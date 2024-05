Ce nouveau test sanguin pourrait aider à résoudre le mystère de la sclérose en plaques

Environ 2,8 millions de personnes dans le monde souffrent de sclérose en plaques (SEP). Cette maladie auto-immune est le résultat de l’endommagement par le système immunitaire de certaines parties des nerfs du cerveau et de la moelle épinière, ce qui peut entraîner des problèmes de mouvement, de vision, d’équilibre et de sensation.

Bien que de nombreux symptômes de la SEP puissent être gérés, il n’existe actuellement aucun moyen de guérir ou de prévenir la maladie. Cela est dû à la réponse immunitaire complexe qui conduit à cette maladie.

Mais un test sanguin récemment développé par moi et mes collègues nous a permis d’estimer la force de la réponse immunitaire chez les personnes atteintes de SEP.

Cette découverte pourrait non seulement nous rapprocher de la compréhension des causes de la SEP, mais aussi du développement de meilleurs traitements pour cette maladie.

Les chercheurs ne savent toujours pas exactement quelle est la cause exacte de la SEP. Mais de plus en plus de preuves suggèrent que le principal facteur à l’origine de cette maladie est Virus d’Epstein-Barr (également connue sous le nom de fièvre glandulaire ou mononucléose infectieuse).

Le virus Epstein-Barr (EBV) se propage par la salive et infecte généralement les enfants en bas âge. Les symptômes sont souvent légers et ressemblent au rhume. Mais pour d’autres, ils peuvent avoir mal à la gorge et être très fatigués.

Cependant, le corps n’élimine jamais réellement le virus. Chez la plupart des gens, le système immunitaire le rend inoffensif. Mais les personnes atteintes de SEP ont une réponse immunitaire anormale à ce virus – ce qui peut être responsable pour la maladie.

Le lien entre le virus d’Epstein-Barr et la SEP a été considéré depuis plus de 20 ans, avec de multiples études soulignant la forte prévalence de ce virus chez les personnes atteintes de SEP. Mais en 2022, un grande étude de plus de 10 millions de jeunes adultes ont finalement fourni une base épidémiologique solide pour ce lien.

L’étude, qui a suivi les participants pendant 20 ans, a révélé que le risque de SEP était multiplié par 32 après une infection par l’EBV. Aucune autre infection virale n’a augmenté le risque de SEP.

Les travaux ont également montré que les protéines qui composent l’EBNA-1 (un composant du virus Epstein-Barr) et la myéline (l’enveloppe extérieure de nos nerfs), partagent une structure similaire. La myéline maintient normalement nos nerfs en bonne santé, mais chez les personnes atteintes de SEP, le système immunitaire reconnaît la myéline comme un envahisseur étranger et l’attaque.

Cette découverte constitue un point de départ important pour la recherche sur les mécanismes à l’origine de la réaction immunitaire aberrante qui conduit à la SEP. Cela pourrait également permettre aux chercheurs de développer un jour de meilleurs traitements contre la SEP.

Test sanguin SEP

Les symptômes de la SEP sont généralement gérés à l’aide médicaments immunosuppresseurs. Ceux-ci suppriment la réponse immunitaire globale de l’organisme, ce qui peut réduire la gravité des symptômes de la SEP.

Mais ces médicaments ont de nombreux effets secondaires indésirables, notamment des maux de tête, des douleurs à l’estomac et des problèmes gastro-intestinaux. Et parce qu’ils modifient le réponse du système immunitairecela peut entraîner des infections plus fréquentes de la poitrine, des sinus ou de la vessie.

Les médicaments antiviraux pourraient constituer une autre voie de traitement possible. Ceux-ci ciblent un virus spécifique dans l’organisme et l’empêchent de se répliquer. Parce qu’ils ne ciblent qu’un virus spécifique, ils n’affaiblissent pas le système immunitaire global de l’organisme.

Il y a eu une série de des rapports de cas fascinants des personnes atteintes de SEP qui a également développé le VIH et ont reçu des antiviraux – un élément standard des soins du VIH, car ils empêchent le virus de se répliquer.

Le conséquence surprenante c’était ceux de ces gens Symptômes de la SEP semblait se résoudre. Cela suggère que les antiviraux pourraient constituer un traitement utile. En empêchant l’EBV de se répliquer dans l’organisme, il pourrait contribuer à la rémission de la SEP.

Mais pour développer un antiviral, nous devons connaître la force de la réponse du système immunitaire contre l’EBV chez les patients atteints de SEP.

C’est dans cet esprit que mes collègues et moi développé un test sanguin qui quantifie la réponse immunitaire du corps à l’EBV.

Pour vérifier si cela fonctionnait, nous avons prélevé des échantillons de sang sur des personnes atteintes de SEP, d’épilepsie et sur des personnes sans problème de santé. Nous avons examiné 145 personnes au total et avons également confirmé par des tests en laboratoire que chaque personne présentait des signes d’une infection antérieure par l’EBV.

Bien que notre objectif principal soit la SEP, nous souhaitions comparer la manière dont les réponses immunitaires de ces participants différaient par rapport à celles de personnes sans problème de santé et à celles de personnes souffrant d’une maladie neurologique différente qui n’est pas liée à l’EBV.

Nous avons constaté que la réponse immunitaire à l’EBV était plus élevée chez les personnes atteintes de SEP que chez les personnes des deux autres groupes. Cela conforte l’idée selon laquelle c’est la réponse immunitaire à l’EBV qui est responsable de la SEP.

Nous avons également constaté que les médicaments actuels contre la SEP influencent la réponse du système immunitaire à l’EBV. Il a été démontré que les médicaments qui épuisent les cellules immunitaires circulantes (appelées cellules B) créaient chez les patients atteints de SEP une réponse immunitaire à l’EBV équivalente à la réponse immunitaire des participants en bonne santé au virus.

Nous étions intéressés par ce résultat car le mécanisme d’action précis de ces médicaments qui détruisent les lymphocytes B dans la SEP n’a pas été compris. Une théorie veut que ces médicaments éliminent l’EBV du système en attaquant les cellules B derrière lesquelles le virus se cache. Il a été difficile de le prouver, mais nous pensons que les résultats de notre étude soutiennent cette théorie.

L’un des principaux objectifs de notre étude a été de développer un moyen potentiel d’enregistrer l’effet des médicaments ciblant l’EBV dans la SEP dans le cadre d’essais cliniques. Nous pensons que les tests de dépistage du virus ne suffiraient pas à eux seuls, car la maladie est provoquée par une réponse immunitaire. Nous pensons que notre nouveau test sanguin a le potentiel d’être utilisé dans de futurs essais cliniques utilisant des antiviraux ou des vaccins contre l’EBV dans la SEP.

Hugh Kearneymaître de conférences clinique, médecine clinique, Trinity College de Dublin

Cet article est republié à partir de La conversation sous licence Creative Commons. Lis le article original.