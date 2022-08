Ce nouveau Moto Razr 2022 a fière allure

Dans un geste un peu surprenant, Motorola (enfin, Lenovo je suppose ?) a dévoilé son prochain Razr pliable, le Moto Razr 2022. Je dis que c’est une “surprise” car je ne sais même pas que j’en ai vu des taquineries ou des indices ou des suggestions que cet appareil provenait de canaux officiels, comme Twitter ou le magasin de Motorola. Nous voici cependant avec toute la liste des spécifications et des fonctionnalités de cette nouvelle tentative sur le marché pliable de Moto.

Alors que nous entrons dans ce sujet, comprenez que nous ne savons rien des plans de Motorola pour le Razr 2022. Il pourrait arriver aux États-Unis – et je parierais que ce sera le cas – mais nous n’avons aucune idée du prix ou du calendrier ou de la raison pour laquelle Lenovo gâte la fête tôt.

La Page de destination de la boutique Lenovo pour le nouveau Moto Razr 2022 a abandonné la marchandise et montre un téléphone pliable correctement spécifié qui pourrait rivaliser avec celui de Samsung. La version précédente du Razr pliable coupait trop de coins sans être compétitive en prix, mais cela ne sera peut-être pas un problème cette année.

Le nouveau Moto Razr 2022 comprendra une puce Snapdragon 8+ Gen 1, un écran OLED interne de 6,7 pouces à 144 Hz (avec HDR10+), un écran externe de 2,7 pouces et une double caméra arrière, avec un tireur principal de 50MP (OIS), ainsi qu’un large Objectif à angle 13MP (121°) avec capacités macro. La caméra selfie pèse 32MP. Selon GSM Arenale téléphone sera livré avec des configurations de RAM/stockage de 8 Go/128 Go, 8 Go/256 Go et 12 Go/512 Go.

Il exécutera l’expérience MyUI 4.0 de Motorola sur Android, où vous obtiendrez l’ensemble de fonctionnalités pratiques de Moto sans le gros ballonnement que vous pourriez trouver à partir d’un skin Samsung ou OnePlus. Motorola a également fait le travail pour rendre ce pliable utile lorsqu’il est à moitié ouvert, vous offrant une expérience à double écran comme Samsung le fait sur ses pliables. Un exemple serait une application de messagerie dans la moitié inférieure et une autre application dans la moitié supérieure, tout en étant ouverte en forme de L. Cela pourrait également être utilisé dans l’appareil photo, avec le viseur en haut et les commandes en bas.

Vous remarquerez que la conception générale du téléphone a également changé. Au lieu d’essayer de recréer les anciennes vibrations des téléphones Razr de la vieille école, Motorola a abandonné ce menton odieux et nous a donné plus d’espace d’écran à utiliser. Vous saurez que j’ai correctement appelé Moto pour le menton du Razr comme étant horrible à naviguer dans l’utilisation quotidienne. Ce nouveau Razr 2022 ressemble à un pliable que vous pourriez utiliser pendant de longues périodes, contrairement à ce modèle 2020.

Vous sentez le nouveau Razr 2022 ou la ligne Samsung Flip est-elle tout ce dont vous avez besoin ?