“Ce n’est tout simplement pas juste” – Jurgen Klopp réplique aux affirmations que Mohamed Salah a abattu des outils après avoir signé un nouveau contrat lucratif à Liverpool l’été dernier

Jurgen Klopp a riposté aux affirmations que Mohamed Salah a abattu des outils depuis la signature de son nouveau contrat à Liverpool.

La star égyptienne a marqué 31 buts et récolté 16 passes décisives pour les Reds lors d’une campagne extrêmement impressionnante la saison dernière, ce qui l’a amené à prolonger son séjour à Anfield dans le cadre d’un nouveau contrat lucratif.

Getty Salah a enduré une saison médiocre selon ses propres normes exceptionnellement élevées

Getty La saison dernière, il était presque imparable

Ce trimestre, cependant, les choses ont été beaucoup plus difficiles.

Jusqu’à présent cette saison, Salah a marqué 16 buts et n’a réussi que six passes décisives dans toutes les compétitions, Liverpool étant actuellement loin du rythme en Premier League et éliminé de la FA Cup et de la Coupe de la Ligue.

Depuis la reprise de la saison nationale après la Coupe du monde, Salah a été limité à un seul but en Premier League, ce qui a amené Klopp à se demander si son manque de forme de buteur était dû à son nouveau contrat, ce à quoi l’Allemand s’est opposé.

Il a déclaré: “L’attitude et ce genre de choses ne seront jamais le problème de Mo.

«Mo est un athlète de classe mondiale, il est donc le premier à entrer, le dernier à sortir, s’entraîne dur pour toutes ces sortes de choses.

“Maintenant, il ne marque pas, mais je pense qu’il y a des gens qui pensent:” Pourquoi ont-ils donné un nouveau contrat à Klopp? C’est comme ça dans notre monde, tout va bien. Si nous ne livrons pas dans les moments où il y a des critiques, ce n’est pas un problème.

Getty Cependant, Klopp a soutenu son homme vedette pour retrouver sa touche de buteur

“Vous pouvez remettre en question le caractère, les connaissances, les capacités, vous avez le droit de tout faire, mais vous ne pouvez pas marquer le nombre de buts marqués par Mo si vous n’êtes pas un joueur de football exceptionnel de classe mondiale.

“Il y a bien sûr des moments où Mo aurait marqué l’année dernière – dans le match de Brighton, c’était généralement un but à 100% et maintenant non. Vous pensez que cela a quelque chose à voir avec un nouveau contrat ou quoi que ce soit, ce n’est tout simplement pas juste.

