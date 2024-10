Ce nouveau spectacle d’horreur de heavy metal est un régal d’Halloween incontournable

La nostalgie des années 80 perdure dans la nouvelle série d’horreur de Peacock, Hysteria. Le programme, créé par Matthew Scott Kane et David A. Goodman, aborde une période malheureuse de la décennie qui a principalement existé dans l’ombre : l’ère de la panique satanique.

« Alors que nous sommes dans cette période où il y a une surabondance de pièces nostalgiques des années 80 », a déclaré Kane à CNET, « j’ai eu l’impression que voici un coin qui n’est pas vraiment exploré. Voici un domaine dont nous pouvons parler aujourd’hui, en parlant de ce. »

Des comparaisons avec Stranger Things sont probablement à prévoir. Après tout, les deux sont des programmes de genre qui se déroulent dans les années 1980 et suivent les luttes adolescentes d’un groupe de lycéens. Les menaces surnaturelles imprègnent les deux séries, mais même si la saison 4 de la série à succès de Netflix a patiné sur la surface du coin heavy metal de la fin des années 80 (RIP Eddie Munson), Hysteria plonge tête première dans l’époque.

Le résultat est une émission qui utilise la peur de la panique satanique de la décennie comme outil pour montrer comment la désinformation et la désinformation peuvent éloigner une communauté de la logique et la conduire vers la folie.

Au cours de la journée de presse officielle, CNET s’est entretenu avec Kane et les membres de la distribution sur Zoom pour approfondir les détails diaboliques de la série. Panique satanique, mais rendre ça amusant ? Voici tout ce que vous devez savoir sur Hysteria, le nouveau spectacle d’horreur heavy metal de Peacock.

Emjay Anthony incarne Dylan, le paria du lycée qui lance accidentellement un culte satanique dans Peacock’s Hysteria. Paon

Date et heure de sortie d’Hysteria sur Peacock

Les huit épisodes d’Hysteria sont sortis sur Peacock aujourd’hui, Vendredi 18 octobre. De plus, le premier épisode de la série sera diffusé simultanément sur USA Network et Syfy, avec de nouveaux épisodes diffusés chaque semaine.

S’appuyant sur le côté heavy-metal du programme, le titre de chaque épisode fait référence à une chanson rock de l’époque :

Hystérie Mourir jeune Puis-je jouer avec la folie ? Danse macabre Mère Parler en langues Il est tard Le paradis est en feu

De quoi parle l’hystérie ?

Hysteria se déroule dans la communauté très unie de Happy Hollow, une petite ville fictive inspirée de la ville natale de Kane, Ypsilanti, dans le Michigan. Après la disparition de la star du football du lycée, les rumeurs d’occultisme commencent à se répandre comme une traînée de poudre. La panique (ou l’hystérie, si vous préférez) s’ensuit rapidement. La responsabilité du crime incombe à un trio de parias du lycée, Dylan, Jordy et Spud, qui profitent de la peur croissante pour promouvoir leur groupe de heavy metal en se faisant passer pour des satanistes.

Ces lycéens veulent être vus et acceptés, alors évidemment, la popularité est l’objectif. Mais leur cascade les met sur une voie dangereuse et les met dans le collimateur de Tracy Whitehead, l’extrémiste religieux de la ville qui positionne Dylan et ses amis comme la source du mal de la ville.

Alors que le chef de la police Dandridge s’efforce de résoudre l’affaire et de garder les idées claires, la folie se propage, la santé mentale de la mère de Dylan s’effondre et les citoyens de Happy Hollow se transforment en une foule en colère.

« C’est une ville où tout le monde reçoit les mêmes informations », a déclaré à CNET Julie Bowen, qui incarne Linda, la mère de Dylan. « Il faut attendre le journal du matin, le journal de 18 heures le lendemain, avant toute mise à jour. Alors, que se passe-t-il lorsque tous ces gens boivent essentiellement du Kool-Aid en même temps ? »

Qui joue dans Hysteria ?

Bruce Campbell joue le chef Dandridge dans Peacock’s Hysteria. Daniel Delgado/PAON

Emjay Anthony (qui joue Dylan), Kezii Curtis (dans le rôle de Spud), Chiara Aurelia (Jordy), Anna Camp (Tracy Whitehead), Jessica Treska (Judith), Garrett Dillahunt (le révérend) et Bruce Campbell rejoignent Bowen dans la série. Chef Dandridge.

Parlant de son personnage, Bowen a déclaré à CNET que Linda s’efforce d’être une mère normale mais qu’il y a une « hystérie intériorisée » sous sa surface souriante. « Elle pourrait en fait être dingue », a-t-elle ajouté.

Camp a exprimé son empathie pour Tracy, qui est une mère trop protectrice avec elle-même un traumatisme profond. Ses convictions profondément religieuses lui ont valu une réputation négative en ville. Comme la plupart des personnages de la série, il y a plus en elle qu’il n’y paraît.

« Elle utilise la religion comme outil de survie », a révélé l’actrice de Pitch Perfect. « Elle utilise tout : ses cheveux, son maquillage. Elle est bien boutonnée. Tout est comme une armure pour elle. »

Un attrait de genre important pour la série est le casting de l’icône de l’horreur Bruce Campbell dans le rôle du chef de la police de Happy Hollow. Cependant, si vous vous attendez à ce que le chef Dandridge incarne des caricatures idiotes semblables à de nombreux personnages passés de Campbell, vous allez être surpris.

« C’est un homme normal », a déclaré l’acteur d’Evil Dead. « C’est lui qui essaie de donner un sens à cette folie totale. Et donc, j’espère que le public pourra l’utiliser un peu comme un lien. Mais il n’est pas à l’abri des choses qui deviennent bizarres. Il n’est pas surhumain. »

Julie Bowen est Linda, la mère troublée de Dylan, dans Peacock’s Hysteria. Daniel Delgado/PAON

Les thèmes de l’Hystérie sont toujours d’actualité



« La vérité est malléable à l’heure actuelle », a déclaré Kane à CNET. « La réalité est donc malléable. »

La désinformation, qu’elle prenne la forme de rumeurs dans une petite ville ou de vitriol sur les réseaux sociaux, peut manipuler une communauté pour qu’elle fasse des choses terribles. À la base, Hysteria parle de la panique généralisée qui résulte d’une rhétorique effrayante.

« Je voulais écrire une histoire sur deux côtés », a-t-il poursuivi. « Un côté profite de cette peur. Dans le cas de notre histoire, ce sont ces enfants qui deviennent populaires parce que les gens ont peur du satanisme, et aussi ces parents qui pourraient s’en tirer à cause de cette peur du satanisme. »

Le contexte de petite ville de la série est essentiel, compte tenu de la rapidité avec laquelle le bouche à oreille peut se propager dans un endroit où tout le monde se connaît. En tant qu’habitant du Michigan issu d’une communauté endormie comme Happy Hollow, Campbell a souligné les dangers d’ajouter un carburant aussi effrayant à un endroit en proie à l’ennui.

« Il ne se passe rien », a-t-il déclaré. « C’est le genre de ville avec laquelle vous voulez jouer parce que c’est un bon drame. »