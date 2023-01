«Ce n’étaient pas des pièces d’échecs»: un haut responsable taliban s’en prend au prince Harry pour «25 victimes» | Nouvelles du Royaume-Uni

Une analyse

Dominique Waghorn Rédactrice Affaires Internationales @DominicWaghorn

“Partager” peut sembler une bonne idée pour tous les thérapeutes que Harry a vus, mais pas dans l’esprit de ses anciens camarades militaires et commandants.

Il y a de très bonnes raisons pour lesquelles ses amis et d’autres anciens combattants ont exprimé leur déception et leur inquiétude et l’ont exhorté à arrêter.

Notamment parce que les révélations sur le nombre de combattants talibans qu’il a tués rendront la vie potentiellement plus dangereuse pour sa famille et d’autres vétérans britanniques.

Harry était le petit-fils du chef d’État britannique de l’époque, la reine, lorsqu’il a servi dans ses forces armées et a tué ce qu’il dit être 25 combattants talibans.

Le fait qu’il ait décrit le faire avec tant d’impassibilité est une aubaine de propagande et de recrutement pour les ennemis du pays, ce que confirme la réaction des talibans et d’autres médias sociaux extrémistes.

Qu’il le veuille ou non, en tant que membre de la famille royale, le rôle de Harry est politique et a des conséquences géopolitiques et diplomatiques.

Il ne semble pas avoir réfléchi à cela.

Il n’a certainement pas demandé l’autorisation du gouvernement de Sa Majesté avant la publication pour des détails qui pourraient avoir une conséquence directe sur les sujets et intérêts britanniques.