Ce n’était pas Google I/O – c’était Google AI

Il y a trois ans, la société a expulsé Timnit Gebru, le co-responsable de son équipe d’IA éthique, essentiellement à cause d’un article qui soulevait des inquiétudes quant aux dangers des grands modèles de langage. Les préoccupations de Gebru sont depuis devenues courantes. Son départ et ses retombées ont marqué un tournant dans la conversation sur les dangers d’une IA incontrôlée. On espère que Google en a tiré des leçons ; d’elle.

Et puis, pas plus tard que la semaine dernière, Geoffrey Hinton a annoncé qu’il quittait Google, en grande partie pour qu’il soit libre de tirer la sonnette d’alarme sur les conséquences désastreuses des progrès rapides de l’IA qui, selon lui, pourraient bientôt lui permettre de dépasser l’humain intelligence. (Ou, comme le dit Hinton, il est « tout à fait concevable que l’humanité ne soit qu’une phase passagère dans l’évolution de l’intelligence ».)

Et donc, I / O hier était bien loin de l’événement de 2018, lorsque l’entreprise s’est réjouie Duplex démontré, montrant comment Google Assistant pouvait passer des appels automatisés aux petites entreprises sans jamais laisser savoir aux personnes concernées qu’elles interagissaient avec une IA. C’était une démo incroyable. Et qui a profondément inquiété de très nombreuses personnes.

À maintes reprises aux I/O de cette année, nous avons entendu parler de responsabilité. James Manyika, qui dirige le programme de technologie et de société de l’entreprise, a commencé par parler des merveilles que l’IA a faites, en particulier autour du repliement des protéines, mais n’a pas tardé à passer à la façon dont l’entreprise envisage la désinformation, notant comment elle filigranerait les images générées et faisant allusion aux garde-corps pour empêcher leur utilisation abusive.

Il y avait une démonstration de la façon dont Google peut déployer la provenance des images pour contrer la désinformation, démystifiant efficacement une recherche d’images en la montrant la première fois (dans l’exemple sur scène, une fausse photo prétendant montrer que l’alunissage était un canular) a été indexé. C’était un peu d’ancrage au milieu de toute la crainte et l’émerveillement, opérant à grande échelle.

Et puis… sur les téléphones. Le nouveau Google Pixel Fold a marqué la plus grande ligne d’applaudissements de la journée. Les gens aiment les gadgets.

Le téléphone peut se plier, mais pour moi, c’était l’une des choses les moins hallucinantes que j’ai vues de la journée. Et dans ma tête, je revenais sans cesse à l’un des premiers exemples que nous ayons vus : un photo d’une femme debout devant des collines et une cascade.

Magic Editor a effacé la sangle de son sac à dos. Cool! Et cela a également rendu le ciel nuageux beaucoup plus bleu. Renforçant cela, dans un autre exemple – cette fois avec un enfant assis sur un banc tenant des ballons – Magic Editor a encore une fois rendu la journée plus lumineuse, puis a ajusté tout l’éclairage des photos pour que le soleil paraisse plus naturel. Plus réel que réel.

Jusqu’où voulons-nous aller ici ? Quel est l’objectif final que nous visons ? En fin de compte, sautons-nous simplement les vacances et générons-nous de jolies jolies images ? Pouvons-nous remplacer nos souvenirs par des versions plus ensoleillées et idéalisées du passé ? Rendons-nous la réalité meilleure ? Est-ce que tout est plus beau ? Est-ce que tout va mieux ? Est-ce que tout cela est très, très cool ? Ou autre chose? Quelque chose que nous n’avons pas encore réalisé?