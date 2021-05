Ce nouveau programme d’adhésion est axé sur le développement des cadres noirs

Valence, la plateforme qui relie les professionnels noirs à une communauté de 16000 membres, lance une nouveau programme de développement des cadres appelé BONDS. Semblable à la Organisation du jeune président, qui se concentre sur les entreprises les plus hauts dirigeants, ou Chef, conçu pour les femmes, BONDS se concentre sur le développement des talents exécutifs noirs.

Le programme s’attaque à une disparité béante: selon un Rapport McKinsey & Company, alors que la population américaine est composée de 13,4% de Noirs, 12% des professionnels débutants sont noirs et ce nombre tombe à 7% des postes de direction.

LES OBLIGATIONS DE VALENCE commencera avec une cohorte de plus de 250, qui est déjà à 90% de sa capacité, et prévoit une autre cohorte de même taille pour l’automne. Le programme est lancé avec un certain nombre de partenaires, y compris des fonds tels que Upfront Ventures, GGV Capital et Norwest Venture Partners – ils s’engageront dans le programme pour encourager les talents dans les sociétés de leur portefeuille – ainsi que dans des sociétés telles que Roblox, Silicon Valley Bank et Electrolux. .

«Nous reconnaissons que de nombreuses entreprises sont actuellement intéressées par l’embauche, l’attrait de talents noirs et beaucoup d’attention a été accordée à cela ces dernières années. dans les entreprises », dit PDG de Valence Guy Primus.

« Je peux parler d’expérience personnelle. Lorsque vous travaillez dans une entreprise de 50 000 personnes, mais que vous passez des semaines sans voir un autre visage noir, nous voulons nous assurer que nos membres peuvent comprendre comment s’y retrouver, comment l’utiliser réellement. à leur avantage et reflètent vraiment le vrai mérite de la société méritocratique au sein des entreprises, et aident vraiment, honnêtement à définir ce qu’est le mérite de ces entreprises. Nos partenaires corporatifs avec lesquels nous collaborons s’assurent de comprendre comment tirer le meilleur parti de cet atout qu’est les professionnels noirs. «

Le programme cible les dirigeants de grandes entreprises ayant au moins huit ans d’expérience et les cadres supérieurs de startups; il créera des groupes pour que les cadres apprennent les uns des autres. Primus affirme que ces cohortes organisées sont conçues de manière à ce que «les responsables marketing puissent partager des idées avec les responsables produits et les avocats spécialisés en propriété intellectuelle, afin que tout le monde… puisse se réunir pour aider à identifier certaines opportunités que nous avons et certains des défis et comment les surmonter».

Bien que les entreprises parrainent de nombreux participants, les particuliers peuvent également adhérer au programme sans affiliation à une entreprise. Le coût annuel du programme de 6 500 $ correspond à peu près à celui du chef. En plus des cohortes, il existe une gamme de programmes éducatifs, y compris un programme d’études à la demande de six mois, des évaluations des talents et des tables rondes pour relever les défis en milieu de travail, ainsi que des conférenciers inspirants.

L’objectif du programme n’est pas seulement de responsabiliser les professionnels noirs, mais aussi d’aider les entreprises à tirer le meilleur parti de leur base d’employés. «La communauté noire n’est pas un monolithe, et tout le monde a une base d’expérience différente, tout le monde vient d’un endroit différent et chacun a un ensemble de compétences différent», dit Primus.

«Ce que nous voulons faire pour les entreprises, c’est identifier leurs meilleurs talents, les personnes en lesquelles ils croient vraiment, et ils pensent que cela peut être les futurs dirigeants de leur entreprise, et nous les aidons à naviguer au sein de leur entreprise, pas seulement nous à travers les programmes mais aussi à travers la communauté. Ainsi, lorsque ces personnes retournent dans leur milieu de travail, elles réussissent beaucoup mieux, elles sont capables de saisir les opportunités. «

Ne manquez pas:

Pourquoi les travailleurs noirs sont toujours confrontés à un écart de promotion et de salaire qui coûte des milliers de milliards à l’économie

Comment le mythe de la minorité modèle retient les Américains d’origine asiatique au travail et ce que les entreprises devraient faire