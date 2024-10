Ce n’est plus « juste un match » alors que le malaise des Oilers se poursuit après une défaite de 5-2

Photo de David Bloom / Postmédia

Contenu de l’article Eh bien, les Oilers d’Edmonton ont raison sur une chose : ce n’est pas l’équipe de l’an dernier. Entre s’adapter aux changements hors saison et essayer d’augmenter l’intensité après la déception émotionnelle liée à la défaite du septième match de la finale de la Coupe Stanley, les Oilers sont à peine l’ombre de l’équipe qui s’est frayé un chemin à travers quatre rondes de séries éliminatoires l’an dernier. Ce n’est pas grave, ils étaient également l’ombre de l’équipe des séries éliminatoires de la saison dernière en octobre dernier. Il n’y a donc aucune raison de s’énerver à ce sujet. Le temps joue en leur faveur.

Contenu de l’article Mais, en étant dominés 11-2 lors de deux matchs de la saison – 6-0 lors de leur premier match à domicile contre Vancouver et 5-2 samedi contre Chicago – la seule chose que les Oilers ont montré jusqu’à présent, c’est qu’il y a beaucoup de travail à faire. faire. « Décevant », a déclaré l’entraîneur-chef Kris Knoblauch. « Tout doit être un peu meilleur – cinq contre cinq, avantage numérique, désavantage numérique. « Garder notre jeu simple est important. Habituellement, lorsque vous restez plus simple, vous creusez, vous gagnez plus de batailles, vous faites moins d’erreurs. En fin de compte, vous rendez le jeu plus difficile pour l’opposition. Pour le moment, nous ne compliquons pas la tâche de l’autre équipe. Tout reste un peu, ou beaucoup, désynchronisé en ce moment, même contre une équipe piétonne des Blackhawks jouant le deuxième des matchs consécutifs. Les Oilers ont été négligents dans leur propre territoire, retournant la rondelle et crachant des occasions à un rythme alarmant, et l’offensive tant vantée étant à court de réponses. Il a fallu cinq périodes aux Oilers pour marquer un but cette saison – la passe centrale de Corey Perry qui a touché un match de Chicago – et leur deuxième but était trop peu, trop tard lors d’un avantage numérique en troisième période. Ils ont eu suffisamment d’occasions de gagner ce match, mais ils semblent n’avoir jamais vu le chemin des filets auparavant.

Contenu de l'article

Contenu de l’article « En deux matchs, nous n’avons marqué qu’un seul but à force égale, et c’était à la fin d’un avantage numérique et (Chicago) l’a marqué », a déclaré Knoblauch. « Nous devons donc enterrer nos chances. Nous avons eu des occasions, il nous fallait juste les terminer. Le système d’infériorité numérique d’Edmonton continue de s’adapter, mais pas très bien, à certains départs clés. Il a accordé cinq buts sur six occasions jusqu’à présent cette saison. Lors de la cinquième pénalité de la saison d’Edmonton, cinq minutes après le début de la troisième période alors que le score était de 3-1, il a fallu 10 secondes à Chicago pour mettre un terme au match. Les Hawks ont terminé trois sur trois grâce à l’avantage numérique. Défense d’équipe ? Onze buts contre en deux matchs vous disent comment les choses se passent sur ce front. « C’est une nouvelle saison, il y a de nouveaux gars et d’autres sont partis », a déclaré Corey Perry. « Ce n’est pas la même équipe, et nous devons déterminer comment nous voulons jouer, le style que nous voulons jouer. À l’heure actuelle, le premier match est 6-0, puis on en abandonne cinq autres dans ce match. Ce n’est pas la recette. Devant le filet, Calvin Pickard a pris le départ samedi et a accordé cinq buts sur 20 tirs, un match après que Stuart Skinner ait obtenu le crochet après avoir accordé cinq buts sur 13 tirs.

Contenu de l’article «Je ne vais pas dire que c’est mauvais», a déclaré Knoblauch à propos des gardiens de but jusqu’à présent. « Vous regardez les statistiques et cela n’a pas l’air très bon, mais je sais que ces deux-là peuvent jouer mieux qu’eux. Mais je sais aussi que l’équipe peut jouer beaucoup mieux devant eux. De haut en bas, les Oilers semblent enfermés dans un brouillard mental qui enlise tous les aspects de leur jeu. « Chaque fois qu’une équipe ne joue pas bien, c’est généralement mental », a déclaré Knoblauch. « Soit vous êtes trop confiant, soit vous manquez de confiance. Être un athlète au sommet de sa forme, c’est une ligne fine. En ce moment, je sais que nous sommes une meilleure équipe que celle que nous avons montrée lors de ces deux premiers matchs. Nous allons le découvrir. Ils continuent donc de parcourir la frontière ténue entre savoir qu’il est tôt et savoir qu’ils peuvent se retirer d’une situation comme celle-ci et se garder de toute complaisance, pensant qu’un revirement va se produire tout seul. « Il n’y a pas de complaisance, nous voulons y aller maintenant », a déclaré Ryan Nugent-Hopkins. « Nous n’aimions pas la position dans laquelle nous nous trouvions l’année dernière après le départ et nous ne voulons pas nous retrouver dans cette situation. Nous savons ce qui est en jeu. C’est important en ce moment et nous devons trouver un moyen de rebondir demain. COUPS TARDIFS — La passe décisive de Ryan Nugent-Hopkins en troisième période lui donne 700 points pour sa carrière dans la LNH. Il compte 251 buts et 449 passes décisives en 883 matchs de saison régulière. … Connor Bédard a été le meilleur joueur du match, marquant un but et ajoutant deux passes décisives dans la victoire.

