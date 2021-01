Lorsque Sabir, 13 ans, a atterri pour la première fois dans la ruelle indifférente où vivent mes parents, les fenêtres fermées et les balcons vides des maisons lui ont tourné l’estomac. Comment allait-il vendre le poisson qu’il traînait depuis quatre heures du matin?

Les résidents âgés de la ruelle tranquille du sud de Kolkata, quant à eux, étaient aux prises avec un déluge d’informations arrivées sur leur WhatsApp sur le coronavirus. La plupart d’entre eux ne pouvaient pas «google» et même s’ils le faisaient, il était difficile de dire quelle source croire plutôt que l’autre. Lors d’appels avec leurs enfants, on leur a surtout crié: ils portaient mal leurs masques, apparemment ne se lavant pas assez les mains, ils devaient d’abord laver les légumes avec de l’eau savonneuse, puis il leur était interdit de les laver avec de l’eau savonneuse, ils ne pouvaient pas ne voyez pas de médecin, ils devraient idéalement ne pas aller si possible près des magasins de médicaments. «Il semblait que nous attraperions le virus si nous regardions par la fenêtre», m’a dit ma mère, des mois plus tard, lorsque j’ai réussi à rentrer chez moi.

Sabir, cependant, ne pouvait pas se permettre le luxe de la peur. Cela faisait un an que son père, un vendeur de poisson, avait été renversé par un tempo et ne pouvait pas bouger sans aide. Alors Sabir a abandonné l’école gouvernementale qu’il a fréquentée et a commencé à vendre du poisson sur le marché local, à une longue marche loin de leur maison dans un bidonville bondé à la périphérie de Kolkata. Alors que le gouvernement a tout fermé fin mars pour endiguer la diffusion du roman coronavirus , tout ce que Sabir comprit, c’est qu’il y avait une maladie dangereuse qui se cachait. Mais Sabir avait une plus grande inquiétude – la faim. Un mois après le verrouillage, la plupart de ses voisins se disputaient les plus petits petits boulots et les autres partaient à vélo dans des colonies plus riches pour aller de porte en porte pour chercher du travail, s’ils passaient devant la police.

Ainsi, lorsque Sabir a appris aux habitants qu’un petit camion transporterait les gens vers la ville pour qu’ils puissent vendre des légumes et du poisson, il a emprunté 1000 roupies à deux connaissances, acheté du poisson à un rassemblement de pêcheurs locaux, pressé dans le véhicule avec 8 autres vendeurs et atterri dans la ville.

Au moment où ma mère est arrivée sur le balcon en entendant la sonnette sonner à 8 heures du matin dans la ruelle, Sabir boudait, alors qu’un homme d’âge moyen à côté lui criait des jurons pour « avoir dérangé son sommeil ». La légère charpente de Sabir vacillait sous un énorme vaisseau en aluminium rempli de poisson qu’il portait sur sa tête. En entendant l’homme crier, quelques femmes – maintenant laissées à la plupart des tâches ménagères et donc se levant tôt comme ma mère – ont regardé par leur balcon. L’un d’eux l’a arrêté. «Pourquoi sonner les cloches tant de fois?» demanda l’un d’eux, quelque peu amusé.

«J’espérais que quelqu’un achèterait du poisson», dit le garçon, légèrement secoué.

En une année ravagée par la haine organisée, le chômage, la distance, la mort et la maladie, l’espoir a pu se sentir comme une indulgence. Un mot aussi léger que vos hashtags Instagram, un mot qui flottait sur chaque écran que vous regardiez mais un mot que vous ne pouviez pas sentir dans votre bouche.

Six mois après son arrivée dans notre allée, j’ai regardé Sabir arrondir impatiemment sa facture à un montant moindre, seulement pour qu’une tante d’âge moyen qui vend des fruits le gronde et fasse le calcul pour lui. «Est-ce ainsi que vous allez faire des affaires? Autant jeter le poisson à l’égout », dit-elle en criant la quantité exacte à son client. Nous récompensons souvent l’espoir avec le plus grand, le plus grandiose de nos moments (non merci aux films de Noël!). Pourtant, en regardant Sabir et l’ami improbable qu’il s’était fait dans notre voie indifférente, je me suis rendu compte à quel point l’espoir avait souvent été le catalyseur des événements les moins glamour de ma vie l’année dernière – comme se réveiller le matin.

Il est peut-être difficile d’imaginer que nous placerions notre foi dans l’humanité pour se montrer et nous voir à travers le jour, le lendemain et quelques autres, mais c’était tout ce que nous avions. Daljeet Singh, anesthésiste à l’hôpital Ram Manohar Lohia de Delhi, a déclaré que malgré des années passées à être un professionnel de la santé traitant des patients gravement malades, il frissonnait à la diminution rapide et froide de l’espoir chez les hospitalisés. coronavirus les patients.

Dans les premières semaines de la coronavirus épidémie, alors que les hôpitaux et les médecins eux-mêmes étaient aux prises avec un manque d’informations sur le virus, une mère et son fils nouvellement marié ont été admis à l’hôpital de Singh. «Le fils était revenu de sa lune de miel à l’étranger et y avait contracté le virus, et sa mère l’a attrapé d’eux. Ils ont été admis à l’hôpital et placés dans des lits les uns à côté des autres », a déclaré Singh. Le fils allait mieux, et sa mère a continué à se détériorer et un soir, elle s’est effondrée. «Nous avons tiré le rideau entre elle et son fils et avons essayé de la faire revivre. Les médecins criaient, les infirmières accouraient et essayaient de la ranimer. Son fils n’était qu’à quelques mètres mais ne pouvait pas quitter son lit et pouvait entendre tout le bruit. Il a peut-être compris que sa mère était mourante. Il a demandé frénétiquement ce qui se passait, mais personne n’a eu le temps de lui répondre. À ce jour, je pense à ce qu’il a dû traverser », a déclaré Singh, expliquant que les médecins et les infirmières lui ont parlé gentiment les jours suivants, essayant de lui donner« l’espoir »alors qu’il se rétablissait.

«C’était la première fois que je réalisais à quel point la simple vue d’un visage humain donne de l’espoir», a déclaré Singh. En parlant aux patients et aux infirmières, il s’est rendu compte qu’une majorité des coronavirus les patients étaient aux prises avec une anxiété extrême car tout ce qu’ils pouvaient voir étaient les visages masqués des autres patients. «Nous entrons avec un EPI complet, tout comme les infirmières. Les patients interagissent avec des voix enfouies sous ce costume inconnu et effrayant. Parfois, tout ce qu’ils voulaient, c’était de ne voir qu’un visage humain », a déclaré Singh.

En mai, lorsque les médecins de l’hôpital se sont un peu habitués à la dynamique de la gestion de la maladie, une nouvelle mère a été admise avec COVID-19[feminine . Elle a laissé son bébé de cinq mois à la maison et a souffert des angoisses de la maladie, d’être une nouvelle mère et d’être séparée du bébé.

«Son cas était grave, pas critique, mais très gravement malade», se souvient Singh. Les infirmières et les médecins qui la soignaient discutaient souvent entre eux de la façon dont elle semblait avoir abandonné l’espoir de vivre. «Elle parlait à peine et était terrifiée, même quand elle allait mieux», a déclaré Singh. Puis un jour, une femme médecin qui s’occupait d’elle a obtenu la permission des autorités, est allée au dortoir où elle avait été admise et a joué un classique de Daler Mehndi. «Mon collègue a dansé, jusqu’aux marches accrochantes de Ho Gayi To Balle Balle dans la forme. Alors que les autres patients étaient déconcertés au début, ils ont ri et certains ont chanté avec elle plus tard. Et la nouvelle mère a souri pour la première fois au cours des 10 jours où elle était à l’hôpital », a déclaré Singh.

«Nous disons généralement aux patients de garder espoir. Et s’ils ne peuvent pas? Cette pandémie nous a appris que parfois, nous devons leur tenir la main. »

Nous ne luttons pas pour l’espoir. En fait, pour la plupart d’entre nous, l’idée ressemble probablement à quelque chose qui serait une bonne légende à mettre sur une publication Instagram d’une tasse de thé posée à côté d’un livre Bukowski. Mais aspirer l’espoir en l’humanité de la poubelle que les humains se lancent sans relâche, est un peu une tâche.

Lorsque Raashi Thakran a entrepris de convaincre le gouvernement indien de créer une ligne d’assistance après la mort de son frère par suicide, il était le plus facile de renoncer à espoir. «J’ai écrit la première pétition en juillet 2019, le service d’assistance téléphonique de Kiran a vu le jour en septembre 2020. J’écrivais des courriels et il y aurait des réponses aimables, mais aucun travail réel ne serait fait. C’était frustrant et terrifiant de savoir que quelqu’un traversait ce qu’était mon frère et ne recevait aucune aide », a déclaré Thakran.

Elle s’est battue pour l’espoir. «Je me rappelais constamment pourquoi je faisais cela. J’ai pensé à Raghav, et il a été ma plus grande force à travers tout cela. Alors que la pandémie sévissait dans nos vies, Thakran a subi une rechute de SSPT et d’anxiété. Après des mois de courriels, d’appels et de pétitions constants, NITI Ayog avait soudainement cessé de correspondre avec Thakran (ils reprendraient les discussions plus tard). Bientôt, les sanctions inconnues de la pandémie sont également arrivées dans sa vie. «Au milieu de cela, j’écrivais constamment aux étudiants et aux professionnels, essayant de collaborer avec les gens pour créer des espaces sûrs, en donnant des conférences en ligne. Et pourtant, j’avais l’impression d’être coincé, je tournais en rond et n’allais nulle part », a déclaré Thakran. Ce n’était pas facile de sortir de cette fosse, sauf pour savoir que renoncer à l’espoir pouvait signifier qu’il y avait une personne de moins qui se battait pour des personnes dont les luttes avec l’espoir étaient plus grandes, plus difficiles et plus viscérales.

«Quand je me sens submergé, et que je le ressens beaucoup plus tard, je parle à ma mère. La ligne d’assistance est en place, mais je n’arrête pas de me demander «quelle suite», «est-ce suffisant» et parfois, je n’ai pas de réponse. Et ma mère comprend l’endroit où ma douleur est enracinée et parfois simplement évacuer m’aide », a déclaré Thakran.

Tard dans l’après-midi il y a quelques jours, Sabir a frappé aux portes de ses clients désormais familiers dans ce quartier. Il avait emmené un homme beaucoup plus âgé, dont le poisson était invendu. Il allait de porte en porte, riant et parlant, jusqu’à ce que ses habitués achètent des produits de l’homme. Le vieil homme se tenait la langue attachée, ses cheveux ébouriffés et son visage maussade. Une tante impatiente a demandé: «Vous vendez son poisson maintenant? Comment allez-vous vendre le vôtre alors, nous serons stockés pendant des jours! C’est idiot de ta part.

«Kakima, il erre depuis quatre heures et n’a presque rien vendu. Il est fatigué et affamé. C’est bon, je viendrai quelques jours plus tard après la fin de votre stock. S’il vous plaît, aidez-le aujourd’hui », dit-il. Le garçon a tenu parole.

L’auteur est un journaliste qui écrit sur la culture, le genre, la société et la politique.