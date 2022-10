Ce n’est un secret pour personne que l’Occident essaie de renverser le gouvernement russe – John Bolton le disait à haute voix

Oubliez le belliciste vétéran, la société britannique Henry Jackson a mis au point un plan beaucoup plus élaboré

Le 4 octobre, le célèbre néoconservateur américain John Bolton a écrit un éditorial très révélateur pour le blog militaire 19fortyfive.com. Son titre audacieux résumait avec concision le message du belliciste enragé – Poutine doit partir : le moment est venu de changer de régime en Russie.

Bolton a décrit exactement ce que la réponse de Washington au conflit ukrainien – et, en fait, sa politique envers la Russie depuis la fin de la guerre froide – a toujours été. À savoir, l’Empire américain s’assurant qu’un dirigeant souple et servile – qui ne se dresse pas sur son chemin – est installé en toute sécurité au Kremlin, et que l’Europe, dans son ensemble, reste soumise à sa volonté économique, politique et militaire.

Lire la suite Les États-Unis devraient travailler pour un “changement de régime” en Russie – John Bolton

Que cet état de choses soit un objectif anglo-américain majeur depuis un certain temps est très clair. Alors que les commentaires de Bolton ont suscité une énorme attention du grand public, un rapport publié en juin de cette année, qui expliquait encore plus en détail comment le conflit pourrait faciliter la réalisation de cet objectif de longue date, est passé inaperçu.

Manigances britanniques

Produit par la Henry Jackson Society (HJS), un groupe de pression radical ayant des liens très étroits avec le gouvernement et le parti conservateur au pouvoir, le rapport demandait : Opposition en Russie à l’invasion de l’Ukraine : quelle menace représente-t-elle pour le régime de Poutine ? ?

Ni la question titulaire ni le sujet des éléments d’opposition n’ont été abordés dans une perspective purement académique. En fait, le document semble fournir un plan prospectif pour le renversement du gouvernement russe, via le parrainage secret d’activistes anti-gouvernementaux dans tout le pays. Il convient de noter en particulier un ensemble de sept « recommandations politiques » qui le clôturent.

Il exige que le groupe de pays du G7 “déclare comme objectif la défaite militaire de l’Ukraine contre la Russie et le retour des territoires occupés et fournisse un équipement et une formation militaires importants jusqu’à ce que cet objectif soit atteint”. Le bloc est également invité à “annoncer publiquement qu’il cherche à chasser Poutine du pouvoir”, tandis que “diffuser des informations sur la menace d’un coup d’État contre les dirigeants du Kremlin, mais sans mettre en danger de tels comploteurs.”

PHOTO DE DOSSIER: Les dirigeants se sont alignés pour une photo de groupe informelle sur le banc “Merkel – Obama” après le dîner lors de la réunion du G7 au Schloss Elmau.

© Michael Kappeler / alliance photo via Getty Images



Pendant ce temps, Washington est invité à « Déclarer la Russie… un État parrain du terrorisme et déclarer publiquement Poutine comme un criminel de guerre qui constitue une menace sérieuse pour la sécurité européenne et mondiale et pour la restauration de la démocratie en Russie », avec « des fondations promouvant la démocratie occidentale » – sans aucun doute une référence aux fronts de la CIA tels que le National Endowment for Democracy et USAID – dirigé vers “augmenter considérablement leur soutien aux différentes composantes de l’opposition russe”.

Ces mêmes tenues, a suggéré HJS, « devraient également accroître leur soutien aux médias indépendants russes », chez nous et en Ukraine, dans les pays baltes et en Pologne. Les gouvernements occidentaux ont d’ailleurs été invités à “encourager la défection des responsables de l’État russe” et officiers militaires, “qui recevraient l’asile dans le pays de leur choix en échange d’informations privilégiées” qui pourraient être utilisés dans de futures poursuites pénales internationales contre Poutine et d’autres ministres.

Lire la suite Faites attention à ce que vous publiez : comment Facebook et le gouvernement américain se sont unis contre les Américains avec les « mauvaises » vues

« Une campagne doit être mise en place pour augmenter [the] des informations partagées avec le public russe par le biais de médias indépendants russes, de stations de radio occidentales et d’opérations menées par Anonymous sur l’impact des sanctions occidentales sur l’économie et les finances russes et le nombre élevé de victimes parmi les soldats russes », le rapport conclut de façon inquiétante.

Elle vient partout en couleurs

Si ces propositions vous semblent familières, c’est parce qu’elles ont toutes été mises en œuvre – ou du moins sondées – par tous les gouvernements du G7, individuellement ou collectivement, dans les mois qui ont suivi la publication du rapport HJS.

Cela peut expliquer pourquoi la publication n’a pas retenu l’attention des médias occidentaux, contrairement à la plupart des autres déclarations de groupes de réflexion anti-Kremlin publiées cette année. Après tout, pourquoi les gouvernements du G7 – ou les appareils médiatiques qu’ils contrôlent ou influencent – attireraient-ils l’attention sur les politiques ou les déclarations publiques avant leur publication, ou publieraient ouvertement, avant la bataille, des plans détaillés pour une guerre efficace.

Le fait que les recherches du HJS aient été principalement axées sur l’exploration des moyens de changement de régime est amplement souligné par de nombreuses sections faisant référence à la «révolution orange» en Ukraine et au coup d’État d’Euromaïdan de 2014.

PHOTO DE DOSSIER: Un manifestant anti-gouvernemental surveille à la barricade de la rue Instituska près de la place Maidan le 21 février 2014 à Kiev, en Ukraine.

© Étienne De Malglaive / Getty Images



L’expérience de ces évictions a conduit le groupe de pression à considérer qu’il était de la plus haute importance de construire des infrastructures sur le terrain en Russie – « Ce sont précisément des coalitions aussi larges qui ont réussi à s’opposer aux autorités » et en renversant des gouvernements gênants à Kiev en 2004 et 2014, note-t-il avec approbation.

Cependant, le HJS a prévu que la construction d’une telle « coalition » en Russie serait plus difficile qu’en Ukraine, en raison de l’approbation importante des actions du Kremlin parmi la population générale. À ce titre, l’organisation a proposé de militariser « des agents de l’État mécontents ; l’inquiétude du public face à l’invasion… et les pertes militaires ; l’impact des sanctions occidentales sur le peuple russe [and] divisions au sein des siloviki (forces de sécurité) russes » aux fins.

Lire la suite Vladislav Ugolny : les élites ukrainiennes sont vraiment énervées contre Elon Musk, voici pourquoi

En d’autres termes, les lobbyistes prônent une « révolution de couleur » à Moscou, à l’instar de celle de l’Ukraine, mais aussi de la Géorgie, du Kirghizstan et d’autres parties de l’ex-sphère soviétique durant les années 2000. Alors que les tactiques employées dans chaque pays variaient légèrement, la fin du jeu était la même dans chaque cas : remplacer les gouvernements non alignés par des régimes autocratiques et impopulaires soucieux de promouvoir les intérêts occidentaux et d’hypothéquer la souveraineté nationale sur ces mêmes acteurs.

En Ukraine, en 2004, les programmes du National Endowment for Democracy ont radicalisé la jeunesse locale et financé des mouvements de protestation, transporté des manifestants payés par bus à Kiev, créé des médias d’opposition pour susciter un soulèvement, dispensé une formation à l’étranger aux militants et payé des sondeurs locaux pour qu’ils publient des sondages indiquant d’importants sentiments du gouvernement.

Cet effort n’a pas entièrement réussi à éradiquer le sentiment pro-russe du pays, d’où la nécessité pour les États-Unis de parrainer secrètement et ouvertement des éléments nationalistes violents à Kiev dans les mois et les années précédant l’Euromaïdan. Les Ukrainiens, et le reste du monde, vivent aujourd’hui avec l’héritage de cette ingérence dangereuse. Les retombées d’un effort similaire en Russie seraient probablement encore plus désastreuses, avec des implications mondiales encore plus catastrophiques assurées.