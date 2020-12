Près de 20 ans jour pour jour après avoir réglé une élection présidentielle tumultueuse, la Cour suprême a recommencé.

En 2000, une haute cour étroitement divisée a pris des mesures, arrêtant un recomptage en Floride et attribuant effectivement la Maison Blanche à George W. Bush. En 2020 – juste un jour avant le 12 décembre anniversaire de la Bush contre Gore décision – un tribunal plus uni a refusé de prendre des mesures, rejetant un procès du Texas visant à rejeter les résultats des élections dans quatre États du champ de bataille.

Avec cela, les efforts pour refuser l’élection de Joe Biden ont été essentiellement vaincus. Lundi, les électeurs réunis dans les capitales des États sont prêts à l’affirmer.

Mais dans ce cas, contrairement à il y a deux décennies, le candidat perdant et ses partisans jurent de défi plutôt que d’acceptation. Les manifestants pro-Trump ont défilé dans les rues de Washington samedi, scandant « Quatre ans de plus! », Et un responsable du GOP a suggéré une action plus radicale.

Le refus de reconnaître le résultat des élections créera des obstacles supplémentaires pour Biden lors de son investiture le 20 janvier, déjà un président prenant ses fonctions en période de crise. Outre une pandémie mortelle et une économie en difficulté, Biden devra faire face à cela: un tiers des Américains dans un nouveau sondage de l’Université de Quinnipiac a déclaré qu’il n’avait pas légitimement remporté le bureau ovale, y compris 70% des républicains.

Une majorité de législateurs du GOP à la Chambre des représentants ont signé le procès au Texas, bien que même les juristes conservateurs aient qualifié l’effort farfelu d’annuler une élection démocratique parce que les justiciables n’aimaient pas le résultat.

Avec la majorité démocrate à la Chambre réduite à un chiffre, ce sont des législateurs dont l’administration Biden peut parfois avoir besoin du soutien.

De plus, la volonté de contester les résultats clairs d’une élection, et les attaques contre le processus électoral lui-même comme frauduleuses, pourraient saper la foi fondamentale de la nation dans le processus démocratique et le transfert pacifique du pouvoir. Certains chercheurs ont comparé la menace à celle observée dans d’autres pays qui ont embrassé des dirigeants autoritaires.

Cela ne veut pas dire que les élections de 2000 ont été un moment en or de courtoisie nationale. Les démocrates mécontents ont noté que le père de George Bush avait nommé deux des juges de la Cour suprême qui se sont prononcés sur le cas de son fils et que son frère était gouverneur de Floride, l’État en litige. Al Gore avait incontestablement emporté le vote populaire.

Malgré cela, 80% des Américains, dont 61% des partisans de Gore, ont déclaré dans un sondage USA TODAY / CNN / Gallup pris le lendemain de la décision du tribunal qu’ils accepteraient Bush comme président légitime.

Quelques heures après cette décision décisive de la Cour suprême, Gore avait concédé l’élection. «Je dis au président élu Bush que ce qui reste de rancœur partisane doit maintenant être mis de côté, et que Dieu bénisse sa gestion de ce pays», a-t-il déclaré.

Ce n’était pas la réaction de Trump à la décision du tribunal de cette année. Au lieu de cela, il a applaudi les manifestants rassemblés à quelques pâtés de maisons de la Maison Blanche. « Wow !, » il a tweeté. « Des milliers de personnes se forment à Washington (DC) pour Stop the Steal. »

Ses partisans ont agité des drapeaux américains et des bannières de campagne Trump. « Il y a encore des pistes », a assuré Michael Flynn, l’ancien conseiller à la sécurité nationale en disgrâce qui a été gracié par Trump le mois dernier. « Nous combattons avec foi et nous combattons avec courage. »

Au lieu d’assister à l’inauguration de son successeur, comme cela est traditionnel, NBC News a rapporté que Trump avait discuté de la possibilité de tenir un rassemblement de style campagne le jour où Biden prêtera serment. Cette ultime contre-programmation politique pourrait marquer le lancement de sa campagne 2024.

Pour être clair, cela ne signifie pas que Trump est prêt à concéder l’élection de 2020, bien qu’aucune des douzaines de poursuites que lui et ses alliés aient intentées dans huit États accusant des méfaits électoraux n’aient été légalement adoptées. Après la réprimande de la Cour suprême, le président républicain du Texas, Allen West, a eu une autre idée. «Peut-être que les États respectueux des lois devraient se lier et former une Union d’États qui respecteront la constitution», a-t-il déclaré.

En d’autres termes, la sécession.

