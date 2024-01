Ce n’est qu’ensemble que Google et Samsung pourront espérer battre Apple

Il fut un temps, il n’y a pas si longtemps, où Google et Samsung semblaient être en désaccord sur Android. Samsung a rarement mentionné Big G lors de ses lancements précédents, et Tizen a été présenté par intermittence comme une « menace » séparatiste pour l’ensemble de l’écosystème Android. En un mot, ces titans de la technologie mobile n’ont pas toujours été d’accord.

Avance rapide jusqu’au lancement du Samsung Galaxy S24, et vous seriez pardonné de penser que les plus grands noms de l’espace Android ont toujours été les meilleurs amis. Retirez l’image de marque des dernières fonctionnalités du Galaxy AI et vous découvrirez la technologie Google derrière certaines d’entre elles. En fait, Samsung a même invité des Googleurs sur scène pour parler non seulement du dernier Galaxy S24, mais aussi de fonctionnalités telles que Circle to Search, des améliorations apportées aux messages et d’autres, qui se dirigent également vers la série Pixel 8. Sans oublier des initiatives plus larges comme Gemini Nano qui apporteront les fonctionnalités d’IA de Google à encore plus de combinés Android dans un avenir proche.

Mais ce front uni a de bonnes raisons. Alors qu’Apple revendique la première place des expéditions mondiales de téléphones pour la première fois depuis plus d’une décennie, l’iPhone est la seule grande série de smartphones, et certainement la seule à avoir une portée mondiale, avec le vent dans les voiles. Pratiquement tout le monde fait de son mieux pour rester à flot. En termes simples, ce n’est pas le moment de se chamailler si Android veut renverser la tendance sur le leader du marché.

La fortune de Samsung a connu des hauts et des bas depuis un certain temps, et même si Google a peut-être remporté des victoires récentes aux États-Unis et sur certains marchés, la gamme Pixel n’atteint pas les chiffres nécessaires pour réduire la part de marché d’Apple. Mais grâce à leurs pouvoirs combinés, Google et Samsung pourront peut-être mener un combat plus significatif contre l’iPhone.

De l’IA au RCS, Google et Samsung travaillent en tandem pour relâcher l’emprise d’Apple sur le marché américain.

Il ne fait aucun doute que les capacités d’IA de la nouvelle série Galaxy S24 distinguent les téléphones, mais ce n’est en réalité que le dernier résultat d’une collaboration de plus en plus approfondie. Ces derniers mois, Samsung a rejoint la campagne de messagerie RCS de Google visant à desserrer l’emprise d’iMessage sur le marché américain de la messagerie. Cette année, Google a fusionné le partage à proximité avec Quick Share de Samsung pour le mieux, et nous entendons régulièrement parler du casque XR sur lequel Samsung, Google et Qualcomm sont censés travailler ensemble pour vraisemblablement affronter le Vision Pro d’Apple.

En repensant un peu plus loin, Samsung a également joué un rôle déterminant dans le rajeunissement de Wear OS 4 (après que Google ait pratiquement abandonné la plate-forme). De même, Android 12L et de nombreuses fonctionnalités pliables ultérieures trouvées dans Android sont nés des premières expérimentations de Samsung avec le nouveau type de produit, qui ont depuis contribué à façonner l’excellent Pixel Fold et le brillant OnePlus Open.

Ryan Haines / Autorité Android

Si certaines de ces initiatives visaient simplement à combler un gouffre avec Apple (voir Wear OS), d’autres ont propulsé le partenariat bien avant Cupertino. Il ne fait aucun doute que Google et Samsung sont à la pointe en matière d’IA et de pliables. Samsung en est à sa cinquième génération de téléphones flexibles tandis qu’Apple n’a pas encore lancé la première, et les deux vont de l’avant avec l’IA générative tandis que l’iPhone 15 se lance toujours dans la reconnaissance vocale et la détection d’objets. Même si une technologie de pointe n’entraîne pas automatiquement des produits de consommation incontournables, elle donne à Google, Samsung et à d’autres marques Android une longueur d’avance sur les prochaines catégories de produits potentielles.

Les récentes collaborations de Google et Samsung ont amélioré l’ensemble de l’écosystème Android.

Reste à savoir si cela fera suffisamment tourner les têtes pour freiner Apple. Après tout, on sait qu’Apple préfère prendre son temps et parvient quand même à se targuer d’être révolutionnaire. Pourtant, du moins d’un point de vue technologique, la collaboration plus étroite entre Google et Samsung a produit des résultats convaincants au cours des douze derniers mois, ce qui a donné lieu à un choix sain d’excellents smartphones dans l’écosystème Android. Que cela continue longtemps.