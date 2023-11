Ce nouveau livre capture la magie du Plaza Athénée à Paris

Avec ses auvents rouges aussi emblématiques que des Louboutins à fond rouge, le Plaza Athénée est depuis longtemps un phare de la splendeur française depuis son perchoir le long de l’avenue de Montaigne à Paris. Depuis qu’il a ouvert ses portes en 1913, ses hébergements somptueux, son hospitalité sans faille et son accent mis sur l’excellence culinaire sont devenus si célébrés et appréciés tant par les touristes que par les locaux que le Plaza, officiellement l’Hôtel Plaza Athénée, Dorchester Collection, est désormais plus qu’un monument parisien : c’est une destination de voyage en soi.

C’est pourquoi l’éditeur et marque lifestyle de luxe Assouline sort un nouveau livre dédié à l’hôtel, intitulé simplement Plaza Athénée, sorti le 6 novembre. Il s’agit du dernier ajout à la série Travel d’Assouline, composée de livres de table qui offrent, à travers des photographies élégantes et des textes évocateurs, des fenêtres sur certains des plus beaux endroits du monde. Suivre des titres comme Le Caire éternel, Splendeur de Jaipuret Gloire provençalece dernier volume est le premier de la collection consacrée non pas à une ville, une île ou une région, mais à un hôtel.

Voir plus

Assouline Plaza Athénéeaux éditions Assouline, sortie le 6 novembre

Le livre présente une introduction du chef Jean Imbert, qui supervise les restaurants du Plaza, dont son éponyme et étoilé Jean Imbert au Plaza Athénée ; texte de l’écrivain, critique littéraire et académicien français Marc Lambron; et de nouvelles photographies originales d’Oliver Pilcher. Les trois créateurs représentent le Plaza – ses chambres et ses restaurants, ses employés et ses invités célèbres – avec une affection sans faille, créant quelque chose comme une lettre d’amour visuelle à l’hôtel et à ses habitants.

Avec 272 pages, Plaza Athénée compte plus de 300 illustrations et photographies, dont certaines sont des images d’archives (voir : un jeune Keanu Reeves allongé sur la terrasse de la Suite Eiffel, vers 2003) et des images fixes de films et de séries télévisées mettant en scène l’hôtel (voir : Emilie à Paris, Le sexe et la villemême le film d’animation Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir). Cependant, la majeure partie du livre est constituée de photos de Pilcher, toutes décadentes et invitantes. Pilcher n’est pas étranger à cette mission (son travail est présenté dans des titres d’Assouline comme Côte Turquoise et Le chic new-yorkaisentre autres), et il capture habilement la beauté de l’architecture, de la cuisine et de la communauté de la Plaza, la traitant comme toute autre destination qui mérite d’être visitée et vue par vous-même.

Olivier Pilcher Le restaurant La Cour Jardin sous les auvents rouges signature du Plaza Athénée Olivier Pilcher Deux voituriers de l’hôtel, Elie Richard et Morgan Girard

Certaines photos de Pilcher ressemblent à des bonbons enveloppés dans du cellophane doré, enveloppés soit par la chaleur du soleil, soit par la lueur des lustres de la Plaza. D’autres ont le look flashy de la photographie nocturne – un geste artistique chic né de la nécessité. Dans une interview avec Voyageur, Pilcher se souvient de son arrivée au Plaza Athénée en février 2023 : « Ma première préoccupation était de voir à quel point Paris était sombre ! Nous n’avions pas la chance d’avoir le meilleur temps à cette époque (nous avions un meilleur temps en juin à mon retour), j’ai donc dû adapter mon style pour filmer beaucoup de flash sur l’appareil photo afin de compenser le manque de lumière naturelle.

Olivier Pilcher Une dégustation de pâtisserie avec parmi les chefs de l’hôtel Olivier Pilcher Une soirée au Relais Plaza, la brasserie de l’hôtel Olivier Pilcher Un cocktail au Bar du Plaza Athénée

Pendant sa mission, Pilcher s’est promené autour du Plaza Athénée, à la recherche de vignettes charismatiques de la vie quotidienne à l’hôtel. Parfois, c’était un travail solitaire, dit-il : « Cela m’a obligé à me faire beaucoup de nouveaux amis. J’ai passé du temps avec les garçons de la maintenance, discuté de mon prochain projet avec les femmes de chambre, parlé espagnol avec mon majordome portugais et passé beaucoup de temps avec le peintre et les décorateurs lorsqu’ils réaménageaient la suite présidentielle.

En conséquence, de nombreux travailleurs de la Plaza, depuis les valets et commis, les réceptionnistes et concierges, les femmes de ménage et majordomes, les sommeliers et chefs, les fleuristes et les nettoyeurs de vitres ; leur véritable village – passez devant l’objectif de Pilcher. C’est un projecteur charmant, presque émouvant, sur les gens ordinaires qui constituent l’âme et l’élément vital de cet hôtel glamour.

Olivier Pilcher Le voiturier Élie Richard à l’entrée de l’hôtel Olivier Pilcher Le chef cafetière Madihery Diaby dans les cuisines du Plaza Athénée

« L’hôtel est pratiquement une ville en soi », déclare François Delahaye, directeur général de l’Hôtel Plaza Athénée et directeur opérationnel de Dorchester Collection. Au nom de l’hôtel, Delahaye, c’est 600 employés, 208 chambres et suites, plusieurs restaurants, un spa et une cour, répartis sur près de 26 000 m² de surface au cœur de la capitale. « La France est une destination réputée pour son hospitalité, son architecture, sa gastronomie, sa haute couture », explique Delahaye. « On retrouve tout cela dans l’hôtel, toute cette richesse culturelle concentrée dans un seul espace. »

C’était un défi passionnant de distiller l’héritage et l’abondance atmosphérique du Plaza dans un beau livre, dit Lambron. Le texte qu’il a fourni pour les intermèdes littéraires du Plaza Athénée s’appuie sur sa mémoire et ses anecdotes préférées : une interview ancienne de Faye Dunaway à La Galerie ; la vue de la Tour Eiffel encadrée comme un tableau dans la grande fenêtre de la suite où il séjournait. Pourtant, en écrivant, Lambron s’est mis au défi de voir l’hôtel tant convoité avec un regard neuf : « J’ai dû me mettre dans la tête d’un explorateur débarquant sur une île inconnue : j’étais Robinson Crusoé au Plaza Athénée. »

Olivier Pilcher Un aperçu du grand escalier du Plaza Athénée, qui mène aux sept étages

Cyrill Matter Le chef Jean Imbert dans la salle à manger de son restaurant

Imbert, lui aussi, a abordé le projet avec un œil de voyageur. Le livre s’ouvre sur une missive de son bureau sur le Plaza Athénée et son passage jusqu’à présent à sa tête créative. Il parle de l’hôtel comme d’une destination, certes personnelle (« À un moment donné, je me suis dit : un jour, je serai le chef exécutif du Plaza. »), mais aussi littérale (« Je j’aime flâner dans les couloirs du Plaza comme j’aime suivre la Côte d’Emeraude bretonne… »), un paysage à découvrir.

Que c’est le chef cuisinier qui a rédigé l’introduction de Plaza Athénée convient : c’est un hôtel qui privilégie les sens, le goût lui-même, dans tous les sens du terme. “On peut presque goûter l’atmosphère”, écrit Imbert à propos de l’une des salles à manger et de son décor de l’époque Régence, “la lueur des bougies, les immenses bouquets de fleurs – des hortensias dodus, peut-être, agrémentés de quelques roses époustouflantes”.

Comme dans le texte de Lambron, des anecdotes animent l’ode d’Imbert à la Plaza : il fait l’éloge du personnel avec lequel il travaille quotidiennement, les comparant à son équipage et l’hôtel à leur fidèle navire ; il raconte des histoires de cuisine pour Pharrell et Jay-Z, de chute dans une after-party de Beyoncé et comment, le lendemain, la salle à manger était impeccable, comme si la fête n’était qu’un rêve. « Tant de souvenirs se créent ici », raconte Imbert Voyageur“et il était important pour moi de les capturer dans ce livre.”

Olivier Pilcher Le chasseur Mehdi Benabdelmoumene effectuant une livraison en interne Olivier Pilcher Un aperçu de La Terrasse Montaigne, le restaurant sur rue de l’hôtel Boby Odieux Le barman Djeneba Sow derrière le bar du Relais Plaza Boby Odieux Le vol-au-vent, prêt pour le dîner Andrea Tamburrini La terrasse de la Suite 878 avec vue sur la Tour Eiffel

C’est peut-être finalement ce qui fait de l’Hôtel Plaza Athénée un sujet plus que approprié pour les beaux livres d’Assouline sur le thème des voyages, aux côtés de Mexico, de la côte amalfitaine et du Bosphore. C’est un endroit qui inspire l’imagination, s’imprime en vous d’une manière ou d’une autre, même si vous ne l’avez pas encore visité, un endroit si spécial que la simple pensée de celui-ci pourrait vous emporter.

Plaza Athénée fait un excellent travail en vous invitant dans ses pages glamour, en vous proposant une promenade dans ses salles somptueuses, aussi brèves et imaginaires soient-elles, jusqu’à ce que vous réserviez un séjour dans le vrai.

Tous les produits et annonces présentés sur Condé Nast Traveler sont sélectionnés indépendamment par nos éditeurs. Si vous achetez quelque chose via nos liens, nous pouvons gagner une commission d’affiliation.

***Hôtel Plaza Athénée, Dorchester Collection