung, OnePlus ou Google.

L’Asus Zenfone 8 est livré avec un processeur Snapdragon 888, 8 Go ou 16 Go de RAM, 128 Go ou 256 Go de stockage UFS3.1, écran AMOLED 5,9 pouces 1080p jusqu’à 120 Hz, batterie 4000 mAh, haut-parleurs stéréo, résistance IP68 à l’eau et à la poussière, prise casque 3,5 mm , Bluetooth 5.2, WiFi 6 / 6E, double caméra arrière et Android 11 assez proche du stock.

Pour les appareils photo, vous avez un tireur principal de 64MP (Sony IMX686) qui extrait des images de 16MP à f / 1.8. Il peut filmer jusqu’à 8K et 24fps ou 4K et 60fps. Le tireur secondaire à l’arrière est ultra-large à 12MP et f / 2,2. La caméra frontale pèse 12MP.

À 148 x 68,5 x 8,9 mm, c’est presque exactement la même taille qu’un Pixel 5, ce que je n’arrive pas à poser car il tient si bien dans la main. Cependant, ce Zenfone 8 fait absolument honte aux spécifications du Pixel 5.

Quel est le prix de toute cette bonté? Cela coûtera apparemment environ 599 $ pour 8 Go à 128 Go et 799 $ pour 16 Go à 256 Go. C’est une affaire folle si elle tient le coup et Asus facilite l’achat aux États-Unis. Il devrait arriver dans quelques semaines. Une fois qu’il arrive, nous vous le ferons savoir.