Ce nomade numérique a quitté les États-Unis pour Bangkok et vit avec 8 000 $ par mois

“La qualité de vie en Thaïlande par rapport aux États-Unis, est bien meilleure pour 90% des choses et plus sans stress”, dit-il. “Il est également beaucoup plus facile de s’offrir un style de vie luxueux.”

Il a déménagé à Panama City en 2008 et y a vécu pendant six ans avant de faire ses valises pour parcourir le monde à plein temps en tant que nomade numérique, un mouvement qu’il avait découvert et inspiré lors d’une retraite de travail à Curaçao.

Au moment où il a eu 27 ans, cependant, Schoberg a commencé à se sentir agité. Il a décidé de déménager dans une nouvelle ville et a recherché des appartements à Austin et à Denver, mais son esprit a continué à dériver vers Panama City, la capitale du Panama, où il a passé “l’une des meilleures vacances de sa vie”, se souvient-il.

Schoberg a renoncé à la voie traditionnelle consistant à fréquenter l’université et à obtenir un emploi de 9 à 5, choisissant plutôt de déménager à Madison à l’âge de 19 ans, affinant ses compétences en codage et aidant les entreprises à concevoir et à développer leur site Web.

L’entrepreneur de 41 ans vit à l’étranger depuis 14 ans, partageant son temps entre plus de 40 pays – et il n’a pas l’intention de retourner aux États-Unis de si tôt.

Jesse Schoberg a commencé à planifier son évasion d’Elkhorn, Wisconsin, où il est né et a grandi, quand il était adolescent. “C’est votre petite ville typique du Midwest : petite, calme, pas trop d’aventures”, a-t-il déclaré à CNBC Make It. “J’ai toujours su que je voulais sortir et explorer le monde.”

Schoberg et sa fiancée partagent leur temps entre Mexico et Bangkok en attendant son visa Thai Elite, un visa renouvelable de 5 ans qui coûte environ 18 000 $ et vous donne un accès illimité à la Thaïlande ainsi que des privilèges d’entrée et de sortie.

En 2015, Schoberg s’est arrêté en Thaïlande – et il a immédiatement su qu’il avait trouvé sa nouvelle maison. “Quand je suis arrivé à Bangkok pour la première fois, il y avait juste cette pulsation qui semblait familière à Panama City… il y a juste cette énergie incroyable dans la rue et avec les gens”, dit-il. “J’ai tout de suite su que Bangkok allait être mon Panama City 2.0.”

Devenir son propre patron a donné à Schoberg un horaire plus flexible, et il a utilisé son nouveau temps libre pour voyager : après avoir visité plusieurs pays d’Amérique du Sud, dont la Colombie et le Costa Rica, il a décidé de découvrir l’Asie, vivant pendant de courts séjours à Taïwan, au Japon. et les Philippines (où il a rencontré sa fiancée à un rendez-vous avec Tinder).

En 2013, Schoberg et deux de ses amis qui avaient travaillé avec lui sur des projets antérieurs pour l’entreprise, Jason Mayfield et Laura Lee, ont créé DropInBlog, une start-up logicielle qui aide les propriétaires de sites Web à ajouter un blog optimisé pour le référencement à presque toutes les plateformes. minutes.

Lorsqu’il a déménagé pour la première fois au Panama, Schoberg a amené avec lui la société de conception et de développement Web qu’il a créée aux États-Unis – et sa liste de clients.

Schoberg a construit une formidable carrière en tant qu’entrepreneur et développeur Web, gagnant un salaire à six chiffres chaque année – mais son succès ne s’est pas produit du jour au lendemain.

Depuis qu’il a déménagé à Bangkok, Schoberg a pu dépenser plus pour les voyages, les repas et d’autres passe-temps, ainsi que pour augmenter ses économies. “Bien que je puisse me permettre une vie plutôt agréable aux États-Unis, je vis beaucoup mieux ici qu’aux États-Unis”, dit-il. “Le niveau de services que vous obtenez ici – des cinémas plus sophistiqués, de belles voitures – épate complètement ce que vous obtenez aux États-Unis”

En tant qu’entrepreneur et PDG, Schoberg gagne environ 230 000 $ par an. Ses dépenses les plus importantes sont son loyer et ses services publics, qui ensemble s’élèvent à environ 2 710 $ par mois. Schoberg et sa fiancée vivent dans un appartement d’une chambre dans un immeuble avec une salle de sport privée, une piscine, un espace de coworking, un restaurant et un service de nettoyage quotidien.

Lui et Janine dépensent environ 1 900 $ par mois en plats à emporter et au restaurant, commandant souvent de la nourriture dans des restaurants locaux sur une application populaire appelée gopanda. Les plats incontournables de Schoberg sont le laos khao soi, une soupe de nouilles aux tomates avec de la viande hachée, et le pad krapow, un plat de poulet épicé au basilic. Les deux repas coûtent généralement entre 2 et 3 dollars, explique Schoberg, et les restaurants locaux offrent souvent des réductions aux clients à long terme.

La scène culinaire, dit-il, est un “énorme plus” pour vivre en Thaïlande, et l’une des principales raisons pour lesquelles il a choisi de déménager à Bangkok. “Bangkok a une scène culinaire incroyable, vous avez à peu près tous les types de nourriture dans le monde ici”, dit Schoberg. “Juste au coin de mon appartement, il y a une sandwicherie belge et un barbecue vietnamien.”

Voici une ventilation mensuelle des dépenses de Schoberg (en juin 2022):

Loyer et charges : 2 709,52 $

Aliments: 1 900,52 $

Transport: 197 $

Téléphoner: 40 $

Assurance santé: 280,39 $

Abonnements : 78,48 $

Discrétionnaire : 2 669,37 $

Total: 7 875,28 $

La culture et les gens thaïlandais sont “beaucoup plus amicaux et plus détendus” qu’aux États-Unis, ajoute Schoberg, et bien que l’anglais soit parlé dans les régions touristiques les plus populaires, comme Bangkok, apprendre le thaï a donné à Schoberg “un énorme avantage” en tant qu’étranger.

Il assiste à deux cours de thaï par semaine, qui coûtent 269,44 dollars par mois, et souligne que “vous pouvez vraiment vous engager dans la culture et avoir une vie meilleure” à Bangkok si vous êtes capable de comprendre le thaï.

En tant que nouveau résident, Schoberg explore toujours Bangkok et tout ce qu’elle a à offrir, y compris ses nombreux centres commerciaux, parcs, restaurants et salles de concert – l’un des aspects magiques de la vie à Bangkok, ajoute-t-il, est qu’il peut se sentir comme vous ‘vivre dans deux villes différentes à la fois.

“Vous avez la ville au niveau de la rue, c’est-à-dire vos vendeurs de nourriture, les gens qui courent au travail, les taxis et les motos”, dit-il. “Et puis il y a cette ville céleste qui se passe dans les gratte-ciel, avec des bars sur les toits chics, des espaces de travail et des centres commerciaux… ici, vous avez le contraste entre le magasin Chanel et la brochette de porc à 20 cents grillée dans la rue.”