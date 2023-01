“Ce n’est pas vrai” que les ministres bénéficient de règles plus souples pour les intérêts financiers que les députés, déclare le tsar des normes

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les règles actuelles permettant aux ministres du gouvernement de bénéficier d’un contrôle moindre de leurs intérêts financiers que les députés d’arrière-ban “ne peuvent pas avoir raison”, a déclaré le chef sortant des normes du Parlement.

Nommée commissaire aux normes en 2017, le mandat de Kathryn Stone a pris fin en décembre, après une série meurtrière d’enquêtes très médiatisées sur l’ancien président des Communes John Bercow et l’ancien député conservateur Owen Paterson, dont l’affaire a déclenché l’effondrement du poste de premier ministre de Boris Johnson.

Dans sa première interview sur le rôle, Kathryn Stone a déclaré que l’une de ses “vraies frustrations” était de ne pas avoir réussi à persuader le gouvernement de veiller à ce que ceux qui occupent à la fois les postes de député et de ministre soient tenus également responsables.

Mais le chien de garde à la retraite a salué la décision «extrêmement importante» de donner aux membres du public qui siègent au comité des normes des Communes, connus sous le nom de «membres non professionnels», le pouvoir de voter sur les enquêtes, promulgué après que ses députés aient bloqué sa tentative d’enquêter sur l’intimidation. réclamations contre M. Bercow en 2018.

Et s’exprimant après des révélations selon lesquelles les députés conservateurs ont empoché un total de 15,2 millions de livres sterling en plus de leurs salaires depuis 2019, Mme Stone a dénoncé les parlementaires pour qui être député est leur “deuxième, troisième ou quatrième emploi”.

Alors que les députés ordinaires doivent enregistrer leurs intérêts financiers auprès du commissaire aux normes dans les 28 jours, avec une nouvelle liste publiée tous les quinze jours, les ministres peuvent choisir de déclarer certains cadeaux et invitations sous le nom de leur ministère à la place, dans des listes moins détaillées publiées trimestriellement.

Cette “exemption ministérielle” a vu M. Johnson choisir de ne pas déclarer de vacances gratuites dans la luxueuse villa espagnole de Zac Goldsmith en 2021, lui permettant de garder la valeur du cadeau privée.

Pendant ce temps, son ministre de l’intérieur, Priti Patel, a mis cinq mois à déclarer sa participation à la Pas le temps de mourir première en tant qu’invitée de l’office du tourisme jamaïcain, ce qui a conduit un allié à suggérer qu’elle avait utilisé «l’exemption» parce que la nature du film de fiction était liée à son rôle ministériel.

Kathryn Stone avertit que les ministres sont plus « à risque d’avoir une perception d’influence » (Télévision du Parlement)

“L’une de mes véritables frustrations a été de ne pas pouvoir convaincre le gouvernement et le parlement de la nécessité d’avoir une sorte d’égalité des armes, si vous voulez, entre les intérêts financiers des ministres et les intérêts financiers des députés d’arrière-ban”, a déclaré Mme Stone. Les temps.

« Pour moi, il ne peut pas être juste que les ministres soient tenus à un niveau de responsabilité différent. En fait, un niveau de responsabilité inférieur à celui des députés d’arrière-ban. Ça ne peut pas être vrai parce que les ministres sont dans une position élevée et bien plus, me semble-t-il, à risque d’avoir une perception d’influence.

“Et je crois vraiment que les ministres devraient être tenus au même niveau de responsabilité que les députés d’arrière-ban.”

Les députés du comité des normes sont d’accord, ayant demandé à plusieurs reprises au gouvernement de combler l’écart de responsabilité, le plus récemment en mai dernier, dans le cadre d’une série de recommandations visant à réprimer le «saleaze» à la suite des scandales impliquant des députés conservateurs. Geoffrey Cox et M. Paterson.

Le comité a également appelé à l’interdiction pour les députés d’agir en tant que consultants, fournissant des “conseils parlementaires rémunérés ou des services stratégiques”, une décision soutenue en septembre par le gouvernement éphémère de Liz Truss.

Mme Stone soutenait cependant que les députés aient d’autres rôles rémunérés, affirmant que leurs «intérêts extérieurs peuvent apporter une source très riche de connaissances, de compétences et d’expérience» à Westminster.

“Quand ça bascule au point où être député est votre deuxième, troisième ou quatrième emploi, alors c’est problématique pour moi”, a déclaré Mme Stone.

« Et c’est aussi problématique pour les membres du public qui élisent un représentant et s’attendent à ce que leurs intérêts soient la priorité du député et non quelque part dans l’ordre hiérarchique.

“Je pense donc que lorsque les députés pensent à des intérêts extérieurs, il faut tenir compte de ce que cela signifie pour leur capacité à mener à bien leur mandat démocratiquement élu ici, ce qui implique une énorme responsabilité et est un énorme privilège.”