La nouvelle de la découverte d’une souche de coronavirus supposément hautement infectieuse au Royaume-Uni a conduit à une vague d’interdictions de voyager. Maintenant, un scientifique allemand de haut niveau dit que la mutation n’est peut-être pas aussi dangereuse que nous avons été amenés à le croire.

L’affirmation selon laquelle la nouvelle souche de Covid-19 est 70% plus contagieuse n’est rien, mais une affirmation faite par des politiciens jusqu’à présent, a déclaré Christian Drosten, chef du département de virologie du centre de charité de Berlin – l’un des plus grands hôpitaux universitaires d’Europe -. le radiodiffuseur allemand Deutschlandfunk.

« Soudainement, il y a ce chiffre là-bas, 70 pour cent, et personne ne sait même ce que cela signifie, » il a dit. Le virologue pense qu’il n’y a tout simplement pas assez de données pour dire que la nouvelle souche n’est pas plus dangereuse que les autres existantes.

Les données fournies par les scientifiques britanniques sur la nouvelle souche sont toujours incomplètes, a déclaré Drosten, ajoutant que même les résultats d’analyse préliminaires arriveraient dans la semaine. Le fait que la découverte d’une nouvelle souche ait coïncidé avec une forte augmentation de nouveaux cas d’infection dans le sud-est de l’Angleterre ne signifie pas nécessairement que le nouveau virus est à blâmer, estime le virologue.

« La question est … de savoir si le virus est à blâmer ou s’il s’agissait simplement d’une épidémie locale, ou si le verrouillage n’était pas si strict … et des mécanismes de transmission étaient en place … dans une zone où se trouvait cette souche particulière », il a dit.

Il était également trop tôt pour dire si ce virus se transmet réellement plus rapidement. Pour ce faire, il faut « Regardez qui a infecté qui et combien de temps cela a pris, » Drosten a expliqué, ajoutant que « On serait surpris » si un paramètre tel que l’infectiosité du virus change de manière significative tout d’un coup maintenant.

Ce que l’on sait jusqu’à présent, c’est qu’une mutation présente dans la nouvelle souche lui permet de former une liaison plus forte avec les cellules humaines. Pourtant, selon Drosten, cela ne signifie pas automatiquement une reproduction plus rapide puisque le virus reste avec une cellule pendant une période plus longue qu’il ne pourrait et devrait probablement se répliquer avec succès.

Le scientifique a également déclaré que des mutations similaires de coronavirus sont déjà apparues à plusieurs reprises pendant la pandémie pour disparaître à un moment donné. Il a également déclaré qu’il était peu probable que la nouvelle souche affecte l’efficacité d’un vaccin contre le coronavirus, car une réponse immunitaire formée par la vaccination est un processus complexe qui ne serait guère affecté par un changement mineur dans la structure du virus.

Pourtant, Drosten a admis que les fonctionnaires avaient raison d’être prudents et d’interdire temporairement tout voyage à destination et en provenance du Royaume-Uni, maintenant que la situation dans son ensemble n’est toujours pas claire. « Bien sûr, en tant que politicien, il faut faire preuve de prudence ici, » dit-il, ajoutant que les approches politiques actuelles pourraient être « corrigée » une fois de plus, des informations sont disponibles.

La découverte d’une nouvelle souche de coronavirus a incité de nombreux pays à suspendre tous les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni. La liste des pays qui ont rejoint la quarantaine internationale du Royaume-Uni comprend les Pays-Bas, la Belgique, l’Italie, la France, l’Allemagne et la Pologne, ainsi que la Russie. Certains pays en dehors de l’Europe, comme l’Iran, l’Argentine, le Chili et El Salvador, ont également coupé les liaisons de transport avec le Royaume-Uni.

La Turquie et l’Arabie saoudite, quant à elles, ont suspendu les voyages non seulement au Royaume-Uni, mais également dans d’autres pays. Cette décision intervient alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que la nouvelle souche Covid-19 était censée être 70% plus contagieuse et a annoncé un verrouillage strict de niveau 4 dans une partie du pays, y compris Londres.

