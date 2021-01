Csaba Laszlo a été extrêmement déçu de la performance de son équipe en tant que Chennaiyin FC affalé à un 4-1 perte contre Hyderabad FC au GMC Stadium de Bambolim, Goa dans le Super Ligue indienne (ISL) Match n ° 47 de 2020-21 lundi. Le Chennaiyin FC a été complètement dominé par le Hyderabad FC de Manuel Marquez alors que Halicharan Narzary a obtenu un doublé tandis que Joel Chianese et Joao Victor ont chacun un but.

Le score à la mi-temps était sans but, mais le Hyderabad FC avait de nombreuses occasions de marquer et de terminer le match même dans les 45 premières minutes. Laszlo n’était pas satisfait de la performance de son équipe et il ne pouvait que faire l’éloge de son gardien Vishal Kaith.

« Même la première mi-temps a été une mauvaise performance. Même en première mi-temps, cela pourrait être 3-0 en faveur de l’opposition. Je dois être honnête, ce n’était pas un match de football de mon équipe. Nous étions satisfaits de certains de nos matchs mais aujourd’hui, nous n’avons pas été bons. Le gardien n’a même pas eu à faire d’arrêts. J’essaie de défendre mon équipe mais aujourd’hui, très, très mauvaise performance de tout le monde. Peut-être Vishal, s’il ne fait pas d’arrêts aujourd’hui , ça pourrait être sept à huit buts. Nous n’avions pas Crivellaro et notre attaque n’était certainement pas bonne « , a déclaré Laszlo aux diffuseurs après le match.

Laszlo était particulièrement mécontent du manque de créativité au milieu et a déclaré avoir perdu complètement le contrôle au milieu de terrain, ce qui leur a finalement coûté le match.

« Je pense que j’essaie aujourd’hui d’avoir des joueurs au milieu avec Chhangte et Memo, ils peuvent jouer au football mais il n’y avait pas de créativité. Quelqu’un qui peut prendre le ballon et faire ces passes, nous l’avons raté aujourd’hui. Même si vous passez le ballon mais il n’y a pas de mouvement en dehors du ballon, s’il n’y a pas d’idées et de créativité, cela ne fait aucune différence comme nous l’avons vu aujourd’hui », a-t-il ajouté.

Laszlo a déclaré qu’il aurait besoin de parler à son équipe de sa perte de confiance après avoir concédé le premier but, mais a admis qu’ils n’étaient pas dans le match dès le début.

« Depuis le début, nous n’étions pas dans le match, du point de vue défensif également. Dans les cinq premières minutes, nous aurions pu être 2-0, 3-0. On aurait dit que nous n’en avions pas assez. attention à garder le ballon dehors. En première mi-temps, Vishal a sauvé deux occasions et même en seconde mi-temps, il a effectué quelques arrêts, mais malheureusement, c’était une erreur de sa part pour le premier but. bien aujourd’hui.

« Le plus gros problème en seconde période était qu’après 1-0, tout le monde a perdu confiance. Ce n’était pas seulement Vishal, nous ne sommes tout simplement pas revenus dans le match. Nous devons en parler, y travailler et j’espère nous pouvons arrêter cela », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse d’après-match.

Laszlo a déclaré qu’ils travaillaient avec Lallianzuala Chhangte pour rater les grandes occasions, mais a ajouté que contre Hyderabad, même cela n’était pas valide. « Je pense que rater des occasions, ce n’est pas seulement cette saison, c’est comme toujours (sourires). Si on parle de Chhangte, c’est un joueur qui peut changer de match. Il est encore jeune et a du temps, on y travaille. Aujourd’hui, il est juste eu une chance, peut-être s’il marque, ça pourrait être un match différent, je ne sais pas. Aujourd’hui, je ne peux même pas dire que nous avons raté des occasions parce que nous avons juste eu une chance je pense. «

Laszlo a ensuite expliqué l’idée de faire venir Edwin Vanspaul à la place de Jerry Lalrinzuala en seconde période. «À ce moment-là, nous étions déjà 3-1 et je pensais que nous pourrions peut-être changer la forme, obtenir trois derrière et un milieu offensif de plus. En ce moment, vous voulez marquer plus de buts, c’était l’idée. «