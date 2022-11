“Ce n’est que le début”: les bobeurs canadiens confiants pour la saison

La prochaine génération de bobeurs canadiens croit qu’elle a quelque chose à bâtir sur cette saison de Coupe du monde.

Taylor Austin, de Calgary, a piloté un traîneau à quatre avec Shaquille Murray-Lawrence, Cyrus Gray et Davidson de Souza pour remporter la médaille de bronze dans la neige de Whistler, en Colombie-Britannique, samedi. La médaille est leur toute première sur le circuit et intervient lors de la première étape de la saison.

“Cela nous donne une assez bonne confiance, une certaine camaraderie, les garçons se rassemblent, poussent fort, glissent vite”, a déclaré Austin. “Nous devons donc continuer pour les deux prochaines courses.”

Plusieurs vétérans canadiens du bobsleigh ont pris leur retraite après les Jeux olympiques de Pékin, ce qui a permis à Austin et à d’autres de passer de l’équipe de développement.

“De toute évidence, nous avons encore beaucoup de travail à faire”, a-t-il déclaré. “C’est une nouvelle équipe, donc nous devons juste nous rassembler et continuer à nous améliorer.”

L’Allemand Francesco Friedrich a remporté la médaille d’or dans la course en deux manches avec un temps d’une minute, 41,56 secondes. Il s’agissait de la 42e médaille du champion olympique et de la Coupe d’Europe en titre dans la discipline du bob à quatre.

Brad Hall, de Grande-Bretagne, était à 0,42 seconde derrière et a remporté l’argent dans un peloton qui comprenait 10 traîneaux de six pays.

“Nous nous sentons bien. Nous commençons bien, nous avons eu une course incroyablement bonne dans la seconde », a déclaré Friedrich. “Je suis vraiment content du résultat ici.”

Il y a eu des moments tendus à mi-parcours de la course lorsqu’un traîneau allemand piloté par Christoph Hafer a eu du mal avec ses freins après la ligne d’arrivée et a dérapé au bout de la piste, dans un parking. L’impact a endommagé les patins du traîneau, forçant Hafer et son équipe à abandonner la deuxième manche.

Austin et Murray-Lawrence ont terminé sixièmes du bobsleigh à deux vendredi, une course qui a marqué une autre première place pour Friedrich.

Vendredi, Bianca Ribi, de Winnipeg, a participé à sa première Coupe du monde en tant que pilote et a remporté l’or au monobob féminin. La joueuse de 26 ans a ensuite fait équipe avec la freineuse Niamh Haughey samedi et a ajouté une cinquième place en bobsleigh à deux à son curriculum vitae.

«Nous avons passé un bon moment, même à nos points les plus bas. Je suis donc vraiment satisfait des bases que nous avons posées pour le reste de la saison », a déclaré Ribi.

“Je pense qu’à l’approche des futures Coupes du monde, nous pouvons en quelque sorte tirer parti de cela et cela renforce définitivement la cohésion de notre équipe. Au fur et à mesure que la course avance, nous apprenons mieux les uns les autres et nous continuons à bâtir cette confiance. Je suis donc convaincu que ce n’est que le début.

Ribi et Haughey ont été les meilleurs Canadiens dans un peloton de huit traîneaux provenant de quatre nations différentes.

Le duo a terminé derrière Kim Kalicki et Anabel Galander, d’Allemagne, qui ont réussi un temps de 1:45,93 pour prendre la première place. La pilote de 25 ans a décrit sa quatrième médaille d’or en Coupe du monde comme “absolument incroyable”.

« Nous étions très heureux ici sur cette piste difficile à Whistler. Première fois pour nous ici. Mais nous sommes très, très heureux », a déclaré Kalicki.

Melanie Hasler et Nadja Pasternack, de Suisse, ont terminé à 0,20 seconde des Allemandes pour remporter l’argent, et les Américaines Kaillie Humphries et Emily Renna ont terminé troisièmes.

La Canadienne Cynthia Appiah s’est classée sixième avec la freineuse Leah Walkeden, qui a fait ses débuts en Coupe du monde.

“C’était tellement énervant”, a déclaré Walkeden, un ancien sprinteur de 29 ans de l’Université de l’Alberta. « Mais ce qu’il y a de bien avec le bobsleigh et le serre-frein, c’est que chaque entraînement est le même que chaque course. Je pousse, je monte, je tire sur les freins.

Appiah, l’un des athlètes les plus vétérans de l’équipe canadienne, a remporté l’argent au monobob vendredi.

Elle était visiblement frustrée après sa première course samedi, se tenant momentanément la tête entre les mains avant de sortir du traîneau.

“Nous savons que nous pouvons faire mieux”, a déclaré Walkeden. “Nous avons juste dit:” C’est ce que c’est, c’est arrivé. Nous avons juste besoin d’établir une course plus propre lors de la deuxième manche. Nous savons que nous pouvons le faire. Et nous l’avons fait. … Nous avons renversé la situation et terminé sur une note positive.

Les recrues américaines de la Coupe du monde Riley Compton et Macy Tarlton n’ont pas terminé la première manche après s’être écrasées au milieu de la course.

Gemma Karstens-Smith, La Presse canadienne

