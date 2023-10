Il y a six ans, Ange Postecoglou était le manager de l’Australie, guidant les Socceroos vers une quatrième Coupe du Monde consécutive.

L’actuel entraîneur de Tottenham avait pris les commandes de l’équipe nationale en octobre 2013 et les avait menés à la Coupe du monde 2014 au Brésil, où ils avaient eu la malchance de se retrouver dans le groupe de la mort aux côtés des Pays-Bas, du Chili et de l’Espagne, tenant du titre. premier tour.

Postecoglou a ensuite guidé l’Australie vers son premier et unique triomphe en Coupe d’Asie, en 2015. « Même si je préférais le football de club, diriger sa propre nation lors d’une Coupe du monde, c’était une trop belle opportunité pour la laisser passer », a-t-il déclaré. fait partie d’une interview exclusive sur sa carrière pour le numéro actuel du magazine FourFourTwo.

VIDÉO : Ange Postecoglu : « Nous voulons réaliser des choses qui n’ont jamais été réalisées auparavant »

« J’ai vécu quatre années merveilleuses – la Coupe du Monde a été une expérience incroyable et un précurseur pour notre victoire en Coupe d’Asie. Ensuite, nous avons eu une campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2018 très difficile, mais j’étais fier que nous nous soyons également qualifiés pour la Russie.

Étonnamment, fin novembre 2017, Postecoglou a choisi de se retirer, immédiatement après la qualification pour la Coupe du monde 2018.

Les Socceroos avaient été critiqués après avoir eu besoin de plus de temps pour vaincre la Syrie en barrages, et l’entraîneur a révélé plus tard que lui et la fédération n’étaient pas entièrement d’accord sur les problèmes en coulisses – il avait fait pression pour inculquer une vision à long terme. et de méthodologie, sachant que des légendes comme Tim Cahill se préparaient à prendre leur retraite et qu’il faudrait introduire du sang neuf.

(Crédit image : Getty Images)

Plus tôt dans sa carrière, Postecoglou avait passé sept années couronnées de succès à la tête des équipes de jeunes australiennes, pour ensuite être remplacé en 2007 après avoir raté les Coupes du monde des moins de 17 ans et des moins de 20 ans, ce qui avait conduit à une dispute à l’antenne avec la télévision. l’expert Craig Foster, et une lutte pour trouver du travail aux États-Unis pendant un certain temps après. Cette fois, il a décidé de partir selon ses propres conditions.

“Ce n’était pas une décision si difficile”, a-t-il déclaré à FFT à propos de sa démission en tant que patron de l’équipe senior d’Australie. « De l’extérieur, les gens ont probablement trouvé cela un peu curieux : pourquoi y aller alors que vous avez fait tout le travail pour arriver à la Coupe du Monde ? Mais chaque fois que j’ai évolué dans ma carrière, en particulier après le travail de jeunesse que j’ai occupé, je voulais m’assurer de ne pas rester trop longtemps dans un rôle où je n’avais pas l’impression que les défis étaient là pour moi.

« Nous avions gagné la Coupe d’Asie et nous nous étions qualifiés pour la Coupe du monde. Je pensais qu’il y avait une fin naturelle à ce cycle et j’avais hâte de trouver un autre défi en dehors de l’Australie. Je ne voulais pas partir avant d’être qualifiés, alors nous avons fait le travail, puis la décision a été prise.

Plus d’histoires sur Tottenham Hotspur

Tottenham a révélé que un individu a été arrêté après avoir causé des « dommages criminels » à leur stade lundi dernier.

Pendant ce temps, les Spurs ont été liés à un transfert de 17 millions de livres sterling dans la fenêtre de janvieravec le manager Ange Postecoglou désireux de s’appuyer sur le bon début de saison des Lilywhites.

EXCLUSIF : le défenseur de Tottenham Micky van de Ven sur la victoire épique des Spurs sur Liverpool et la vie dans le nord de Londres jusqu’à présent.