Ce n’était pas The Undertaker mais CE lutteur qui a combattu Akshay Kumar dans ‘Khiladiyon Ka Khiladi’

Plus tôt cette semaine, la superstar Akshay Kumar s’est rendue sur ses réseaux sociaux pour célébrer les 25 ans de la sortie de son film « Khiladiyon Ka Khiladi ». Akshay a partagé un mème qui disait: « Levez la main si vous avez vaincu The Undertaker », et en dessous se trouvaient des photos des lutteurs Brock Lesnar, Triple H et Roman Reigns ainsi qu’une photo de l’acteur lui-même.

Dans ‘Khiladiyon Ka Khiladi’, Akshay a eu une scène de combat avec The Undertaker – Mark Callaway. Dans sa publication sur Twitter, il a révélé que la personne qui s’était battue avec lui dans le film était le lutteur Brian Lee, pas Undertaker. Il a écrit: « Un fait amusant cependant: c’est le lutteur Brian Lee qui a joué The Undertaker dans le film. »

Une note hilarante pour marquer les 25 ans de la sortie de #KhiladiyonKaKhiladi demain! Un fait amusant cependant: c’est le lutteur Brian Lee qui a joué The Undertaker dans le film pic.twitter.com/w7J5z3QGBQ – Akshay Kumar (@akshaykumar) 13 juin 2021

Brian Lee était un remplaçant temporaire de The Undertaker – Mark Callaway. Il a obtenu l’étiquette de « Undertaker Impersonator » et a ainsi mis en sac le film de Bollywood. Il était facile de se méprendre sur Lee car la scène d’action ne se concentrait pas beaucoup sur le visage.

Vince McMahon avait amené Brian Lee à la WWF (World Wide Federation). Brian remplaçait Mark, qui souffrait d’une blessure. Une fois que Mark s’est remis de sa blessure, il a combattu Brian et a conduit ce dernier à la retraite de la WWF. Brian a ensuite participé à d’autres matchs comme SMW et ECW, où il a combattu Tommy Dreamer.

Après trois décennies, The Undertaker alias Mark a annoncé sa retraite l’année dernière en novembre avec un dernier match sur le ring. Il a dit: « Pendant 30 longues années, j’ai fait cette marche lente jusqu’à ce ring et j’ai mis les gens au repos maintes et maintes fois. Maintenant, mon heure est venue. Mon heure est venue de laisser The Undertaker se reposer… dans … paix. »

‘Khiladiyon Ka Khiladi’ réalisé par Umesh Mehra mettait également en vedette Rekha et Raveena Tandon dans les rôles principaux.