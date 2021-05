Ce nouveau Pixel 3 XL pour 215 $ est heureux

Considérer un accord sur un téléphone vieux de plusieurs années et sur le point de perdre le support des mises à jour est une décision délicate à prendre. Le fait de savoir que le support pourrait bientôt être interrompu devrait vous faire hésiter à moins que le prix ne soit si bon que vous serez en mesure de supporter la fin imminente. L’offre d’aujourd’hui sur le Pixel 3 XL tombe dans cette catégorie de prix.

À seulement 214,99 $ pour un modèle de 64 Go ou 254,99 $ pour un modèle de 128 Go, Woot propose le Pixel 3 XL dans un état neuf jusqu’à ce qu’il soit épuisé. Ils n’offrent que la version «Not Pink» dans une capacité déverrouillée, mais êtes-vous vraiment inquiet pour la couleur? C’est plus blanc chaud que tout, et le prix est stupide. Mettez un étui dessus, mec.

Woot les répertorie comme «déverrouillés» et avec la prise en charge de tous les principaux transporteurs américains, mais je suppose qu’ils étaient autrefois des variantes de Verizon car ils notent que le chargeur de démarrage est verrouillé. Ce ne sera un problème que pour root bro et pas pour vous, non root bro.

Encore une fois, Google offre 3 ans d’accompagnement pour les téléphones Pixel et le support du Pixel 3 XL se termine plus tard cette année avec le lancement d’Android 12. Il obtiendra Android 12 et fait partie du programme Android 12 Developer Preview, alors ne pensez pas qu’il soit laissé de côté. Au lieu de cela, une fois qu’il aura obtenu 12 suivis de quelques correctifs de sécurité supplémentaires, Google cessera de fournir des mises à jour, probablement vers octobre-décembre.

Le Pixel 3 XL est-il toujours un bon téléphone en 2021? Pour 200 $, je le dirais, si vous avez besoin d’un téléphone pour un enfant ou comme espace réservé avant de trouver un téléphone plus cher et plus durable, oui. Voici notre critique.