Ce n’est plus seulement pour les enfants – Shaw Local

Peut-être en raison de la popularité des médias sociaux parmi une génération de jeunes qui ont grandi avec, des plateformes telles qu’Instagram et Facebook sont souvent associées à des personnes nées au 21e siècle. Cependant, une étude de 2018 du Pew Institute a révélé que 65 % des adultes âgés de 50 à 64 ans utilisaient Facebook et 68 % utilisaient YouTube.

Les médias sociaux font souvent l’objet d’une attention négative, mais c’est aussi un outil potentiellement précieux qui peut aider les hommes et les femmes de plus de 50 ans à rester en contact avec leurs communautés. Ce n’est pas toujours aussi facile pour les adultes qui n’ont plus d’enfants à la maison. Et comme son nom l’indique, les médias sociaux peuvent aider les utilisateurs à se connecter avec d’autres personnes qui partagent leurs intérêts. De telles connexions peuvent également être difficiles à établir pour les adultes de plus de 50 ans.

Les adultes de plus de 50 ans sont peut-être plus à l’aise avec les médias sociaux aujourd’hui qu’ils ne l’étaient il y a dix ans, mais c’est toujours une bonne idée de revoir les mesures de sécurité de base qui peuvent aider les hommes et les femmes à protéger leur vie privée lorsqu’ils utilisent des plateformes comme Facebook, Twitter et Instagram. .

• Protégez vos informations personnelles. Aucun utilisateur de médias sociaux n’a le droit d’accéder à vos informations personnelles, y compris votre adresse, votre date de naissance ou d’autres données qui vous sont propres. Évitez d’interagir avec toute personne qui demande des informations personnelles, en utilisant la fonction pour empêcher ces utilisateurs de se connecter avec vous lorsque cela est possible. Il est également important de garder confidentielles les informations sur les projets de voyage. Par exemple, partager des détails sur des vacances à venir peut signifier aux criminels potentiels que personne ne sera dans votre maison, ce qui en fait une cible potentielle pour les cambrioleurs.

• Viser la qualité, et non la quantité, lors de la création de réseaux sociaux. Évitez d’accepter des demandes d’amitié de personnes que vous ne connaissez pas. Les cybercriminels accèdent souvent aux victimes via les médias sociaux, alors limitez votre réseau de médias sociaux aux personnes que vous connaissez et en qui vous avez confiance.

• Désactivez les informations de localisation. La technologie derrière les médias sociaux est impressionnante et permet même de déterminer où se trouvent les utilisateurs lorsqu’ils tweetent ou publient sur d’autres plateformes. Mais de nombreux utilisateurs, en particulier ceux qui sont soucieux de leur vie privée, ne souhaitent partager les informations de localisation avec personne, et encore moins avec des étrangers. Désactivez les informations de localisation et vérifiez régulièrement pour vous assurer qu’elles sont toujours désactivées.

• Discutez des problèmes de confidentialité des autres avant de publier sur les réseaux sociaux. Les médias sociaux ne sont pas pour tout le monde, et certaines personnes peuvent ne pas vouloir que des photos d’eux-mêmes ou de leurs enfants soient publiées sur des plateformes comme Facebook ou Instagram. Avant de publier des photos ou des informations sur d’autres personnes, confirmez qu’elles acceptent que vous le fassiez.

Les adultes de plus de 50 ans interagissent avec les médias sociaux. Mais peu importe à quel point les utilisateurs sont à l’aise, il est toujours préférable de garder à l’esprit les divers protocoles de sécurité des médias sociaux.