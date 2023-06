Ce n’est qu’une question de temps avant que les chatbots IA n’enseignent aux enfants à l’école

Lorsqu’on vous le demande, vous pouvez probablement nommer un ou deux enseignants qui vous ont eu un impact positif – et ce qui les rend spéciaux. Aujourd’hui, l’intelligence artificielle commence à prouver qu’elle peut accélérer l’impact des enseignants sur les élèves et aider à résoudre une pénurie persistante d’enseignants.

L’IA envoie déjà des vagues dans l’éducation, avec le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, affirmant que les chatbots d’IA peuvent apprendre aux enfants à lire en 18 mois plutôt qu’en années. Les jeunes générations sont entourées d’outils numériques, et les experts disent que ce n’est qu’une question de temps avant que les salles de classe soient immergées dans l’IA.

Bien qu’il existe des risques liés à l’intégration d’outils d’IA dans la salle de classe, tels que la probabilité accrue de tricherie parmi les étudiants et l’interruption de travail pour les enseignants, en particulier les professeurs d’université, Sarah Guo, fondatrice et associée directrice de la société de capital-risque en démarrage Conviction, a déclaré ces réactions présenter une vision valable mais étroite.

« Le contexte plus large de ce que [AI] pourrait signifier que cela améliorera considérablement l’efficacité de l’éducation, réduira considérablement les coûts, rendra l’éducation plus équitable, offrira aux gens des opportunités mondiales et augmentera la productivité et les connaissances », a-t-elle déclaré.

L’IA pour l’apprentissage de routine, les professeurs pour des leçons personnalisées

L’IA, et plus particulièrement les chatbots soutenus par de grands modèles de langage programmés, peuvent aider les élèves, de l’enseignement primaire aux programmes de certification, à s’auto-guider à travers des matériaux volumineux et à adapter leur éducation à des styles d’apprentissage spécifiques.

De nombreux étudiants n’ont actuellement pas d’expérience d’apprentissage personnalisée pour répondre à leurs besoins car il n’y a pas assez d’enseignants pour faciliter cela, a déclaré Danny King, PDG et co-fondateur d’Accredible, une plate-forme d’accréditation numérique qui fonctionne avec des clients tels que Google, Harvard , MIT et McGraw Hill. Le groupe d’enseignants existant, a-t-il ajouté, est souvent tellement surmené qu’il n’a pas assez de temps pour s’occuper des élèves individuellement.

L’IA peut combler cette lacune en supprimant les enseignants de l’apprentissage répétitif ou routinier, comme demander aux enfants de copier un manuel pendant que les enseignants écrivent des termes sur un tableau blanc, et à la place, les enseignants se concentrent sur ce qui les rend influents dans la vie des élèves.

« Une grande partie de l’enseignement par cœur peut être supprimée et déléguée à la technologie », a déclaré King. Avec l’essor de l’IA, les enseignants peuvent passer du statut de médecin généraliste à celui de spécialiste, où ils peuvent se concentrer sur l’aide aux enfants ayant des problèmes particuliers et des concepts spécifiques, a-t-il ajouté.

Si les élèves s’engagent avec des matériaux en grande partie grâce à des méthodes soutenues par l’IA, un enseignant peut superviser plusieurs salles de classe à la fois, car les élèves n’auront pas besoin d’un enseignant toujours debout devant eux, a déclaré King. « Les enseignants n’auront pas besoin d’être des distributeurs de connaissances, car l’IA peut automatiser cela », a-t-il ajouté.

Une alternative aux cours « incroyablement chers »

Avec les chatbots et les programmes soutenus par l’IA apprenant constamment à partir des informations qui leur sont fournies, l’enseignement sera non seulement personnalisé en fonction des besoins de l’élève, mais ces informations peuvent donner aux enseignants plus de données sur leurs élèves et générer du matériel instantanément.

« Il faut beaucoup de temps pour enseigner, quand vous pensez à répondre aux questions des étudiants, à donner des commentaires spécifiques sur les raisons pour lesquelles ils obtiennent un problème incorrect ou à leur montrer comment améliorer leurs réponses », a déclaré Guo. « Avec l’IA, vous pouvez rédiger différentes formes de matériel pédagogique et générer des questions de quiz en quelques minutes au lieu de vous y attarder. »

L’IA peut également aider les enseignants à tirer parti des connaissances et du contenu existants, afin qu’ils puissent les réutiliser et réduire considérablement leur charge de travail, a déclaré Guo.

De plus, un enseignant peut apporter une aide ciblée et percutante aux élèves qui en ont besoin, car l’IA sera en mesure d’indiquer aux éducateurs les domaines ou les sujets pour lesquels un élève a le plus besoin d’aide, a déclaré King.

Et bien que le tutorat personnalisé existe depuis des décennies et puisse avoir un impact incroyable, Guo a déclaré : « C’est juste incroyablement cher ».

Avec l’intégration de l’IA dans la salle de classe, l’aide personnalisée rend l’éducation plus équitable et diminue le nombre d’élèves laissés pour compte. Selon Guo, « nous pouvons utiliser l’IA pour accroître l’accès à une éducation de qualité, puis amplifier le travail incroyable que font les enseignants ».