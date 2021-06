Ce nouveau téléphone OnePlus est bon marché et plutôt génial

le OnePlus Nord N200 5G est là, les gars. Le petit appareil de 240 $ de marque Nord peut être le vôtre si le budget est serré et pourtant vous voulez toujours certaines fonctionnalités trouvées dans les téléphones haut de gamme.

Pour récapituler, le N200 5G arbore un écran Full HD de 6,49 pouces à 90 Hz, un processeur Snapdragon 480, une batterie de 5000 mAh avec une charge de 18 W, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et un triple système de caméra arrière. Ce système de caméra est mis en vedette par un jeu de tir principal de 13 MP avec une caméra de 16 MP à l’avant. C’est vraiment beaucoup pour le prix, non ?

Pour le logiciel, vous avez OxygenOS de OnePlus sur Android 11 prêt à l’emploi. Ce téléphone est susceptible de voir une mise à jour majeure du système d’exploitation vers Android 12 et quelques années de correctifs de sécurité, mais ne vous attendez pas à ces mises à jour mensuelles.

OnePlus vend le Nord N200 5G via son propre magasin à « Blue Quantum ». Si vous préférez le récupérer auprès d’un opérateur, T-Mobile et Metro le vendent également.