Ce n’est plus le secret le mieux gardé de l’Inde, Odisha est désormais “où le monde vient jouer”

Ces derniers temps, Odisha est devenue le centre du sport en Inde – accueillant de grands événements sportifs mondiaux et cela aussi dans plusieurs sports.

L’État est réputé pour être un foyer pour dénicher et nourrir les talents de hockey non seulement en Inde, mais dans le monde entier.

Après avoir accueilli la Coupe du monde de hockey masculin 2019, ils accueilleront à nouveau les meilleurs du monde pour une autre édition l’année prochaine, la première fois que l’événement quadriennal sera organisé consécutivement dans la même ville. Outre Bhubaneswar, le stade international de hockey Birsa Munda à Rourkela, qui est le plus grand stade de hockey au monde, partagera la charge des matchs.

Cela suivra de près les matchs de la Coupe du Monde Féminine des moins de 17 ans de la FIFA joués par l’Inde au stade Kalinga. Le gouvernement d’Odisha a également été le parrain des équipes Indian Arrows, aujourd’hui disparues, ainsi que le lieu d’entraînement des équipes féminines et des catégories d’âge du pays.

Parallèlement au centre de haute performance d’athlétisme d’Odisha de la Reliance Foundation, le gouvernement de l’État construit une installation d’athlétisme en salle, qui a été conçue par James Hillier, directeur des sports du programme d’athlétisme de la Reliance Foundation.

Le projet devrait être achevé d’ici la fin de cette année après que de fortes pluies cycloniques ont presque menacé de faire dérailler les plans. L’installation servira d’endroit idéal pour les athlètes indiens pour s’entraîner, les températures diurnes devenant un obstacle, ce qui limite les périodes d’entraînement.

« Nous espérons que le stade sera terminé d’ici décembre. Pour l’instant, nous n’avons aucune proposition pour y organiser un événement. Les championnats d’athlétisme en salle n’existent pas en Inde. Alors peut-être devrons-nous organiser des championnats nationaux en salle [India’s first]. C’est à l’AFI (Fédération indienne d’athlétisme) de s’organiser, mais nous aurons le lieu prêt s’ils le font », a déclaré le secrétaire aux sports d’Odisha, Vineel Krishna, à un groupe restreint de journalistes.

Outre l’athlétisme, Vineel Krishna a révélé qu’Odisha aura un centre de haute performance pour la gymnastique ainsi que l’inauguration de centres de badminton et de tir en collaboration avec Pullela Gopichand et Gagan Narang.

«Même si nous nous concentrons sur le hockey, tout compte fait, il n’y a que deux médailles à offrir dans le sport, quel que soit l’investissement que nous faisons. Alors que quelque chose comme l’athlétisme (en partenariat avec Reliance Foundation), la natation (en partenariat avec JSW Sports) et la gymnastique, il y a plus de médailles. Naturellement, en tant qu’État et en tant que pays, nous devons nous lancer dans ces sports et devenir une force en ce qui concerne le décompte des médailles », a déclaré Vineel Krishna.

« Le centre est presque prêt au stade Kalinga. Nous n’attendons plus que l’équipement Gymnova, une marque qui a été utilisée lors des précédents Jeux olympiques. Il sera inauguré le mois prochain. Nous aurons également un centre de gymnastique à Puri, Jeypore et Cuttack. Nous voulions nous concentrer sur la gymnastique car aux Jeux indiens de Khelo et aux récents Jeux nationaux, nous avons obtenu quelques médailles en gymnastique. Nous voulions donc nous concentrer sur ce sport »

Après avoir pris la relève en tant qu’hôte du Championnat d’Asie d’athlétisme en 2017, lorsque Ranchi s’est retiré et a réussi l’événement avec un préavis de 90 jours seulement, la bonne volonté de Bhubaneswar en tant que destination sportive était bien établie.

«En ce qui concerne les compétitions internationales, nous sommes ouverts à accueillir tous les événements dans les sports prioritaires que nous avons ici. À l’heure actuelle, l’accent est mis sur le hockey, car il est plus populaire et attire les foules au stade. De plus, l’équipe indienne s’en sort bien aussi. En athlétisme, si la Fédération indienne d’athlétisme souhaite organiser l’un des championnats, nous sommes ouverts à l’idée de l’accueillir ici. De même pour les autres sports. Pour l’instant, aucune proposition ne nous est parvenue pour organiser des événements après la Coupe du monde masculine de la FIH en janvier. Mais nous serons tout à fait ouverts à cela », a-t-il déclaré.

Interrogé sur une éventuelle candidature olympique, Vineel Krishna a déclaré : « D’après ce que nous comprenons, le CIO autorise trois villes (au plus) à faire partie de la candidature d’un pays. C’est un appel lancé au gouvernement indien et à l’Association olympique indienne. Mais nous serions certainement heureux de faire partie de cela, si nous en avions l’occasion.

