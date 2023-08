« Ce n’est que le début » – Pochettino est convaincu que Chelsea s’améliorera après la défaite de West Ham

L’entraîneur de Chelsea, Mauricio Pochettino, a fait preuve de frustration après la défaite 3-1 des Blues à West Ham dimanche, mais a déclaré que ce n’était « que le début » pour son équipe.

Les Hammers ont pris les devants grâce à Nayef Aguerd après sept minutes au stade de Londres, mais Chelsea semblait être sur la bonne voie pour une victoire alors que Carney Chukwuemeka a égalisé plus tard dans la mi-temps et que les Blues ont remporté un penalty peu avant la pause.

Mais Enzo Fernandez a vu son coup de pied arrêté par Alphonse Areola et West Ham est repassé devant par Michail Antonio huit minutes après la reprise.

Aguerd a ensuite été expulsé pour une deuxième infraction réservable, mais Chelsea n’a pas été en mesure de capitaliser et la nouvelle recrue Moises Caicedo a subi des débuts cauchemardesques en donnant un penalty dans le temps additionnel et Lucas Paqueta s’est converti pour porter le score à 3-1.

« C’était la frustration quand nous avons raté le penalty. Nous jouions bien et nous n’avons pas obtenu la récompense. Nous commençons un peu la deuxième mi-temps avec cette conviction jusqu’à ce que nous recommencions à jouer », a-t-il déclaré.

« Nous devons être plus forts dans ce type de situation car nous savions que West Ham était assis profondément et que les contre-attaques et les coups de pied arrêtés étaient vraiment dangereux.

« Déçu mais ce n’est que le début. Nous devons croire au processus. Je pense que nous allons être plus forts et certainement très compétitifs. »

